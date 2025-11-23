44 歲男教師余肇熙嚴重心臟衰竭 急需換心
立法會選舉2025︱廣告鋪天蓋地 總有一張喺左近 宣傳開支1.77 億元創新高︱Yahoo圖輯
【Yahoo新聞報道】立法會選舉下月 7 日舉行，政府早前已發起了排山倒海的宣傳攻勢，讓香港街頭巷尾、媒體網絡都被各式各樣的選舉廣告鋪天蓋地般覆蓋。
由踏出家門開始，街頭巷尾的選舉宣傳映入眼簾。從屋苑範圍，到繁忙的行人天橋、天星碼頭「五支旗桿」；從平日鮮有出現政治宣傳的公廁外牆、消防車身，乃至馬會投注站，甚至是標明「不准標貼」的學校外牆，都可見呼籲市民 12 月 7 日投票的海報與橫額，可說「總有一張喺左近」。
即使不出家門，扭開電視機或上網，都不難見到官員的身影，提醒市民盡公民責任投票。當中最吸睛的包括，藝人鍾鎮濤與入境處處長郭俊峯亦合力填詞創作歌曲《投一票》。
這場聲勢浩大的選舉宣傳，開支亦龐大。翻查資料，政制及內地事務局今年 4 月在立法會特別財委會上表示，今年預留 12.8 億元作立法會選舉開支，其中宣傳開支預算佔 1.77 億元。較 2021 年換屆選舉的一億元宣傳費，增加 77%，創近年選舉宣傳新高。
立法會選舉｜塘尾道行人天橋兩選舉海報被毀 23歲男同日落網
再有立法會換屆選舉宣傳品被毀壞。警方周六早上約9時半巡查旺角塘尾道一條行人天橋期間，發現有兩張海報懷疑被人破壞，據悉涉事海報為立法會換屆選舉宣傳海報。 警方翻查閉路電視，包括「銳眼」計劃安排的閉路電視後，鎖定一名涉案23歲毛姓男子，並在同日晚上約7時半在棕樹街以涉嫌「刑事毁壞」拘捕他，他現正被扣留調查，案件交由旺am730 ・ 19 小時前
立法會選舉｜有團體辦跑步活動籲選民投票
【Now新聞台】立法會選舉下月7日投票，有團體舉辦跑步活動，呼籲市民投票。 葵青義工團數十人在青衣運動場起跑，呼籲市民投票，欖球前港隊代表姚錦成都有到場。立法會選舉下月7日投票，將改選全部90個議席，當天票站將提早至早上7時半開放，延至晚上11時半才關閉。#要聞now.com 影音新聞 ・ 17 小時前
醫管局非緊急放射科檢查將分三級收費 檢查前14日未付款會被取消(何潁之報道)
【Now新聞台】明年元旦起，醫管局非緊急放射科服務將按類別分為三級收費，例如磁力共振掃描每次收費五百元，若病人在檢查前14日未能付款，服務將被取消。 明年起病人在醫管局進行非緊急放射科檢查，將會按類別分為三級——基礎項目維持免費，進階及高端項目例如超聲波、磁力共振等，每次逐項收費250至500元。醫院管理局質素及安全總監黃立己：「希望病人為自己的醫療費用投入一個小部份，例如以放射服務為例，雖然病人可能已經要付費，但我們政府仍然在資助90%的費用，病人投入的部份只佔大約一成。」於急症室或住院期間完成的放射診斷屬緊急服務，將會維持免費。黃立己：「其實我們醫生看病人需不需要照掃描是看臨床情況，所以希望病人不要為了在急症室照掃描，就特意去急症室排隊看醫生。」新措施加入預繳安排病人完成預約服務後，醫管局程式會在限期前發出最多三次付款提醒，若檢查前14天仍未完成付款，服務便會被自動取消。新收費標準設過渡期，明年4月15日前的預約病人在檢查前完成付款，就不會被取消預約。醫管局呼籲病人及照顧者安裝醫管局程式HA Go，方便付款及管理預約。#要聞now.com 新聞 ・ 1 小時前
港產電子踢躂舞鞋誕生 舞步觸發鼓聲雷聲 小藝團突破香港有限空間：激發探索的勇氣｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】用舞步在地面敲出節奏和樂聲，踢躂舞既是舞蹈又是樂器，但因場地所限，在香港從來不是主流。年輕踢躂舞室 STEP OUT Studios 在小眾藝術圈默默耕耘，花兩年時間研發出能觸發鼓聲、玻璃碎聲、甚至說話聲的電子踢躂舞鞋，與跨媒介團隊和 5 位舞者在本週末演出香港首個電子踢躂舞劇場《The Next Movement》，以全新劇場體驗啟發觀眾面對未知未來的勇氣。Yahoo新聞 ・ 1 小時前
