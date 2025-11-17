焦點

全運會預告｜單車李思穎、何詩蓓分途再爭金

Yahoo新聞

立法會選舉2025｜仿《無間道》天台取景 鄧炳強穿皮褸演戲：四年又四年 家鄉話宣傳有下集｜Yahoo

Yahoo 新聞
Yahoo 新聞

【Yahoo 新聞報道】政府全力宣傳立法會選舉，呼籲 12 月 7 日投票。繼上周有多名高官講家鄉話號召鄉親投票，昨日再有公務員應邀拍片，用上海話、台山話、四川話呼籲。此外，保安局局長鄧炳強聯同副局長卓孝業及常任秘書長李百全亦仿照《無間道》經典天台場景拍片，呼籲選民投票。鄧炳強在片中說：「四年又四年，四年又四年，嚟緊都第八屆啦，每屆我都諗清楚㗎啦，老細」，「講咗 9 千幾次啦，仲有人話唔得閒去，呢啲藉口我聽得多」。

「仲有人話唔得閒去，呢啲藉口我聽得多。」

鄧炳強今日（17日）在 facebook 分享影片，片中他身穿黑色皮褸，在天台等候李百全，相信就是參考《無間道》飾演臥底陳永仁的梁朝偉，與黃秋生飾演的警司黃 SIR 見面的場景。李百全問鄧炳強：「諗成點呀？」鄧說：「四年又四年，四年又四年，嚟緊都第八屆啦，每屆我都諗清楚㗎啦，老細。」

廣告

李回應稱這是「香港人頭等大事」，要慎重選擇，並說「揀好咗，嗰日記得去投，先至有用。」鄧說：「講咗 9 千幾次啦，仲有人話唔得閒去，呢啲藉口我聽得多。」

之後，卓孝業手持公文袋現身，一路行一路拍着公文袋走上天台，向鄧炳強交出「貨」。然後，鄧打開發現是選舉宣傳單張和「票箱寶寶」公仔。片段最後呼籲 12 月 7 日 7 時半起可以投票。

高鄉話宣傳新增上海話、台山話、四川話

另外，公務員事務局局長楊何蓓茵昨日（16日）分享新片，她邀請了多位公務員用家鄉話宣傳。公務員事務局副秘書長陳元德以上海話呼籲：「12 月 7 號是香港特區立法會選舉投票格大日子，儂格一票交關重要。」其後，第一標準薪級公務員評議會職方代表李惠嫦和向利，分別以台山話和四川話向鄉親作出號召。

（鄧炳強 facebook 片段截圖）
（鄧炳強 facebook 片段截圖）
（鄧炳強 facebook 片段截圖）
（鄧炳強 facebook 片段截圖）
（鄧炳強 facebook 片段截圖）
（鄧炳強 facebook 片段截圖）
（鄧炳強 facebook 片段截圖）
（鄧炳強 facebook 片段截圖）
（鄧炳強 facebook 片段截圖）
（鄧炳強 facebook 片段截圖）
（鄧炳強 facebook 片段截圖）
（鄧炳強 facebook 片段截圖）
Black Friday

其他人也在看

郭富城60歲仍擁有「結實冰塊腹肌」！「舞台王者級」好身材全靠超自律作息：早上6時睡覺、每日只吃一餐

郭富城60歲仍擁有「結實冰塊腹肌」！「舞台王者級」好身材全靠超自律作息：早上6時睡覺、每日只吃一餐

「舞台王者」郭富城踏入60歲，這位天王再做爸爸，魅力有增無減。日前在高雄演唱會上，輕輕把上衣掀起來，結實的冰塊腹肌還在，不愧為天王，對於自己身材的保養長期關注。

Yahoo Style HK ・ 4 小時前
楊紫瓊紅毯「時裝車禍」？《魔法壞女巫：第二章》首映盛裝被指似「牛肚」，其實出自荷蘭鬼才Iris van Herpen

