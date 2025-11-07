專訪｜方力申分享太太懷孕趣事竟被師奶鬧？
立法會選舉2025｜九龍中 6 人爭兩席 新思維未能入閘 港區人大、全國政協佔 29 人｜Yahoo 統計
【Yahoo 新聞報道】立法會選舉提名期昨日（6 日）結束。今屆合 161 人報名參選，當中 53 人為現屆立法會議員。地方界別有 51 人參選，較上屆選舉的 35 人明顯增加，選舉委員會界別就有 50 人參選，平均 1.25 人爭一個席位，跟上屆的 51 人相若，至於功能界別就有 60 人參選，較上屆選舉的 67 人減少。《Yahoo 新聞》統計，33 名參選人為現屆區議員；另有 16 名和 13 名參選人分別具備港區人大及全國政協身份，佔整體參選人數近五分之一；另外在「完善選舉制度」後，今屆選舉沒有人被「DQ」，不過立場屬於中間派、上屆選舉奪 1 席的新思維表示，原本期望派 3 人出選，但最終均未能取得足夠提名「入閘」。
地區直選：絕大部份選區 5 人爭兩席
上屆地區直選的參選人數總共為 35 人，個別選區競爭較小，出現過「3 人爭兩席」，兩個大政黨與一個小政黨或無黨籍候選人對陣的局面。到了今屆選舉，地區直選參選人數增加至 51 人，10 個選區當中有 9 個選區都是「5 人爭兩席」的局面，只有九龍中選區例外，該區 6 名參選人爭奪兩個議席。
另外，今屆地區直選總共有 12 名參選人爭取在原區連任，其中 6 人來自民建聯，3 人來自工聯會。另外，有 3 名現屆議員分別從功能界別和選舉委員會界別轉陣到地區直選。
值得一提的是，民建聯在分別在港島東、九龍東、以及新界西南 3 個選區都派了 2 名代表參選，到底會否分薄票源，抑或靠高效配票全取兩席則有待觀察。
選舉委員會：一半現屆議員爭取連任
今屆選舉委員會界別的參選人數總共為 50 人，較上屆選舉的 51 人減少 1 人。經統計，有 20 名現屆選委界議員繼續留在原界爭取連任，佔選出 40 個席位的一半。另外，有 4 名現屆議員分別從地區直選和功能界別轉陣到選委會界別參選。
立法會選委會界別參選人，將會由近 1,500 名選舉委員會委員以互選方式選出，按得票數字計首 40 名贏得議席。在上屆選舉，經民聯梁美芬以 1,348 票首名入閘，最後一個議席則由林智遠以 970 票取得，他後來在 2022 年 6 月辭職，之後加入政府成為審計署署長。
功能界別：13 人爭取連任
今屆功能界別的參選人數總共為 60 人，較上屆選舉的 67 人有所減少。除了勞工界出現「5 人爭三席」，以及社會福利界「3 人爭兩席」，其餘 26 個界別均屬「雙人對決」。經統計，有 13 名現屆功能界別議員繼續留在原界爭取連任，佔選出 30 個席位逾 4 成。另外，有 2 名現屆議員從選舉委員會界別轉陣到功能界別參選。
至於在工業界（第一）界別，繼立法會主席梁君彥宣布不連任後，議席在今屆選舉出現「同黨相爭」局面，許文俊和黃永威將會在同一界別互相競爭，不過無論如何議席終歸繼續是經民聯的「囊中物」。
【16 名港區人大參與立法會選舉】
文頴怡、朱立威、吳永嘉、吳秋北
李慧琼、沈豪傑、姚祖輝、梁美芬
陳勇、陳仲尼、陳振英、陳曼琪