民主剛果東部安全形勢嚴峻 華促本國公民撤離
【on.cc東網專訊】中國外交部周日（23日）發公告指，當前剛果民主共和國安全形勢複雜嚴峻，東部北基伍、南基伍、伊圖里、上韋萊四省及周邊安全風險極高，部分地區處於交戰狀態，針對中國公民和企業的暴力衝突、武裝襲擊和綁架等惡性事件頻發。on.cc 東網 ・ 18 小時前
立法會選舉｜金融界論壇 兩候選人討論推動食品產業發展
【Now新聞台】政府舉辦立法會金融界選舉論壇，兩名候選人討論推動食品產業發展。立法會金融界候選人陳振英：「希望食品不是只是自己發展，正如題目所說，我們應該與旅遊體驗連在一起，例如大家很著名的杯麵紀念館，它是利用整個生產流程，讓消費者看到其生產流程，引起他對食物的興趣及黏度，所以認為食品加旅遊是完全一個可發展方向。」立法會金融界候選人葉子健：「食品產業的發展都需要技術創新，我們看到茅台的發展史，它都是經過技術創新。第三個當然是政府政策支持，因為通常食品行業需要場地等，我們要協助它，它需要設備的更新換代，我們都要協助及一個很重要的就是認證，法國葡萄酒為何賣這樣貴，因為它有認證有產地來源。」2025立法會選舉候選人(地區直選)2025立法會選舉候選人(功能界別)2025立法會選舉候選人(選委會界別)#要聞now.com 影音新聞 ・ 12 小時前
坤達逃兵老婆柯佳嬿首露面 本尊苦笑回應本來就知情？
【on.cc東網專訊】台灣男團Energy成員坤達因涉及閃兵案，遭新北地檢依涉犯《妨害兵役治罪條例》等罪嫌起訴，並求處2年8月有期徒刑。他的老婆柯佳嬿昨日（21日）為演出的劇集《如果我不曾看見太陽》宣傳，是坤達被逮後首露面，被問及心情，她說還好，提到老公坤達心情東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
歷史博物館遇竊 上衣及帽子展品被盜
尖沙咀歷史博物館發生懷疑盜竊案，職員報案指，發現一件上衣及一頂帽子的展品不見了，警方正調查事件。 康文署回覆傳媒查詢時表示，職員昨日下午發現「香港多面體」展覽系列 ：「萍寄金山—香港與加州華僑生活」展覽內，有一件上衣和一頂帽子的場景道具不見了。職員隨即翻查閉路電視片段，並報警求助。 展廳內沒有文物am730 ・ 1 天前
西貢男工人被困污水井獲救昏迷送院
【Now新聞台】西貢有工人被困污水井，獲救昏迷送院。 警員封鎖現場調查。上午十時許，警方接報一名40多歲男工人，被發現暈倒在西貢響鐘路鄉村污水工程一個污水井內，消防員接報到場將傷者救出，昏迷送去將軍澳醫院搶救，勞工處正調查事件。#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
晨早新聞重點｜明年起非緊急放射科檢查按類別分三級收費／日媒指高市早苗G20發言時李強座位由他人代坐
【Now新聞台】11月24日now早晨新聞重點 【引入預繳安排】明年元旦起，醫管局非緊急放射科服務將按類別分三級收費，新措施加入預繳安排，檢查前14日要先完成付款。【未有接觸】高市早苗稱，自己未有在二十國集團峰會期間與李強接觸。據報李強在高市發言時，李強的座位換了另一個人坐。【取得進展】美國及烏克蘭官員在瑞士日內瓦會面，討論美國提出的結束俄烏戰事28點方案，雙方都表示會談取得進展。#要聞now.com 新聞 ・ 1 小時前
41歲桂綸鎂金鐘獎氣質爆棚直接封紅毯女神！還是美如路小雨，仙氣滿瀉的保養秘密是喝美容飲品「苦蕎茶」
2025第62屆金鐘獎頒獎典禮的紅地毯上，「女神」級人物要數到桂綸鎂，她穿起黑色蕾絲晚裝，半透裙擺若隱若現顯出她的美腿線條，加上容光煥發的美貌，還是美如當年的路小雨，不相信她已經踏入41歲！這位女神到底是如何保養呢？Yahoo Style HK ・ 1 小時前
香港攝影記者協會辦 35 周年回顧展 浸大場地需緊急維修 展出僅 4 日被迫取消︱Yahoo
香港攝影記者協會周五（21 日）宣布，原定在浸會大學視覺藝術大樓顧明均展覽廳舉行的《在場——香港攝影記者協會 35 周年回顧展》取消。協會表示，周五傍晚接獲校方通知，指展覽廳需要緊急維修，場地無法繼續借出，並宣布是次展覽取消。Yahoo新聞 ・ 2 天前
街馬領取行李安排混亂 排長龍等至少半小時 跑手鼓譟大會急致歉