楊紫瓊紅毯「時裝車禍」？《魔法壞女巫：第二章》首映盛裝被指似「牛肚」，其實出自荷蘭鬼才Iris van Herpen

奧斯卡影后楊紫瓊（Michelle Yeoh）近日為宣傳備受期待的電影《魔法壞女巫：第二章》（Wicked: For Good）出席新加坡首映會，她身穿的盛裝立刻成為全場焦點！然而，這套造型極度大膽、充滿戲劇效果的禮服，卻被網友稱為像極了「牛肚」，引發了一場關於紅毯時尚的爭議！

Yahoo Style HK ・ 1 小時前
劉嘉玲大爆片場遇「麻煩」男星　突要補妝累她「冷得要死」　想借拍戲暴打對方： 我想真打

劉嘉玲大爆片場遇「麻煩」男星　突要補妝累她「冷得要死」　想借拍戲暴打對方： 我想真打

內地綜藝節目《一路繁花2》在內地經常成為熱搜話題，最新一集剛播出，59歲劉嘉玲與一眾藝人圍坐用餐，當談及一些耍大牌、不敬業的演員時

Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
帶阿姐看世界 | 汪明荃羅家英人生中首輯婚照曝光 「不丹婚照之旅」圓家英哥心願

帶阿姐看世界 | 汪明荃羅家英人生中首輯婚照曝光 「不丹婚照之旅」圓家英哥心願

汪明荃（阿姐）與羅家英（家英哥）早前（10日）出發往不丹拍攝全新綜藝節目《帶阿姐看世界》，原來二人在當地其中一站行程，是穿上不丹傳統民族服裝拍攝婚紗照

Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
76歲「梅姨」20年對比圖完全無變！「優雅保養天才」代表，《穿Prada的惡魔2》預告保養力超強

76歲「梅姨」20年對比圖完全無變！「優雅保養天才」代表，《穿Prada的惡魔2》預告保養力超強

《穿Prada的惡魔2》預告播出，電影會在2026年上映。這部相隔20年的電影，大家當然會留意戲中人物的變化：小安（Anne Hathaway）多了自信「大女主」魅力，至於「梅姨」Meryl Streep，即使是一頭白金髮，風采依然，跟20年前對比真的沒有特別的變，還是那位氣場很高的Diva Miranda！

Yahoo Style HK ・ 2 小時前
陳曉華自爆入行6年先賺到錢養家 曾後悔入行面對負評匿公司廁所喊

陳曉華自爆入行6年先賺到錢養家 曾後悔入行面對負評匿公司廁所喊

2018年港姐冠軍陳曉華（Hera）近日接受商業電台雷霆881《星光背後》訪問，與主持梁泰來自爆成長歷程

Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
戴祖儀反擊整容傳聞　喪插鼻哥窿力證純天然

戴祖儀反擊整容傳聞　喪插鼻哥窿力證純天然

無綫小花戴祖儀（Joey）樣靚身材正，加上直率性格更係圈粉無數，然而有着精緻五官嘅同時，更成日被網友質疑「整容」，日前再度被質疑係「加工鼻」嘅佢，更晒出一段影片力證「零加工」，只見Joey先喺鼻尖度畫上可愛卡通公仔屁股，之後拎支太陽花公仔筆放喺鼻哥窿前端，再上下左右瘋狂捽鼻，驟眼望落猶如有個小朋友喺度跳電臀舞一樣，認真搞笑可愛之餘，Joey更憑高EQ嘅幽默反應力證自己純天然，而吳若希更搞笑留言道：「剩係證明到個Pat Pat冇加工！證明唔到你個鼻！！！」

