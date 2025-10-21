立法會選舉2025｜「告別議案」被撤 李慧琼：提名期臨近料選情激烈 憂造成不公｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】本屆立法會會期將結束，累計已有 17 名現屆議員宣布「棄選」，原定明（22 日）在大會進行予議員發表感言的「告別議案」備受關注。內會主席李慧琼今（21 日）下午見記者，宣布撤回立會告別議案，指考慮到與立會選舉提名期接近，料選情異常激烈，憂造成不公。

本屆立法會將於周三（22 日）舉行最後一次大會，其中一個議程為內會主席提出的「告別議案」，每名議員可發言5分鐘，發表對本屆工作的感言。內會主席李慧琼今日表示，近日有不同議員就告別議案的安排反映意見，部分人關注提名期周五（24日）開始，與最後一次立法會辯論時間接近，「最新評估選情異常激烈」，認為進行告別議案或會形成選舉不公平。

她續指，同時有部分人反映，提名期臨近，想爭取時間聚焦處理選舉工作，經審慎考慮所有因素，同核心組成員商量、不同議員溝通後，「決定撤回動議告別議案，讓議員聚焦議會工作，確保選舉公平性」。

怕引起尷尬？李慧琼：艱難決定

至於日後是否保留告別議案傳統，她指，每一屆立法會運作由當屆議員，經綜合考慮、社會情況決定，無法預估日後情況 。

近日有聲音指，在「棄選潮」下進行告別議案擔心發言會引起尷尬，李慧琼指，撤回動議是艱難決定，議員可透過不同途徑公開感言，作為內會主席，經思考認為須確保選舉公平性，故作出相關決定。