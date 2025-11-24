立法會選舉 2025 ⎮ 大愛沙田區議員 新界東南候選人個個都「邦」

2025 立法會換屆選舉下月舉行，雖然地方選區議席僅佔整體九十席中的二十席，不到 23%。不過地方選區氣氛並不冷淡，起碼大街小巷最近都密集式放置着各候選人的競選海報和直幡。以新界東南為例，五名候選人競逐兩個席位，宣傳物品遍佈區內地鐵站和屋邨、屋苑。

候選人拉票內容，離不開政黨聯繫、競選口號、政綱和支持者。未必很多選民在意啦啦隊的陣容，前區議員趙柱幫則相當細心，他發現新界東南五名候選人的宣傳直幡中，都有一個共通點，就是五人都獲得沙田區議員梁振邦的「全力支持」或「信心推薦」，正如趙柱幫所言：「個個我都撐！」

《Yahoo 新聞》嘗試聯絡梁振邦，其區議員辦事處職員着記者留下電話，目前尚待回覆。網民笑稱，五名候選人的知名度可能都高過梁振邦的知名度，又形容梁振邦的博愛態度是「買全餐」、「大包圍」、「永不落空」。究竟投票當日，梁振邦又會如何投票呢？