東方日報 OrientalDaily ・ 17 小時前
方力申SHOW UP音樂會｜方力申挑戰跳唱 公開愛女名字盼湊成「FAMILY」

方力申SHOW UP音樂會｜方力申挑戰跳唱 公開愛女名字盼湊成「FAMILY」

《方力申SHOW UP音樂會2025澳門站》日前（15日）圓滿舉行。事隔17年再度舉行個人音樂會，方力申不僅化身跳唱歌手，更邀請了相識多年、卻從未一起唱過K的胡定欣擔任嘉賓

Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
孫錫久低調訪港狂擦點心　坐觀光巴士四圍打卡

孫錫久低調訪港狂擦點心　坐觀光巴士四圍打卡

【on.cc東網專訊】韓國42歲男星孫錫久先後主演《D.P：逃兵追緝令》及《我的出走日記》等人氣劇，在亞洲區擁有大批劇迷，今年亦有《比天堂還美麗》及《血謎拼圖》兩部韓劇推出，令其曝光率持續高企。而近日他便低調訪港，昨日在社交網分享旅遊照，除了在香港狂擦點心及美食

東方日報 OrientalDaily ・ 1 小時前
鍾嘉欣否認婚姻亮紅燈　大讚老公110分

鍾嘉欣否認婚姻亮紅燈　大讚老公110分

藝人鍾嘉欣（Linda) 今日現身馬場擔任賽馬日主禮嘉賓，她表示裙身有點重，透露12月25日是她與老公結婚10周年，興奮表示：「我做到了。」每年都好感恩，與老公愈來愈穩定，恩愛昇華。活動前都有同老公facetime，十分Sweet，她說任何婚姻都會經歷好多不同風浪，她分享最大難關是生完大女後，感受到整個世界都變了，需要時間管理及學習重新規劃自己未來。慶祝周年紀念交由老公安排，可能明年3月去一個短途旅行。笑言：「希望收到10卡鑽石，講吓笑啫！」自言不會回禮，表示好愛老公又生了3個小朋友已經是最好的禮物。

東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
2025最性感爹地排行榜出爐！「丹麥最性感男人」Mads Mikkelsen只排第2，輸給荷里活最強「爹系男神」

2025最性感爹地排行榜出爐！「丹麥最性感男人」Mads Mikkelsen只排第2，輸給荷里活最強「爹系男神」

2025年最性感爹地排行榜出爐！近日由網民發起「最性感爹地」公開投票，而獲得冠軍的並不是「丹麥最性感男人」Mads Mikkelsen，而是與 Dakota Johnson、Chris Evans 合演《錢財心愛物》的 Pedro Pascal！

Yahoo Style HK ・ 1 天前
《天線得得 B》創作者批 YouTube 兒童節目「空洞」　無助培養孩子想像力︱Yahoo

《天線得得 B》創作者批 YouTube 兒童節目「空洞」　無助培養孩子想像力︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】《天線得得B》創作者 Anne Wood 近日提醒家長，現時不少 YouTube 上的兒童節目內容「空洞」，無助培養孩子的想像力。她又指，演算法傾向推送牟利為主的影片，缺乏高質素的兒童節目，久而久令優質的兒童節目不斷在平台流失。

Yahoo新聞 ・ 19 小時前
Labubu上大銀幕 泡泡瑪特據報夥Sony Pictures拍電影

Labubu上大銀幕 泡泡瑪特據報夥Sony Pictures拍電影

據外媒報道,索尼影業(Sony Pictures)獲得泡泡瑪特(09992.HK)人氣 IP「拉布布」(Labubu)的影視改編權,電影項目現處於早期階段,尚未確定製片人、導演、以及電影採用動畫電影或是真人電影等資料。

infocast ・ 17 小時前
拍照系女孩Yoyo玩《仙界摸魚日誌》，修仙也能超有生活感！

拍照系女孩Yoyo玩《仙界摸魚日誌》，修仙也能超有生活感！

嗨～大家好，我是 Yoyo！一個熱愛生活、愛笑、愛拍照的女生。 我一直相信，生活中有太多值得被發現的小美好， 無論是一杯香氣剛好的咖啡、一場說走就走的旅行， 還是朋友之間那種無厘頭的笑聲， 這些瞬間都讓我覺得——世界真的好可愛、好值得期待。