陳曉峰、黃錦良、樓家強、霍啟剛
【13 名全國政協參與立法會選舉】
何君堯、黃國、管浩鳴、黃錦輝
范駿華、李鎮強、劉業強、吳傑莊
馬光如、劉智鵬、邵家輝、蘇紹聰
魏明德
【各政團參選分布】
民建聯：26 人（13 人地區直選，8 人選委會，5 人功能界別）
工聯會：16 人（9 人地區直選，4 人選委會，3 人功能界別）
經民聯：14 人（4 人地區直選，2 人選委會，8 人功能界別）
新民黨：8 人（7 人地區直選，1 人選委會）
自由黨：6 人（2 人地區直選，1 人選委會，3 人功能界別）
教聯：3 人（2 人選委會，1 人功能界別）
勞聯：2 人（1 人選委會，1 人功能界別）
西九新動力：1 人（地區直選）
專業動力：1 人（地區直選）
新社聯：1 人（地區直選）
實政圓桌：1 人（地區直選）
公屋聯會：1 人（選委會）
其他人也在看
周永恆疑似被捕獲日頭拎住罐酒出沒屋邨 身旁女伴膊頭有老鼠嚇親網民
負面新聞一籮籮嘅周永恆，曾於網台節目《娛樂好好玩》被爆近年喺生活上有少少困難，指佢要送外賣維生，又曾經喺菜檔攞菜頭菜尾。Yahoo 娛樂圈 ・ 32 分鐘前
胡國威專欄｜「鬼城」並非新鮮事
乘車經過屯門公路，前往掃管笏附近時，會看見一個十分奇怪的景象。那裡有數幢猶如「爛尾」般的住宅物業，沒有工人在施工，棚架亦已全部拆走。事實上，該處是新地及興勝創建合作發展、位於屯門掃管笏的「星堤二期」。項目自去年中傳出「爛尾」消息，但當時新地澄清只是因應市場變化作出設計改動。一年後的今天，再有傳媒報道指項目並無任何新進展。Yahoo 地產 ・ 1 小時前
裕美現身法院接林作 不滿被拍下醜態：揀張這麼醜的相
香港虛擬貨幣交易平台JPEX涉嫌詐騙案件有最新進展，警方於昨日（11月5日）及較早前先後對16名人士提出檢控Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
FI專欄｜JPEX案：為什麼林作被起訴，張智霖不？｜渾水
一文看清、千字超技術文：為什麼林作被起訴，張智霖不？ 林作一家表現出難以想像的從容，林作女朋友裕美提出一個靈魂拷問：「為什麼張智霖不？」 今次我們嘗試從商業罪案調查科角度解答這個問題。 雖然有些部份你未必同意，但不妨按着他們的邏輯去估算他們的起訴思維。 我和JPEX有很多恩怨情仇，除了我的朋友李奧被這班黑幫扑頭要住醫院之外，我自己也整家比幣少公開資料長期滋擾，他甚至作了一首歌抹黑我。 尤幸自己讀了一個法律碩士，對於這方面的知識多了更深刻的理解，我將會全方位和大家拆解。 兩年前，我透過蛛絲馬跡公開講咗JPEX如何模糊發牌部門和執法部的書信來往，甚至證監會亦有引用我觀點進行反駁，援引保密責任。大部份KOL也拾我牙慧，我亦曾經在商業電台《在晴朗的一天出發》向志雲大師詳細解說。 透過警察記者會的PPT，我們看得出警方把JPEX案件分了三種人。 第一種是「骨幹成員」，即是幣少及他的親密戰友，包括那些上紅色通緝令的人。 第二種是「網紅和OTC」。這個部份很複雜，也是重點的分析。林作陳怡就是這種。 第三種是「傀儡戶口方」。根據電影《門徒》劉德華的描述，他們比較像「腳」的角色，應該主要負責洗黑錢隱藏資Fortune Insight ・ 22 小時前
本港最大規模韓式餐廳結業！黑白大廚白種元燒肉店 攻港未夠一年敗走
