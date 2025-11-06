立法會選舉｜陳月明、譚岳衡、尚海龍不競逐連任

【Now新聞台】現屆立法會議員當中，再多三人宣布不會競逐連任，當中包括選委界的陳月明、譚岳衡及尚海龍。

陳月明在社交網站發文，指與家人、打鼓嶺的鄉親父老商量後決定不參選，將會轉換跑道，用另一種身份繼續推動北都建設。

譚岳衡就表示，回望過去四年，始終踐行競選時的承諾，未來將帶著寶貴的議會經驗，以熱忱之心在不同崗位上，繼續貢獻國家和香港。

尚海龍就表示，經深思熟慮，決定不競逐連任，但會繼續香港搶人才，在人工智能浪潮中挺立潮頭，預告月底會向外公布新身份。

#要聞