立法會選舉2025︱廣告鋪天蓋地 總有一張喺左近 宣傳開支1.77 億元創新高︱Yahoo圖輯

街頭巷尾都可見到呼籲市民 12 月 7 日投票的海報與橫額。

【Yahoo新聞報道】立法會選舉下月 7 日舉行，政府早前已發起了排山倒海的宣傳攻勢，讓香港街頭巷尾、媒體網絡都被各式各樣的選舉廣告鋪天蓋地般覆蓋。

由踏出家門開始，街頭巷尾的選舉宣傳映入眼簾。從屋苑範圍，到繁忙的行人天橋、天星碼頭「五支旗桿」；從平日鮮有出現政治宣傳的公廁外牆、消防車身，乃至馬會投注站，甚至是標明「不准標貼」的學校外牆，都可見呼籲市民 12 月 7 日投票的海報與橫額，可說「總有一張喺左近」。

即使不出家門，扭開電視機或上網，都不難見到官員的身影，提醒市民盡公民責任投票。當中最吸睛的包括 保安局局長鄧炳強與副局長卓孝業及常秘李百全，以港產片《無間道》為藍本拍片宣傳 ，藝人鍾鎮濤與入境處處長郭俊峯亦合力填詞創作歌曲《投一票》。

這場聲勢浩大的選舉宣傳，開支亦龐大。翻查資料，政制及內地事務局今年 4 月在立法會特別財委會上表示，今年預留 12.8 億元作立法會選舉開支，其中宣傳開支預算佔 1.77 億元。較 2021 年換屆選舉的一億元宣傳費，增加 77%，創近年選舉宣傳新高。

上月中金鐘政總天橋已掛上選舉廣告橫額。

由踏出家門開始，鋪天蓋地的選舉宣傳映入眼簾。圖為柴灣興華一邨。

深水埗榮昌邨貼滿了選舉海報。

天星碼頭五支旗杆貼滿了選舉海報。

在銅鑼灣鬧市，不難見到立法會選舉的宣傳廣告。

上環消防局的消防車亦貼上「12.7齊投票」貼紙。

東區法院的懲教署囚車也成為「選舉宣傳工具」。

灣仔軒尼詩道官立小學外牆雖列明「不准標貼」，但仍被貼上選舉宣傳海報。

位於上環的馬會投注站除提供投注資料，亦提醒大家投票。

天水圍天瑞邨掛滿了選舉橫額。

柴灣興華邨行人天橋兩旁掛滿密密麻麻的選舉橫額。

選舉廣告可謂無處不在。

九龍公園通道貼有以宣傳單張砌成的「12.7」字樣，吸引市民眼球。

鰂魚涌公園行人天橋的選舉廣告數之不盡。