立法會選舉2025︱譚耀宗：押後無必要 化悲痛為力量推進選舉 港澳辦轉載評論：選舉回歸為民宗旨︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】立法會選舉下周日（12月7日）舉行，政府早前因大埔宏福苑世紀火災而暫停選舉工程。對於會否押後投票，行政長官李家超上周稱在統整工作後再作決定。全國港澳研究會副會長譚耀宗周末接受《大公報》訪問時表示，認為無推遲選舉的必要，因政府應對選舉已做好充分準備，即使推遲一個月，社會悲痛氣氛無太大分別。港澳辦則轉載大公評論，稱候選人全力救災表現反映新選舉制度下「選舉真正回歸為民宗旨」，「當前大埔火災的抗災救災過程也是第八屆立法會選舉候選人以實際行動證明自己的過程，是選民進一步檢驗每一位候選人德才的過程」。

譚：如期選出新一屆立會 對救災有重要意義

《大公報》訪問引述譚耀宗稱，「現階段應該全力做好救災工作，也要化悲痛為力量，同時繼續推進選舉」。譚稱曾探訪災民，不少居民反映希望政府安排住處及跟進善後，需要新一屆立法會議員跟進，因此如期選出新一屆立會對救災有重要意義。對於有指政府可引用緊急情況押後選舉，並安排現屆立法會延任，譚指須依法提請全國人大常委會決定，「真空期」將會更長，不利災後重建。

報道又引述全國港澳研究會顧問劉兆佳稱，選舉可以如期舉行，在「愛國者治港」原則下，「所有候選人都是愛國者，延期與否都不會造成不公平的情況。如果好像以前般有反對派候選人，他們會批評延期對建制派候選人有利」。

港澳辦轉載評論：候選人救災 印證制度符高質民主初衷

港澳辦網站昨日（30日）則轉載大公評論，題為「災難面前見初衷驗賢能」。該文章指候選人救災的良好表現「生動印證了新選舉制度致力建設符合香港實際高質量民主的初衷」、「選舉真正回歸為民宗旨」。評論指候選人把競選辦的物資站直接改成救災物資收集點，親自駕車運送物資；又有候選人幫災民入住酒店，更有候選人到捐血站「獻血」。亦有外區候選人候選人「深入所在社區巡查住宅修繕工程，督促排查安全隱患」。文章最後指：「第八屆立法會選舉即將迎來投票日，共同經歷的重大災難考驗，必將促使候選人更加激發為民服務的熱忱，並以更扎實的政綱和行動來進行競選，必將促使廣大選民更切身體會這一次選舉的重要意義並更加積極參加投票選出心儀人選」。