餐飲業結業潮持續，韓國「國民廚神」、《黑白大廚》評委白種元旗下的韓式燒肉店「新村食堂 SAEMAEUL」，攻港未夠一年便傳出結業消息。28Hse.com ・ 18 小時前
胡定欣與老公相約媒人Bob及洪永城飯聚 網民留言：救救李施嬅吧
視后胡定欣早前藉中秋佳節喺社交網站PO出與醫生陳建華（Akin）唯美婚照，宣布二人已結婚。胡定欣與老公喺紐西蘭舉行婚禮，畫面唯美如畫；不過，原來二人嘅婚事相當保密，就連閨密團「胡說八道會」竟全不知情，更加冇收到邀請。胡定欣返到香港後陸續相約好友飯聚，好似近日佢同老公就與媒人林盛斌（Bob）夫婦及洪永城（Tony）夫婦飯聚。Yahoo 娛樂圈 ・ 46 分鐘前
公屋當提款機｜首期8萬買屯門公屋 5年借150萬終爆煲
貪字是否只得個貧？所謂「得公屋得天下」，明明已經有公屋，以未補地價，賺盡福利的優勢上車，卻要把公屋淪為提款機而走上絕路。講的是屯門良景邨一個事主，5年前以未補地價166萬元買入一個住得下人的公屋單位，以5％首期計，只不過8.3萬元，卻在數年間，先後向最少3間財務公司，抵押公屋單位借貸接近150萬元，結果單位淪為銀主盤，最近僅以101萬元沽出，都未足夠冚條數。BossMind ・ 1 天前
黃曉明暴瘦12公斤嫩回30歲！「去油成功」帥到驚豔全場 網驚呼：整型級變化
這真的是47歲？11月3日微博視界大會紅毯上，男星黃曉明一現身就掀起熱議！俐落短髮配上黑色西裝，緊緻膚況與清晰下顎線搶盡鏡頭，網友瘋傳照片驚讚他狀態回春，昔日被貼上的「油膩」標籤徹底消失。姊妹淘 ・ 1 天前
【百佳】雙11佳折 一連4日88折（08/11-11/11）
百佳本月最強雙11佳折登場，由今個星期六開始，一連4日88折，折扣無上限，買得多慳得多！YAHOO著數 ・ 1 小時前
53歲陳慧琳分享「貼地」減肥秘訣！拒食和牛及煎炸食物，食得清淡但不要捱餓：唔好刻薄自己
陳慧琳事情家庭兩得意，現年 53 歲的她除了能輕鬆駕馭一連 10 場演唱會，凍齡美貌及身材依然如少女般緊實年輕。 Kelly 曾公開分享「不愛醫美」怕「面癱」，更崇尚自然保養及減肥方法。一起來看看她的減肥秘訣，養成凍齡美肌及強健體魄！Yahoo Style HK ・ 1 天前
林嘉華逼供安德尊成功 大王首度大方認愛宋芝齡？！
TVB午間節目《流行都市》嘅王牌主持安德尊(大王）同宋芝齡，friend到似情侶多過拍檔。前年大王62歲生日正日，《流行都市》全廠搞驚喜為壽星祝壽，但係場面似係大王同宋芝齡嘅放閃儀式一樣，sweet到爆。Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前
出海賣春被勒脖器官摘除！ SNS鈔票辣妹照陷阱曝光！
風暴從X和Line廣告開跑：「美女海外高薪！日薪幾十萬！」配圖總是妹子抱現金堆，2025年曼谷日本KTV爆火，老闆日本人，表面陪酒唱卡拉OK，背後賣春一條龍。Japhub日本集合 ・ 1 天前
謝霆鋒與兒子Lucas行街被野生捕獲 頻頻回頭展現柔情慈父一面
謝霆鋒與張柏芝育有兒子謝振軒（Lucas）與謝振南（Quintus），縱然分開生活，但謝霆鋒與囝囝感情仍深厚，兩名兒子4月時皆有到場力撐謝霆鋒啟德演唱會；Lucas又先後被拍到與爸爸謝霆鋒滑雪及玩賽車度假。有指，Lucas即將到澳洲讀書，於是謝霆鋒藉空閒時間陪兒子到中環添購日用品，有網民野生捕獲二人，並將照片分享到小紅書，留言：「天吶，謝霆鋒居然從我身邊跑了過去」、「周末來香港置地逛街的時候，居然偶遇了謝霆鋒，本來好帥啊。」Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
