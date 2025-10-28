立法會選舉 2025｜李家超斥反對勢力抹黑選舉 正常人事更替遭刻意歪曲｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】立法會選舉提名期已經在上周展開，行政長官李家超今早（28 日）出席行政會議前見記者，表示會發信給所有公務員，提醒他們要「以身作則」，履行公民責任在 12 月 7 日投票。李家超並且表示，將會堅決防範和打擊任何干預破壞選舉的行為，指各項所謂「限制」和「祝福名單」的說法都是為了抹黑新選舉制度。

斥「反中勢力」造謠生事為否定新選舉制度

李家超指有跡象顯示，「反中亂港」份子和「外部勢力」試圖干預破壞立法會選舉，稱他們「造謠生事」目的是要否定新選舉制度。李家超表示，中央政府對香港特區擁有全面管治權，立法會選舉關乎特區憲制秩序，國家安全和特區良政善治，「中央關心和重視是天經地義」；尤其新一屆立法會正處於香港發展的關鍵階段，意義重大，「但反對勢力和『軟對抗』試圖將理所當然的重視和關心抹黑為干預」。

李家超又說，不同議員展現愛國愛港情懷和高風亮節，交棒給新議員薪火相傳，「呢啲正常換屆的人事更替被刻意歪曲，並炮製各種名目的所謂限制，所謂『祝福名單』去抹黑新選舉制度，特區政府必須義正辭嚴，直斥其非，我哋會對任何破壞選舉的違法行為，嚴厲依法打擊。」

提醒公務員「以身作則」投票

被問到政府會否規定公務員必須投票或作出申報，不投票公務員會否被懲罰，李家超就回應指，公務員是特區政府內落實政策的重要成員，選出合適的議員對於政府施政很重要，也會影響公務員日常工作，因此公務員應該履行公民責任投票，政府發放給公務員的信件中，會提醒他們要「以身作則」，投票之餘推動整個香港社會熱烈參與今次選舉。李家超又說，對於今次選舉的指標，就是「全面做到最好，多方面都要做到最好」，沒有其他。