不斷更新｜累計 21 名議員宣布棄選立法會
立法會選舉2025｜「告別議案」被撤 李慧琼：提名期臨近料選情激烈 憂造成不公｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】本屆立法會會期將結束，累計已有 17 名現屆議員宣布「棄選」，原定明（22 日）在大會進行予議員發表感言的「告別議案」備受關注。內會主席李慧琼今（21 日）下午見記者，宣布撤回立會告別議案，指考慮到與立會選舉提名期接近，料選情異常激烈，憂造成不公。
本屆立法會將於周三（22 日）舉行最後一次大會，其中一個議程為內會主席提出的「告別議案」，每名議員可發言5分鐘，發表對本屆工作的感言。內會主席李慧琼今日表示，近日有不同議員就告別議案的安排反映意見，部分人關注提名期周五（24日）開始，與最後一次立法會辯論時間接近，「最新評估選情異常激烈」，認為進行告別議案或會形成選舉不公平。
她續指，同時有部分人反映，提名期臨近，想爭取時間聚焦處理選舉工作，經審慎考慮所有因素，同核心組成員商量、不同議員溝通後，「決定撤回動議告別議案，讓議員聚焦議會工作，確保選舉公平性」。
怕引起尷尬？李慧琼：艱難決定
至於日後是否保留告別議案傳統，她指，每一屆立法會運作由當屆議員，經綜合考慮、社會情況決定，無法預估日後情況 。
近日有聲音指，在「棄選潮」下進行告別議案擔心發言會引起尷尬，李慧琼指，撤回動議是艱難決定，議員可透過不同途徑公開感言，作為內會主席，經思考認為須確保選舉公平性，故作出相關決定。
其他人也在看
立法會選舉2025︱謝偉銓不競逐連任累計17人 「7字頭」剩葉劉黎棟國未定去留
新一屆立法會選舉提名期周五(24日)展開，盛傳下屆議會將「大換血」，繼75歲的實政圓桌新界西北立法會議員田北辰今日中午宣布不連任後，現年70歲的建築、測量、都市規劃及園境界議員謝偉銓下午宣布由於希望多陪伴家人，將不再參選來屆立法會。截至今天（20日），累計17名議員宣布不再連任，當中10人年屆70歲，尚未宣布參選意向的am730 ・ 1 天前
「不要國王」抗議顯示選民憤怒情緒 美參議員警告共和黨中期選舉風險
【彭博】— 在周末數百萬人參加「不要國王」抗議活動，反對美國總統特朗普的政策議程之後，德克薩斯州參議員Ted Cruz表示，共和黨必須認真對待全國各地政治能量的激增。Bloomberg ・ 12 小時前
薩爾科齊入獄服刑 5 年 精心安排離家場面 兒子呼籲支持者住所外聲援︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】法國前總統薩爾科齊（Nicolas Sarkozy）今日（21 日）已於巴黎入獄，開始服 5 年刑期。他早前被法院裁定涉及刑事共謀罪名成立，指他在 2007 年競選總統期間，從已故利比亞領袖卡達菲政權獲取非法資金，令薩爾科齊成為首位入獄的法國戰後領袖，也是歐盟國家中首位入獄的前元首。Yahoo新聞 ・ 33 分鐘前
立法會選舉︱民建聯 5 人不參選 陳家珮或接替葉劉出選 累計 21 名議員宣布棄選︱持續更新︱Yahoo
立法會選舉提名期 10 月 24 日展開，近日多名現任議員都先後宣佈，不會參加 12 月舉行的下一屆立法會選舉，當中包括多位長期服務的功能界別議員及部分政黨成員。部分議員年逾七十歲，退下原因主要涉及年齡、家庭因素及希望讓年輕人接棒。Yahoo新聞 ・ 6 天前
田北辰謝偉銓棄選 七旬議員僅兩人未表態
立法會換屆選舉提名期將於本周五展開，近日多名議員宣布棄選。75歲的實政圓桌田北辰，以及70歲的建築、測量及都市規劃界功能界別議員謝偉銓，昨宣布不角逐連任。田北辰稱，政黨傳承比個人連任更重要，未來會繼續就重大政策發表看法，包括鐵路發展及管理方面。謝偉銓則指，希望有更多時間陪伴家人。至今17人不角逐連任；而12名七旬議員中am730 ・ 17 小時前
