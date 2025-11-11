HOKA波鞋雙11限時快閃75折！
立法會選舉2025︱民建聯陳克勤疑借小學禮堂宣傳 校方聲明：不符借場原意 陳：溝通不足致誤會︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】立法會選舉下月 7 日舉行，今日起舉辦選舉論壇炒熱氣氛。其中報名參選新界東北地區直選的民建聯陳克勤，日前被指在大埔區一間小學禮堂疑作選舉宣傳。涉事學校事後發聲明表示，有團體借用場地作義工培訓，但加入宣傳活動，與學校借出場地的原意不符，並強調校方「無意參與或支持任何與候選人相關的選舉活動」。
陳克勤團隊：避免同類情況再發
陳克勤團隊回覆《Yahoo新聞》查詢時承認，事前與學校溝通不足，導致誤會。團隊事後已和學校溝通，避免同類情況再次發生，但強調有關活動並無違反任何選舉指引及法例。《Yahoo新聞》上周一（3日）向教育局及選舉事務處查詢上述事件是否涉及違規及如何跟進，至今天（11日）截稿前未有回覆。
有網民於 10 月 27 日在 facebok 群組「大埔 TAI PO」轉發一張陳克勤團隊在學校禮堂拍攝的大合照，並留言稱：「點解學校禮堂會變成一個政黨嘅宣傳基地？」並標註新界婦孺福利會梁省德學校。照片是陳克勤團隊在禮堂台上的大合照，眾人後方及左右兩旁分別放有陳克勤競選的橫額及旗幟、易拉架，部分人手持印有 12 月 7 日請投陳克勤的紙牌，與陳近日落區宣傳所展示的相同。發帖人接受《Yahoo新聞》查詢時稱，在陳克勤facebook專頁看到該照片，認為「成件事太過唔妥當」，遂在群組分享。惟《Yahoo新聞》記者其後查閱陳的facebook專頁時未見該照片，未能確定該專頁曾否發佈該照片。
照片中禮堂台上中央有「省德立人」四字，為辦學團體新界婦孺福利會「以家為本、省德立人」的辦學宗旨。翻查新界婦孺福利會梁省德學校的網頁及facbook專頁的相片、影片，學校禮堂台中央有「省德立人」四字，禮堂設計亦與照片吻合。
校方聲明：無意參與或支持任何選舉活動
學校在有關帖文發布後翌日 （ 28 日）於其facebook專頁發聲明，稱一向支持社區服務，樂意借出場地予非牟利機構或團體作公益用途。校方又不點名指，「近日有團體借用場地作義工培訓，但加入了宣傳活動。這與學校借出場地的原意不相符。」校方嚴正聲明指，無意參與或支持任何與候選人相關的選舉活動。學校將繼續貢獻社區，維護校園資源合理使用。
選管會指引：校內競選活動需予所有候選人平等機會
選舉管理委員會的立法會選舉活動指引第 14 章，第三部分為「在學校內進行的競選活動」，列明根據公平及平等對待候選人的原則，選管會呼籲學校管理人員，給予同一地方選區／選舉 界別內所有候選人平等機會進行競選活動。學校若容許某候選人在校內進行競選活動（ 例如 在校內為學生舉辦專題講座、向學生派發競選資料，從而希望競選資料送到學生家長手中）， 應給予同一地方選區／選舉界別內的其他候選人相同的機會。
