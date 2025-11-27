宏福苑大火｜精神科醫生籲感不安即遠離資訊︱附情緒熱線
立法會選舉2025︱六大商會擬舉辦全城大抽獎鼓勵投票 記招因大埔五級火延期︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】距離12月7日立法會選舉還有不足兩星期，政府構思不同招數鼓勵市民投票，六大商會也響應政府呼籲，舉辦全城大抽獎，本擬今天（27日）舉行記招講解詳情。不過昨晚發生大埔宏福苑五級火，加上政府宣佈暫停選舉宣傳活動，商會其後宣佈押後記招，另定日期舉行。
「共建未來・感謝有您」商界同盟全城大抽獎的記招本擬在香港中華總商會禮堂舉行，屆時公佈大抽獎詳情。該活動由香港中華總商會聯同香港中華廠商聯合會、香港工業總會、香港總商會、香港中國企業協會、香港中華出入口商會舉辦。
立法會選舉｜選民投票後會獲發心意卡 憑卡可享有部分商戶優惠
【Now新聞台】立法會選舉下月7日投票，政府於投票日及之前一日都會安排康文署的泳池及科學館等免費開放，而選民投票後會獲發心意卡，憑卡可享有部分商戶優惠。政務司司長陳國基表示，只要優惠不能叫選民，投給指定候選人就沒有問題。立法會選舉｜投票活動及優惠總覽還有不足兩星期就是投票日，為感謝選民投票，政府推出心意謝卡，選民投票後就會獲發一張，這張卡由香港生成式人工智能研發中心設計生成的，選民憑卡可到指定商戶享用特別優惠。被問及參與活動的商戶會否藉此誘導選民投票給為特定候選人，政務司司長陳國基指活動僅為呼籲選民投票，不存在任何問題。政務司司長陳國基：「這些優惠不能叫接受優惠的人，投某一個候選人或不投某一個候選人，這是重點。我見所有的優惠其實也是列明你投了票就可以，不理你投哪人，暫時沒問題。」陳國基又指，不會以心意卡檢查公務員有否投票，但強調公務員應該支持政府工作。陳國基：「整個安排中沒記名、沒號碼，每一張完全一樣，所以我們不能以這張心意卡去證明某一個人有沒有去投票。我可以借你張心意卡，你可以拿我張心意卡，其實沒必要，我們亦不會這樣做。我們不會以一張心意卡去檢查他有沒有去投票，但是我們反而希望每一位公務員明白道理而自己去投票，這才是重點。」當局亦推出多項活動及優惠鼓勵選民投票，於投票前一日及投票日、即是下月6日及7日，一連兩日濕地公園以及康文署轄下的公眾泳池、科學館、太空館以及藝術館，都會免費開放給全港市民使用；「綠在區區」回收可獲雙倍積分；房委會指定商場及街市消費滿指定金額，可獲額外一小時免費泊車。投票日前一日，政府亦會舉辦「選舉繽紛日」，活動包括晚上於西九文化區的大匯演，全港各區亦會舉辦多項活動呼籲選民投票。2025立法會選舉候選人(地區直選)2025立法會選舉候選人(功能界別)2025立法會選舉候選人(選委會界別)#要聞now.com 影音新聞 ・ 19 小時前
宣傳立會選舉多區旗海飄揚 鄧炳強︰錄35宗企圖破壞選舉案
立法會換屆選舉於下月7日舉行，全港各區均有宣傳海報。保安局長鄧炳強表示，至今錄得35宗企圖破壞立法會選舉的相關罪案，大部分與破壞選舉宣傳品有關，涉刑事毀壞，29人被捕。他重申，任何人若企圖影響選舉，警方必定嚴正執法。 近日有網上帖文聘請市民在立法會選舉中投票，聲稱投票後以票站外自拍相片作證明，便可獲150元。鄧炳am730 ・ 1 天前
立法會選舉2025｜投票日港鐵多條路綫提早頭班車 旗下商場推抽獎 (附詳情)
立法會換屆選舉下月7日投票，今次投票站開放時間會延長至早上7時半至晚上11時半。港鐵部分重鐵及輕鐵路綫當日提早至早上約5時至5時半開出，方便票站人員前往票站為開放投票做好準備。am730 ・ 22 小時前