JPEX案張智霖莊思敏甩難遭熱議 美國名人宣傳無披露紛被起訴
JPEX案再起波瀾，警方檢控16人並追緝主腦，網民熱議張智霖、莊思敏為何「甩難」。專欄作家指涉案層級不同；外國名人則因未披露宣傳收益被罰巨款。Yahoo財經 ・ 21 小時前
馬鞍山錦英苑3房218萬沽 業主兩原因平賣！呎價3字頭創新低！
馬鞍山居屋錦英苑近日錄得低市價成交，一伙3房戶以218萬元沽出，呎價僅約3,380元，創屋苑逾15年低。28Hse.com ・ 23 小時前
黃明志投案獲拍拖15年女友陪 捲命案被跨年晚會除名
【on.cc東網專訊】馬來西亞歌手黃明志捲入台灣網紅謝侑芯命案，謝侑芯上月22日於馬來西亞吉隆坡一間五星級酒店死亡，獲馬來西亞執法人員列作謀殺處理。黃明志尋日（5日）凌晨拍片稱已抵達吉隆坡警局報到，昨起被扣押6天進行深入調查。有眼尖網友從畫面發現，其正牌女友Sa東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
UNIQLO雙11優惠11.7-11.13登場！張曼玉都著「眼仔」聯名Tee、HEATTECH減價至$79｜雙11優惠2025
雙11優惠開始來衝擊大家了！UNIQLO也來推出雙11狂歡購，狂11月7日至11月13日舉行，超多人氣單品大減價，當中包括首次限定HEATTECH T恤由$99減至$79、超好穿的繭型長褲由$199減至$149，趁UNIQLO雙11優惠要衝了！Yahoo Style HK ・ 4 小時前
東張西望︳走私魚生報導連鎖集團回應 結局大反轉 惹網民熱議
《東張西望》近期報導懷疑走私魚生嘅情況，更令連鎖壽司店壽司郎捲入風波。壽司郎發聲明澄清，《東張》亦喺新一集提及疑似非法走私魚生並非送到壽司郎門市。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
真夫妻果然最甜！馮德倫「帶愛貓拍VCR」挺舒淇首映 送飛吻閃爆全場：以妳為傲
在舒淇於釜山影展奪下最佳導演後，馮德倫也幽默發文：「又贏？家裡沒位放啊導演！」舒淇隨即回覆：「哪有『又』，好久沒有了～希望以後還能跟bucket man和Labubu擠一擠。」夫妻倆一來一往的互動充滿愛意，也讓人看見相伴28年的深厚情感。姊妹淘 ・ 21 小時前
張寶兒順利誕下第二胎「袁氹氹」 袁偉豪大讚：斯文又靚仔
藝人袁偉豪與張寶兒（Bowie）於2020年結婚，婚後育有一子「袁咕碌」，今年6月，張寶兒宣布已懷第二胎，並起名叫「袁氹氹」，大家都很期待新生命誕生，今（6日）終有好消息，兩人於社交平台透露BB已出世，並公布第二胎都是男仔，為「袁咕碌」添了一個弟弟：「袁氹氹，期待你好久了，第一眼望你覺得你和哥哥好似樣，但仔細看你頭髮多多嘴仔細細下巴尖尖，原來是爸爸媽媽第二個variation，多謝很多uncles aunties 為你的到來激動良久多謝很多家人朋友們的祝福加持爸爸媽媽沒有很緊張，整個孕期都洋溢着莫名的喜悅這一整天更加是很激動 好開心！！歡迎你來到這個世界，多謝你選擇我們這一家感念」東方日報 OrientalDaily ・ 13 小時前