【on.cc東網專訊】「嘉里香港街馬2025」慈善跑今早(23日)舉行，其中全馬和半馬參賽跑手陸續完成賽事，並抵達位於中九龍繞道油麻地交匯處的終點打算取回個人物品時，卻因領取行李系統故障，需大排長龍等候並尋回個人行李，不少跑手感到鼓譟，認為主辦方安排混亂，令其等on.cc 東網 ・ 20 小時前
Ray Online｜區議員扮投票箱街馬跑10公里 陳美寶率官員披選舉毛巾跑
立法會換屆選舉下個月7號投票，政府最近都落力喺社區唔同活動宣傳。今日舉行嘅香港街馬10公里賽事，西貢區議員張展鵬就化身成投票箱，將「票箱家族」嘅藍小寶、紅小寶同白爺爺着上身，又同時手持一疊投票日宣傳扇。張展鵬喺社交平台話，沿途見到唔少跑手都好鍾意佢一身票箱造影，互相打氣之餘仲一齊影相留念。am730 ・ 15 小時前
香港街馬︱連續三年屢爆爭議 行李領取混亂、精英選手跑錯路線、頒錯獎︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】「嘉里香港街馬 2025」慈善跑於今早（23 日）舉行，然而賽事結束後，全馬和半馬跑手在終點領取個人物品時，遇到行李領取系統故障，須花費至少半小時排隊等候，引起跑手不滿，主辦方其後於社交平台致歉。香港街馬近年屢次被跑手投訴活動安排混亂，問題圍繞行李安排、路線指示不清及得獎名次等，過往曾有跑手在烈日下等候兩小時領取行李，甚至出現精英選手跑錯路的情況。Yahoo新聞 ・ 16 小時前
共同社：香港政府開始停止與日本駐港總領事館官方交流
【Now新聞台】日本共同社報道，香港政府開始停止與日本駐港總領事館的官方交流。 報道引述消息人士指，香港的投資推廣署原定上周二舉辦企業交流活動，但港府要求日本領事館人員不得出席，雙方協商後決定押後活動。另外，港府負責經濟的官員，原定下月上旬與日本駐港總領事三浦潤會面，也收到港府要求取消。本港保安局早前因中國公民在日本遇襲事件趨勢漸增，呼籲計劃前往日本或已在當地的港人提高警覺。#要聞now.com 新聞 ・ 8 小時前
港鐵尖東站內男子跌倒 頭傷清醒送院
【on.cc東網專訊】今日(23日)早上11時14分，一名姓林(73歲)男子於港鐵尖東站內，意外跌倒頭部受傷流血。職員見狀報案求助，救護車接報到場將清醒事主送院治理。警員經初步調查相信，事件沒有可疑，列作「有人意外受傷」處理。on.cc 東網 ・ 20 小時前
即日焦點｜全城街馬萬八人參加／美國華盛頓州有居民確診全球首宗H5N5禽流感後死亡
【Now新聞台】今日焦點回顧：全城街馬萬八人參加 跑經下月通車的中九龍繞道油麻地段大鳴大放｜陳國基：電視台或政府做論壇目的一致 電視台可直播或轉播許樹昌稱冬季流感高峰期將至 籲早打流感針 關日華憂未來現流感與呼吸道合胞病毒夾擊「港話通」負責人郭毅可滿意表現 不覺答香港問題弱 找到不準確可助改進遼寧有長者倒米入海稱要「放生大米」 網民批評浪費糧食王毅結束訪問中亞三國 向傳媒談及中日問題禽流感｜美國華盛頓州一名居民確診全球首宗H5N5後死亡美軍據報或於周日到委內瑞拉首都空投反馬杜羅單張 #要聞now.com 新聞 ・ 9 小時前
立法會選舉2025｜李家超、葉劉、李梓敬等遭「起底」 選民資料被放上網 私隱署：已立即執法｜Yahoo
立法會選舉投票日在即，警方及廉署近日持續拘捕涉嫌煽惑他人不投票或投白票的人。不過，繼續有人在 Threads 上呼籲他人不投票，更披露政界名人等選民登記資料，涉及全名和登記住址。受影響的包括行政長官李家超、現屆立法會議員葉劉淑儀、李梓敬、李慧琼、梁美芬、何君堯、管浩鳴等，另亦涉及《國安法》指定法官蘇惠德、前區議員及警員等。私隱署指事件涉「起底」罪，已立即採取執法行動。記者傍晚發現有關帖文已刪除。Yahoo新聞 ・ 2 天前
以色列軍方：空襲黎巴嫩擊斃真主黨軍事領袖
（法新社耶路撒冷23日電） 以色列軍方今天宣布，以軍空襲黎巴嫩首都貝魯特時擊中一棟公寓大樓，擊斃了黎國政治與軍事組織真主黨的高階軍事指揮官塔布塔拜。以色列軍方透過聲明指出，以軍「襲擊貝魯特（Beirut）地區，擊斃真主黨（Hezbollah）高階軍事指揮官、恐怖分子塔布塔拜（Haitham Ali Tabatabai）」。法新社 ・ 1 小時前