信和集團及黃廷方慈善基金撥款2,000萬元賑災 預備約160間酒店客房提供免費住宿
信和集團表示，對於大埔宏福苑發生的火災事故，集團與社會大眾同感沉重。謹向受影響居民致以最深切的慰問與最熱忱的關切。信和集團及黃廷方慈善基金將撥款2,000萬港元支援賑災。同時已在香港黃金海岸酒店、皇家太平洋酒店及香港富麗敦海洋公園酒店預備約160間客房，隨時為有需要的居民提供免費住宿支援，希望減輕他們尋找暫居之所的負擔。 因應居民的迫切需求，集團已迅速備妥各類生活物資，並轉交政府相關部門協調發放。此外，今日(27日)下午集團義工同事亦前往大埔聖公會救主堂社會服務中心，為市民送上餐盒和熱湯。謹盼以這份心意，為大家帶來溫暖與力量。同舟共濟，共渡難關。(da/u)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 38 分鐘前
立法會選舉｜周大福集團推近500萬元優惠 憑投票心意卡可換現金券、餐飲折扣等｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】立法會換屆選舉將於 12 月 7 日舉行，不少企業、食肆等近日相繼推出折扣優惠，呼籲市民投票。周大福集團今（26 日）宣布，響應政府呼籲，秉持「企業與城市同行」理念，鼓勵市民積極投票，憑投票後派發的「心意謝卡」，市民可於旗下多個業務享用特別優惠。總值約 487.7 萬元。Yahoo新聞 ・ 22 小時前
周大福集團捐2,000萬元協助大埔宏福苑居民
周大福集團宣布，捐出2,000萬元，為受大埔宏福苑火災影響的居民提供緊急援助，協助他們渡過難關。 集團指出，昨日(26日)火災發生後，已迅速動員旗下企業，為受災居民提供臨時住宿、食物、保暖衣物及日用品等支援。 此外，集團亦將展開內部員工募捐行動，與社會同心，共同支援宏福苑居民重建家園。 周大福集團表示，特別向消防員、前線及後援救災人員，以及醫護團隊致以崇高的敬意。集團將持續關注事態發展，旗下各企業的義工隊隨時候命，全力配合政府提供適切的後續支援。(da/u)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 36 分鐘前
安踏據悉考慮對彪馬的潛在競購
據知情人士稱，中國運動服裝公司安踏體育是考慮潛在競購彪馬的公司之一。Bloomberg ・ 2 小時前
立法會選舉2025｜批發及零售界論壇 謝邱安儀邵家輝同台較量
立法會選舉12月7日舉行，今日（26日）上演批發及零售功能界別選舉論壇。兩名候選人分別是零售管理協會主席、謝瑞麟珠寶主席謝邱安儀，以及爭取連任的自由黨主席邵家輝。 謝邱安儀：有能力帶領業界的「同路人」 在政綱介紹環節中，謝邱安儀表示，自己在零售界深耕20多年，又提及中藥材和蔘茸海味店舖，因沒有年輕客源，只能am730 ・ 1 天前
宏福苑五級火｜11 月 27 日交通安排 東鐵早上加開班次疏導 區內多條巴士線受影響｜Yahoo
大埔宏福苑五級火已經焚燒超過半日。運輸署與多個交通服務營運商在 11 月 27 日有以下的交通安排。Yahoo新聞 ・ 7 小時前
英國桌球錦標賽外圍賽 傅家俊落後周躍龍4局後退賽
【Now新聞台】英國桌球錦標賽，傅家俊在外圍賽第三圈打了四局後退賽，周躍龍自動晉級。 傅家俊頭兩圈淘汰吳安儀及王雨晨，今場未能夠創造出連續得分的機會，這球打不入窄位黑球。相反周躍龍前三局都造出一桿50度以上，當中第二局打出一桿91度。雙方去年在這項賽事同一階段交手，周躍龍當時贏局數6比3，今場第4局贏72比2，傅家俊落後四局下進入小休，最終決定退賽。第三圈外圍賽11局6勝制，官方最後成績公布傅家俊局數0比6落敗。#要聞now.com 影音新聞 ・ 1 天前
大埔宏福苑五級火 執法部門設立限制飛行區禁無人機