審計署指鑫鼎鑫「冒牌水」涉人為疏漏 許正宇：展開紀律調查 物流署即採六措施
政府早前從飲用水供應商「鑫鼎鑫」購入冒牌飲用水，審計署昨提交就採購招標過程之調查報告，提及事件涉人為疏漏情况。財經事務及庫務局長許正宇指，政府會委任未參與過事件的官員進行紀律調查，涉逾10名物流署及庫務科人員，強調「退休與否都查」。他又指，專責小組已就事件推出6項先行措施以及早堵塞漏洞，預告正研究一些牽涉面更廣的方案，am730 ・ 17 小時前
政府飲用水風波｜許正宇：同事洞察力不配合現實社會 盡職審查非只「剔格仔」｜Yahoo
政府應對早前採購各部門辦公室樽裝水懷疑被詐騙事件，由「檢討政府採購機制專責小組」提出 6 項先行措施，並會向 10 多名涉事的政府物流服務署和庫務科人員進行紀律調查。專責小組主席，財經事務及庫務局局長許正宇今早（21 日）出席電台節目時指，今次「樽裝水事件」反映同事採購過程期間的洞察力和警覺性與現實社會情況不配合，亦跟市民與其他公務員同事的期望有落差，因此今次推出的 6 項措施主要從 3 個方面著手，分別是加強盡職審查、加強訊息互通，以及要貫輸新的工作文化。許正宇並且期望，負責盡職審查的同事並非只按表格「剔格仔」，要懂得洞悉問題和風險所在，必要時採取審查工作，做好「把關者」的角色。Yahoo新聞 ・ 8 小時前
因應中國稀土出口管制 歐盟將召開緊急產業會議
（法新社布魯塞爾19日電） 負責產業政策的歐洲聯盟執行委員塞儒內明天將召集受中國稀土出口限制影響的歐洲產業，舉行緊急會議。根據塞儒內（Stephane Sejourne）辦公室消息人士向法新社透露，他明天將透過視訊會議，召集多個產業的高層主管評估中國措施造成的衝擊，並且商討布魯塞爾正採行的進一步因應行動。法新社 ・ 1 天前
日本警方拘捕四人 涉從香港走私黃金
【Now新聞台】日本警方周二拘捕四人，涉嫌由香港走私8公斤黃金入境。 警方以囚車押送涉案的一男三女疑犯。據報，34歲的男主腦西村昌盛去年七月指示三名約二、三十歲的女子，將沙狀黃金藏於內衣褲裡，再由香港坐飛機運抵東京羽田機場，企圖避開987萬日圓的黃金進口稅、折合大約50萬港元，被日本警方以涉嫌違反關稅法拘捕。警方指，三名女疑犯互相認識，為賺取現金和旅費而犯案，四人都承認控罪。#要聞now.com 新聞 ・ 3 小時前
BLACKPINK演唱會｜Rosé高雄演唱會吃鳳梨酥喝五十嵐 BLINK：明天就要去五十嵐報到！
BLACKPINK Rosé吃鳳梨酥，喝五十嵐！韓國天團BLACKPINK在10月18日、19日於高雄開演唱會，Rosé出場時一邊吃著鳳梨酥，一邊喝著五十嵐進場，引起熱話！不少BLINK都表示要跟Rosé去吃同款鳳梨酥和喝五十嵐。Yahoo Food ・ 13 小時前
政府飲用水風波︱審計署揭公司印章錯誤 接假驗水報告僅須重交 陳嘉信棄評分制度獲認可︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】政府早前爆出使用冒牌樽裝水事件，審計署昨日（20日）發表建議書，揭露政府物流署在招標和審查過程多個漏洞。涉事供應商鑫鼎鑫未登記為合法的食品供應商，驗水報告亦沒有檢測指定的12種金屬雜質；該公司僅有3個全職員工，被逾20個決策局或部門投訴送水延誤。當物流署知悉鑫鼎鑫提交懷疑虛假檢測文件，只要求重交檢測報告。而中央投標委員會批准今次招標不採用評分制度，變成價低者得，理由是樽裝水屬「常規貨品」，無必要採用評分制。Yahoo新聞 ・ 7 小時前
涉聘黑工表演蒙古舞 觀塘酒樓及公司董事不認罪 12月審
