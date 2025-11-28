立法會選舉2025︱投票押後？法例規定延期不多於14日 2020年引用緊急情況押後一年︱Yahoo

李家超日前未回應會否押後12月7日立法會選舉。

【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑大火導致逾120人死亡，特首李家超日前指，已暫停選舉宣傳及推廣工作，包括選舉論壇，以優先處理火災及援助受災居民。李家超亦被問及會否押後立法會選舉，李指在統整工作後再作決定。翻查資料，根據相關條例，延遲選舉需在原日期後14日內進行。不過2020年立法會選舉就以疫情為由押後一年，時任特首林鄭月娥就引用《緊急情況規例條例》處理，並由人大常委會處理立法會真空期問題。

李家超在周四（27日）凌晨見傳媒時，被問及12月7日舉辦的立法會選舉會否延期舉行。李家超並無直接回應，僅指「我哋目前心裏面首要的工作就係處理呢次事件」，並稱數日後再作決定。翻查《選舉管理委員會(選舉程序)(立法會)規例》，選管會若覺得有關鍵性事故而影響選舉，可押後換屆選舉，「在切實可行範圍內盡快指定日期以進行投票或點票」，而日期「必須在遭押後的選舉或投票或點票本應舉行的日期後的14天內」。

2020年立法會選舉就以疫情為由押後一年。

2020年人大常委決定當局議員延任一年

過去香港亦曾試過押後立法會選舉投票日。2020年第七屆立法會選舉原於2020年9月6日舉行，提名期則由7月18日至7月31日。不過就在提名期最後一日，林鄭月娥就宣佈以新冠肺炎疫情為由，引用《緊急情況規例條例》，將立法會選舉押後一年，至2021年9月5日。當時林鄭指，雖然立法會條例容許行政長官因突發情況而將投票日延期不多於14日，但根據疫情狀況，將投票日不斷延後亦不可行，故引用《緊急情況規例條例》處理屬唯一做法。

由於當時第六屆立法會議員任期已經完結，將立法會選舉押後一年意味立法會將有一年真空期，林鄭當時就由中央政府依法提呈人大常委會作出決定，最終全國人大常委會於二零二零年八月十一日決定，第六屆立法會議員將繼續履行職責，不少於一年，直至第七屆立法會任期開始為止。