【on.cc東網專訊】執法部門就大埔宏福苑發生的五級火警，為保障公眾安全及確保救援工作進行，將於該範圍設立「限制飛行區」。時間為今日(27日)上午8時至本周日(30日)上午8時。on.cc 東網 ・ 1 小時前
立法會選舉2025｜學校假期須「留人」投票？教育局：校方可行情況下善用時間、安排活動｜Yahoo
政府全力催谷立法會選舉，呼籲選民投票。不少學校借出場地作為票站，教育局應選舉管理委員會建議，將投票翌日 12 月 8 日訂為學校假期。學校變相在 12 月 6 至 8 日一連三日放假。據《Yahoo 新聞》了解，政府為鼓勵投票，向學校發出訊息，要求校方切法留住學生，避免家長帶子女外遊，留港投票。教育局表示，選舉日前的星期六及翌日的學校假期與其他學校假期一樣，並不等於學校停止運作，學校在可行情況下，可因應情況安排活動。Yahoo新聞 ・ 22 小時前
「美國製造」變中國代工？特朗普T1手機拖3個月未出貨 設計更疑抄三星
特朗普T1手機宣布三個月仍未推出，被質疑「美國製造」改口成中國代工，更疑抄襲三星設計，引發信任危機。Yahoo財經 ・ 6 小時前
香港好去處｜穿越時空的灣仔濟公之旅！濟公服體驗、導賞遊宗教建築、手藝工作坊、主題飲食｜國際濟公文化節
在灣仔街頭穿起濟公服，手持破蒲扇邊走邊體驗。說的是「2025國際濟公文化節」，參加導賞團，穿起濟公服，回味曾經的「香火勝地」灣仔濟公廟舊址，文化節還有手藝工作坊、主題飲食等等，以另類方式重溫昔日濟公廟的風華歲月。Yahoo 旅遊 ・ 2 小時前
立法會選舉2025｜多間戲院推優惠 12.7憑「心意謝卡」可半價睇戲
多間戲院商於12月7日立法會投票日當天，嚮應選舉，市民可憑投票後獲贈的實體"心意謝卡"，到票房購票，可享5折優惠。 優惠內容： 持卡至指定影院票房，購票當日戲票，享5折優惠 每卡限購乙張半價戲票 適用於所有影廳 僅限當日場次（特備節目及包場活動除外） “心意謝卡” 不可轉am730 ・ 22 小時前
專訪｜Serrini期待有唱片公司約食飯「用錢掟我」 積極交友希望型男自動獻身
「陀地歌姬」Serrini（梁嘉茵）一向在樂壇中與別不同，形象、歌曲、個性也有種玩味，也予人非常貼地的感覺。Yahoo 娛樂圈 ・ 23 小時前
昆明試驗列車撞施工人員 釀11死2傷
【on.cc東網專訊】檢測地震設備的55537次試驗列車周四（27日）凌晨在正常通過雲南省昆明洛羊鎮站內曲線處時，與進入線路的施工作業人員碰撞，造成11人死亡、2人受傷。內媒指，國內火車碰撞鐵路施工人員事故近年罕見，疑因換軌時作業人員提前上道肇禍。on.cc 東網 ・ 2 小時前
大埔王肇枝中學後山發生山火 消防員趕往救援︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔今日（26 日）繼宏福苑發生五級火警後，晚上再有山火，地點位於與宏福苑和廣福邨僅一河之隔的王肇枝中學後山。Yahoo新聞 ・ 15 小時前
旅遊業復甦經濟好轉 盛智文料聖誕市道雙位數增幅
聖誕將至，本港商戶積極部署。蘭桂坊集團主席盛智文表示，本港旅遊業明顯復甦、經濟好轉，加上聖誕節是送禮消費季節，市民不會錙銖必較，預料今年聖誕市道將錄得15%至20%增長。 盛智文透露，政府正規劃翻新蘭桂坊，集團已提交設計方案，期望明年見到明顯改善。他強調，蘭桂坊已成為品牌，內地多個城市複製模式並大受歡迎，香港必須am730 ・ 9 小時前
新蒲崗立法會選舉宣傳橫額疑遭毀壞
【Now新聞台】新蒲崗景福街有立法會選舉宣傳橫額懷疑被人破壞。 行人路鐵欄有兩幅約2.5米乘1米選舉宣傳橫額疑遭破壞跌在地上，警員到場調查。星期二晚八時許，警方接報新蒲崗景福街63號有數幅宣傳橫額損毀，警方列作刑事毀壞案，暫時未有人被捕。#要聞now.com 影音新聞 ・ 1 天前