立法會選舉12.7投票 九巴部分路線或延長服務時間

立法會換屆選舉 霍啟剛 羅光萍

立法會換屆選舉下月7日舉行，選管會日前公布，考慮選民因工作或值班安排、需要處理個人或家庭事務，或當日須北上參加旅行團等原因，決定延長今年投票時間為早上7時半開始至晚上11時半，合共16小時。九巴和龍運巴士指，正審視需要，考慮當日提早、延長或調整部分路線的服務時間，為票站工作人員或市民提供所需交通。

九巴表示，九巴和龍運當日將密切留意全部路線的服務需求，特別是途經較多投票站的區內路線，又會在多個巴士總站安排站務助理，向市民提供票站位置資訊。

此外，不同界別候選人續出席政府舉行選舉論壇，昨所舉行的分別為功能界別的體育、演藝、文化及出版界及金融服務界。當中在體育、演藝、文化及出版界的候選人分別為爭取連任的霍啟剛，以及香港文學舘館長羅光萍；下午則舉行金融服務界選舉論壇，兩名候選人分別是爭取連任的李惟宏和中資基金業協會會長連少冬。