今年 7 月網上流傳觀塘恒生大酒樓安排 6 人表演蒙古舞，入境處同月「放蛇」揭發 6 名內蒙古表演者皆以訪客身分赴港，按例只准逗留一周及禁止工作。被指聘用 6 人的酒樓所屬公司及 54 歲董事，各被控 6 項「僱用黑工」相關控罪。法庭線 ・ 4 小時前
香港手袋迷都在搶「這3款」名牌手袋，刻著高級簡約的「啡色手袋」推薦
手袋迷這陣子有心水手袋想入手嗎？近期名牌網購網就來發布，香港女生用戶放進購物袋裡的Top5單品，其中3款都是啡色手袋！各位時尚迷，看來又要備戰準備出擊購入啡色手袋！Yahoo Style HK ・ 14 小時前
孫藝珍新髮型是「櫻桃小丸子短髮」！首亮相甜到炸 粉絲驚呼：比婚前更少女！
其實過去的孫藝珍多以柔順長髮示人，展現優雅氣質與溫柔女人味，尤其她在婚後多次公開亮相時，一頭黑亮長髮更成為標誌造型！然而這次短髮一剪，不僅完全不違和，反而讓她的臉部線條更立體，笑起來更有鄰家女孩的甜感，彷彿從43歲回到23歲的青春模樣。從她現場被捕捉到的互動...styletc ・ 6 小時前
內地流感季或提前南方活動上升 毒株類型有變
【on.cc東網專訊】內媒周一（20日）報道，中國疾控中心監測顯示，目前南方省份流感活動上升。受多方面因素影響，今年國內流感流行季可能提前到來，流行毒株也與去年不同，專家提醒要加以重視。on.cc 東網 ・ 9 小時前
消委會｜可摺合矽膠食物盒和杯6成樣本矽氧烷含量超標！或影響肝臟健康？Ikea$49最高分
可摺合矽膠食物盒和杯在近年越來受歡迎，因此消委會539期就參考內地和德國的標準，測試涵蓋9款可摺合食物盒和5款摺杯，發現當中6成可摺合矽膠食物盒和杯樣本可揮發性有機物質，到底會引起甚麼問題？讓我們繼續看下去吧！Yahoo Food ・ 11 小時前
金融時報：稀土成北京最強武器 華府漸悟籌碼有限
美中兩大經濟體在貿易戰中持續互放狠話，儘管美國財政部長貝森特揚言若北京不撤回稀土出口限制威脅，世界將不得不與中國脫鉤，但華府也流露尋求協議的意願。鉅亨網 ・ 20 小時前
謝霆鋒美食地圖〡謝霆鋒香港鋒味地圖大公開！餐廳集中港島區這兩個地方？
謝霆鋒自從拍攝《12道鋒味》節目之後就與美食結下不解之緣，更從歌手升級為大廚，展示其實力所在。早前更與Google地圖合作推出「霆鋒的香港鋒味」美食地圖，精選多間香港餐廳，其亦有在社交平台不時推出探店的餐廳，讓大家更能了解霆鋒喜歡去什麼香港餐廳！想知道謝霆鋒喜歡的餐廳清單，就要看看Yahoo Food的內文介紹。Yahoo Food ・ 13 小時前
楊振寧逝世｜與李政道同獲 1957 年諾貝爾獎 宇稱不守恆定律震撼物理學界 一文了解研究關鍵｜Yahoo
世界知名物理學家楊振寧上周六（18 日）在北京逝世，終年 103 歲。楊振寧和李政道（1926 年 － 2024 年）是 1957 年諾貝爾物理學獎的共同得主，評審委員會當年指兩人因為對「宇稱不守恆」（Parity non-conservation）定律的研究而得獎。原來在兩人的研究成果出爐前，「宇稱守恆」（Parity conservation）在物理學界可以說是一個理所當然，幾乎不可能被撼動的定律，因此當時楊振寧和李振道的研究為物理學開拓了一個新篇章，並且讓兩人創下「上年發表研究，今年獲諾貝爾獎」的驚人紀錄。Yahoo新聞 ・ 15 小時前
張敬軒望摵甩「軒公」名字 方健儀承認疏忽留言致歉
張敬軒已由當年嘅「軒仔」變成「軒公」，樂於提攜後輩，直言開心見到唔少新一代歌手出現。日前，張敬軒出席商場演出活動，司儀為前TVB資深新聞主播方健儀；方健儀介紹張敬軒出場：「掌聲、歡呼聲，歡迎軒公張敬軒！」張敬軒於台上獻唱多首經典歌曲，包括《幾分鐘的約會》、《青春常駐》、《青春告別式》、《櫻花樹下》等等。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前