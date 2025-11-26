立法會選舉2025︱六大商會將舉辦全城大抽獎鼓勵投票 擬周四開記招︱Yahoo

為鼓勵市民投票，六大商會將舉辦全城大抽獎。

【Yahoo新聞報道】距離12月7日立法會選舉還有不足兩星期，政府構思不同招數鼓勵市民投票，六大商會也響應政府呼籲，舉辦全城大抽獎，擬明天（27日）將舉行記招講解詳情。不過，目前未知有關記招會否因大埔宏福苑大火而延期。

「共建未來・感謝有您」商界同盟全城大抽獎的新聞發布會擬明天中午在香港中華總商會禮堂舉行，屆時將公佈大抽獎詳情。該活動由香港中華總商會聯同香港中華廠商聯合會、香港工業總會、香港總商會、香港中國企業協會、香港中華出入口商會舉辦。