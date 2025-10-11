立法會選舉2025︱張宇人被譏「廿蚊張」曾道歉 陳健波爆「收成期」爭議 附金句節錄︱Yahoo

張宇人自2000年首次透過飲食界功能組別進入議會，至今任期長達25年。圖為他2017年在立法會會議期間閉目照片。(K. Y. Cheng, South China Morning Post via Getty Images)

【Yahoo新聞報道】立法會飲食界議員張宇人及保險界議員陳健波 宣布不再連任立法會議員 ，結束其長年的議會生涯。張宇人（75歲）自2000年首次透過飲食界功能組別進入議會，至今任期長達25年；而陳健波（71 歲）則自2008年當選保險界議員，至今亦任職約17年。兩人任內多次因爭議性言論及在關鍵議程上的裁決，飽受社會各界爭議。

張宇人在2010年討論最低工資議案時，提出時薪應定於20元，遭各界抨擊，有團體抗議時謔其為惡魔(中)。(ANTONY DICKSON, AFP via Getty Images)

侍產假一日都唔應該有。 以前我哋無侍產假又如何?以前我哋太太無產假又如何?張宇人（2018年討論男士法定侍產假）

張宇人任內最富爭議的言論，是他在2010年討論最低工資議案時，曾提出時薪應定於20元的建議。他當時遭各界抨擊漠視基層勞工的生計，其政策立場被視為傾向商界，無視香港嚴重的貧富懸殊問題，亦令他被外界譏諷為「廿蚊張」。最終張宇人指其說法引起誤解，表示「唔好意思，對唔住」。2018年政府建議將法定男士侍產假由三天增至五天，張宇人當時指「侍產假一日都唔應該有」，「以前我哋無侍產假又如何？以前我哋太太無產假又如何？」

2022年張宇人再度成為爭議焦點，他聯同另外兩名中大議員校董鄧家彪及劉國勳，以私人條例草案方式修訂《香港中文大學條例》， 建議大幅削減校董會成員人數 ，但保留三個議員席位，校外人士比例大增。此舉被批評踐踏院校自主原則，漠視校友及師生意見。張宇人更承認曾與特首李家超討論此事，他又以不同屆別的學生意見不一為由，拒絕諮詢學生代表，被指其處事態度專橫。這場由張宇人有份主導的修例亦被視為導致中大前校長段崇智提早離任的關鍵事件之一。

籲餐廳勿死撐 「唔好當埋老婆張棉胎」

作為功能組別飲食界議員，張宇人持續批評政府對飲食業的監管過嚴，並主張輸入外勞，認為可解決業界人手短缺，被外界質疑漠視對本地工人權益造成潛在衝擊。張就稱聘請外勞分擔工作，打工仔反而「開心咗」，服務時更笑容滿面，更稱有空閒時間研究新菜式。面對餐廳結業潮，張更稱餐廳不應「死撐」，籲要結業的餐廳提早結業，「唔好當埋老婆張棉胎」。

張宇人金句節錄：

2012年11月 性傾向歧視立法

「未婚員工可能將朋友扮成伴侶一齊分享福利。」

2014年5月 討論男士侍產假

「變性人寫個名又多幾日假喇！」

2016年2月 研究標準工時

「有標準工時咪可以死多啲病人，醫生個個唔使做囉。」

2018年8月 有關侍產假

「侍產假一日都唔應該有」，「以前我哋無侍產假又如何？以前我哋太太無產假又如何？」

2024年6月 有關最低工資

「以工會角度，最好最低工資係300蚊，標準工時20個鐘一星期。」

「成日講最低工資、標準工時，講唔完嘅！」

2024年6月 有關禁煙，自稱嚴重煙民

「鹽對健康都有問題啦！禁埋佢啦哥哥！」

2024年11月 有關狗隻進入食肆

「我一世人唔養狗唔養貓，又唔鍾意我啲仔女養呢啲貓呀狗呀咁，我只係養馬啫，但唔係擺喺我屋企，又唔會帶佢出去食飯。」

2025年10月 討論以工資中位數聘外勞

「當然畀少啲錢（年長洗碗工），手又慢、腳又慢，分分鐘打爛嘢。」

2024年張宇人曾評論有關狗隻進入食肆問題：「我只係養馬啫，但唔係擺喺我屋企，又唔會帶佢出去食飯」。圖為張宇人作為馬主留影。（Lo Chun Kit /Getty Images)

我嫖、賭、飲、蕩、吹都唔啱嘅，好基本嘅生活就得，你點解要破壞我生活？依家我收成期吖嘛。陳健波（2019年）

2019年社會動盪之際，保險界議員陳健波公開發表「收成期」言論，被批評加劇世代矛盾。當年6月14日，陳在立法會會後指若香港有動亂，將影響現有生活，「最唔忿氣係我，咁辛苦儲了咁多年錢，好努力先有今時今日比較安穩嘅生活，我嫖、賭、飲、蕩、吹都唔啱嘅，好基本嘅生活就得，你點解要破壞我生活？依家我收成期吖嘛。」陳在一年後再次談及「收成期」言論，指不少中年人對此說有所共鳴，若要「攬炒香港」，等同摧毀五十、六十歲的一代人。

陳健波自2008年當選保險界議員，至今任職約17年。(Sam Tsang, South China Morning Post via Getty Images)

審官員加薪 大幅「剪布」：「猴年講到雞年」

在擔任立法會財務委員會（財委會）主席期間，陳健波多次因強行推動爭議性撥款審議而被批評。在2017年初，財委會審議下屆問責官員加薪12.4%的撥款申請時，他以議員提問重覆，「由猴年講到雞年」為由，宣布大幅「剪布」，將當時民主派議員提出的225項臨時動議，削減至僅餘約 23項。陳健波當時更表明只會容許議員作最後一輪三分鐘發言，隨即付諸表決，被批評限制了議員的質詢及監察權力。

在2019/2020年的立法會內務委員會風波中，主持會議的郭榮鏗拒絕就發言設時限，陳健波就被時任立法會主席梁君彥直接委任，代替郭榮鏗主持選舉。在 2020年5月18日的會議上，陳健波強行推進投票程序，最終，陳健波在大部分民主派議員被驅逐或拒絕投票的情況下，宣布建制派的民建聯李慧琼以40票當選2019/2020年度內會主席。