立法會選舉2025︱江玉歡宣佈棄選：「下山」最佳時機 籌備「開台」每日講時事︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】立法會今天（22日）舉行本屆最後一次大會，告別議案環節因選舉提名期臨近取消。選舉委員會界別議員江玉歡今在議事廳外見記者，宣佈不爭取連任下屆立法會議員。本身是律師的她表示，會將工作重心放回自己的律師事務所，形容現在是「下山」的最佳時機。

籌備開台：每日都會見到江玉歡

江玉歡期望，將過去四年在立會吸取的知識和經驗學以致用，從崗位走向人群，在新的領域繼續貢獻社會。江玉歡亦透露現時亦正在籌備「開台」，透過 Youtube、Facebook 等平台繼續與市民接觸，講解法例、時事和民生議題，讓大眾繼續「每日都會見到江玉歡」。

廣告 廣告

今天是立法會本屆最後一次大會，江玉歡在議事廳外見記者。

江玉歡「敢言」的形象深入人心，她形容自己性格爽快和直言，適合為基層發聲，這本就是議員的職責，強調未曾因「敢言」而有壓力。江玉歡回顧過去四年工作，已盡力參與更多委員會、爭取在議案審議中發言，相信沒有辜負「議員」二字的份量。她亦表示最不捨社福委員會，過去四年從未落任：「有需要幫扶的市民，譬如殘疾人士、單親家庭，這些都是我們香港很重要的人，我希望來屆的立法會可以持續關注。」