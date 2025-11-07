立法會選舉2025｜九龍中 6 人爭兩席 新思維未能入閘 港區人大、全國政協佔 29 人｜Yahoo 統計

今屆換屆選舉共有 161 人參選。 (Photo by Peter PARKS / AFP)

【Yahoo 新聞報道】立法會選舉提名期昨日（6 日）結束。今屆合 161 人報名參選，當中 53 人為現屆立法會議員。地方界別有 51 人參選，較上屆選舉的 35 人明顯增加，選舉委員會界別就有 50 人參選，平均 1.25 人爭一個席位，跟上屆的 51 人相若，至於功能界別就有 60 人參選，較上屆選舉的 67 人減少。《Yahoo 新聞》統計，33 名參選人為現屆區議員；另有 16 名和 13 名參選人分別具備港區人大及全國政協身份，佔整體參選人數近五分之一；另外在「完善選舉制度」後，今屆選舉沒有人被「DQ」，不過立場屬於中間派、上屆選舉奪 1 席的新思維表示，原本期望派 3 人出選，但最終均未能取得足夠提名「入閘」。

地區直選：絕大部份選區 5 人爭兩席

上屆地區直選的參選人數總共為 35 人，個別選區競爭較小，出現過「3 人爭兩席」，兩個大政黨與一個小政黨或無黨籍候選人對陣的局面。到了今屆選舉，地區直選參選人數增加至 51 人，10 個選區當中有 9 個選區都是「5 人爭兩席」的局面，只有九龍中選區例外，該區 6 名參選人爭奪兩個議席。

廣告 廣告

另外，今屆地區直選總共有 12 名參選人爭取在原區連任，其中 6 人來自民建聯，3 人來自工聯會。另外，有 3 名現屆議員分別從功能界別和選舉委員會界別轉陣到地區直選。

值得一提的是，民建聯在分別在港島東、九龍東、以及新界西南 3 個選區都派了 2 名代表參選，到底會否分薄票源，抑或靠高效配票全取兩席則有待觀察。

2025 年換屆選舉地區直選參選人。（Yahoo 新聞製圖，點擊圖片可放大）

選舉委員會：一半現屆議員爭取連任

今屆選舉委員會界別的參選人數總共為 50 人，較上屆選舉的 51 人減少 1 人。經統計，有 20 名現屆選委界議員繼續留在原界爭取連任，佔選出 40 個席位的一半。另外，有 4 名現屆議員分別從地區直選和功能界別轉陣到選委會界別參選。

立法會選委會界別參選人，將會由近 1,500 名選舉委員會委員以互選方式選出，按得票數字計首 40 名贏得議席。在上屆選舉，經民聯梁美芬以 1,348 票首名入閘，最後一個議席則由林智遠以 970 票取得，他後來在 2022 年 6 月辭職，之後加入政府成為審計署署長。

2025 年換屆選舉選委會界別參選人。（Yahoo 新聞製圖，點擊圖片可放大）

功能界別：13 人爭取連任

今屆功能界別的參選人數總共為 60 人，較上屆選舉的 67 人有所減少。除了勞工界出現「5 人爭三席」，以及社會福利界「3 人爭兩席」，其餘 26 個界別均屬「雙人對決」。經統計，有 13 名現屆功能界別議員繼續留在原界爭取連任，佔選出 30 個席位逾 4 成。另外，有 2 名現屆議員從選舉委員會界別轉陣到功能界別參選。

至於在工業界（第一）界別，繼立法會主席梁君彥宣布不連任後，議席在今屆選舉出現「同黨相爭」局面，許文俊和黃永威將會在同一界別互相競爭，不過無論如何議席終歸繼續是經民聯的「囊中物」。

2025 年換屆選舉功能界別參選人。（Yahoo 新聞製圖，點擊圖片可放大）

【16 名港區人大參與立法會選舉】

文頴怡、朱立威、吳永嘉、吳秋北

李慧琼、沈豪傑、姚祖輝、梁美芬

陳勇、陳仲尼、陳振英、陳曼琪

陳曉峰、黃錦良、樓家強、霍啟剛

【13 名全國政協參與立法會選舉】

何君堯、黃國、管浩鳴、黃錦輝

范駿華、李鎮強、劉業強、吳傑莊

馬光如、劉智鵬、邵家輝、蘇紹聰

魏明德

【各政團參選分布】

民建聯：26 人（13 人地區直選，8 人選委會，5 人功能界別）

工聯會：16 人（9 人地區直選，4 人選委會，3 人功能界別）

經民聯：14 人（4 人地區直選，2 人選委會，8 人功能界別）

新民黨：8 人（7 人地區直選，1 人選委會）

自由黨：6 人（2 人地區直選，1 人選委會，3 人功能界別）

教聯：3 人（2 人選委會，1 人功能界別）

勞聯：2 人（1 人選委會，1 人功能界別）

西九新動力：1 人（地區直選）

專業動力：1 人（地區直選）

新社聯：1 人（地區直選）

實政圓桌：1 人（地區直選）

公屋聯會：1 人（選委會）