Yahoo Tech HK ・ 1 天前
楊謹華被逼接受網上公審　直播鏡頭前哽咽自白

楊謹華被逼接受網上公審　直播鏡頭前哽咽自白

【on.cc東網專訊】台灣女星楊謹華主演新劇《看看你有多愛我》現正熱播，劇中她精心策劃的「女兒綁架案」竟弄假成真，女兒林思廷落入真正綁匪手中，令她只能透過視訊與女兒連線，甚至被逼接受網路公審，在直播鏡頭前哽咽自白：「我不是一個好媽媽！」掀起全劇高潮。楊謹華表示戲

東方日報 OrientalDaily ・ 28 分鐘前

傳Labubu登大銀幕 Sony Pictures已取電影版權

外媒報道，Sony Pictures於上周簽署協議，將開發Labubu為主角的電影，目前該項目尚處於早期開發階段，真人電影抑或是動畫電影則尚未確定。 據悉，Sony Pictures已取Labubu的電影版權，目標是製作一部電影，若取得成功，有望能打造一個電影系列。(mn/w)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com

AASTOCKS ・ 4 小時前
好萊塢「真實版神奇女俠」：挑戰死亡、逃過火劫、打破紀錄

好萊塢「真實版神奇女俠」：挑戰死亡、逃過火劫、打破紀錄

UPI/Bettmann Archive/Getty Images基蒂·奧尼爾曾以時速超過988公里（600英里）刷新女子速度紀錄。 在美國一片荒涼的沙漠中發生的連串事件，向世界清楚展示了失聰特技演員基蒂·奧尼爾（Kitty O’Neil）的真正實力。 這個身穿黃色連身衣的小小身影，想要挑戰女子陸地速度紀錄並將其打破——同時粉碎任何認為奧尼爾因聽力障礙而受限的誤解。 但這只是她的故事中的另一章。勇氣與韌性，帶領她踏上非凡冒險旅程。 ...

BBC News 中文 ・ 19 小時前

泡泡瑪特(09992.HK)曾逆市升近4% 據報Labubu上大銀幕

泡泡瑪特(09992.HK)據報夥Sony Pictures拍電影，Labubu上大銀幕，股價逆市上升，高見224.6元，升3.79%，現價219.4元，仍升1.4%，暫成交額8.58億元。 外電報道，索尼影業(Sony Pictures)獲得泡泡瑪特人氣IP「拉布布」(Labubu)的影視改編權，電影項目現處於早期階段，尚未確定製片人、導演、以及電影採用動畫電影或是真人電影等資料。泡泡瑪特1月成立電影工作室，申請登記《Labubu與朋友們》動畫劇集第一季劇本V1作品著作權。(ST)

infocast ・ 2 小時前
許紹雄設靈 靈堂外擺滿花籃猶如花海 網民感慨「方中Sir生前人緣極好」

許紹雄設靈 靈堂外擺滿花籃猶如花海 網民感慨「方中Sir生前人緣極好」

人稱「Benz雄」嘅資深演員許紹雄上月28日因癌症引發器官多重機能衰竭離世，享壽八十有餘歲（實齡75歲）

Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
香港保安局更新外遊警示！港人赴日需提高警惕 網民都稱「遊日真係好危險！」

香港保安局更新外遊警示！港人赴日需提高警惕 網民都稱「遊日真係好危險！」

日本依然是港人最愛的旅遊地，但近期的政治風波與安全事件，香港保安局今日（15日）更新外遊警示制度網頁中的「其他資訊」，特別提醒計劃前往日本或已身處當地的港人，應提高警惕、注意安全，連網友亦稱「遊日真係好危險！」

Yahoo 旅遊 ・ 4 小時前