立法會選舉2025｜公務員參與選舉活動 可申特許缺勤？ 政府否認：須公餘時間參與｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】立法會換屆選舉投票日為 12 月 7 日。行政長官李家超日前向全體公務員發信，強烈呼籲並期望公務員以身作則，踴躍投票。公務員總工會日前向會員發訊息，號召會員出席兩場支持立法會選舉活動，並稱可為出席活動的公務員申請「特許缺勤」。公務員事務局回應指，如公務員應邀參加與選舉相關的官方活動，須由部門批准，不屬於特許缺勤。

李家超周二（28日）在 Facebook 專頁上載信件內容，指投票不僅是包括公務員在內全體香港市民的權利，更是應有之義。公務員作為政府團隊一員，更應以身作則，以投票履行公民責任。公務員總工會表示，全體公務員定必響應行政長官呼籲，以身作則，踴躍投票。工會並指，將身體力行，組織成員下月到各區設立街站，呼籲市民投票。

工會號召會員攜親友 設街站籲市民投票

公務員總工會日前向會員發訊息，號召會員出席兩場支持立法會選舉活動，包括 11 月 6 日於禮頓山社區會堂舉行的「勞工界全力支持 2025 年立法會換屆選舉」活動，由勞工及福利局局長孫玉菡主禮。工會稱，可為出席活動的公務員申請「特許缺勤」。工會並號召會員，與親朋好友下月中下旬到旺角、銅鑼灣及尖沙咀設街站，呼籲市民投票。工會稱會將出席者名單致函特首參考，讓對方知道公務員支持施政的實質作為和努力。

公務員事務局回覆《Yahoo 新聞》指，如公務員應邀參加與選舉相關的官方活動，須由部門批准，不屬於特許缺勤。局方並指，公務員工會組織的選舉宣傳活動須在公餘時間邀請公務員以個人身份參與，過程中不能使用公共資源。此外，政府從來沒有要求亦不會收集公務員參加公務員工會活動的名單。