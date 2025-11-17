全運會預告｜單車李思穎、何詩蓓分途再爭金
立法會選舉2025｜仿《無間道》天台取景 鄧炳強穿皮褸演戲：四年又四年 家鄉話宣傳有下集｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】政府全力宣傳立法會選舉，呼籲 12 月 7 日投票。繼上周有多名高官講家鄉話號召鄉親投票，昨日再有公務員應邀拍片，用上海話、台山話、四川話呼籲。此外，保安局局長鄧炳強聯同副局長卓孝業及常任秘書長李百全亦仿照《無間道》經典天台場景拍片，呼籲選民投票。鄧炳強在片中說：「四年又四年，四年又四年，嚟緊都第八屆啦，每屆我都諗清楚㗎啦，老細」，「講咗 9 千幾次啦，仲有人話唔得閒去，呢啲藉口我聽得多」。
「仲有人話唔得閒去，呢啲藉口我聽得多。」
鄧炳強今日（17日）在 facebook 分享影片，片中他身穿黑色皮褸，在天台等候李百全，相信就是參考《無間道》飾演臥底陳永仁的梁朝偉，與黃秋生飾演的警司黃 SIR 見面的場景。李百全問鄧炳強：「諗成點呀？」鄧說：「四年又四年，四年又四年，嚟緊都第八屆啦，每屆我都諗清楚㗎啦，老細。」
李回應稱這是「香港人頭等大事」，要慎重選擇，並說「揀好咗，嗰日記得去投，先至有用。」鄧說：「講咗 9 千幾次啦，仲有人話唔得閒去，呢啲藉口我聽得多。」
之後，卓孝業手持公文袋現身，一路行一路拍着公文袋走上天台，向鄧炳強交出「貨」。然後，鄧打開發現是選舉宣傳單張和「票箱寶寶」公仔。片段最後呼籲 12 月 7 日 7 時半起可以投票。
高鄉話宣傳新增上海話、台山話、四川話
另外，公務員事務局局長楊何蓓茵昨日（16日）分享新片，她邀請了多位公務員用家鄉話宣傳。公務員事務局副秘書長陳元德以上海話呼籲：「12 月 7 號是香港特區立法會選舉投票格大日子，儂格一票交關重要。」其後，第一標準薪級公務員評議會職方代表李惠嫦和向利，分別以台山話和四川話向鄉親作出號召。
