立法會選舉2025｜周星馳支持吳傑莊贈對方「掂」字 萬綺雯拍片撐表弟沈豪傑｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】立法會換屆選舉還有 1 個半星期就舉行，候選人持續推出選舉廣告宣傳，個別甚至找到城中名人和演藝界人士背書。在選舉委員會界別爭取連任的吳傑莊，昨日（25 日）在社交平台發帖文，表示獲得「星爺」周星馳支持參選立法會。
稱不時獲分享電影業看法
兩人合照當中，周星馳背對鏡頭，並以右手亮出一個「掂」字的圓形牌，相信呼應了電影《食神》橋段。吳傑莊說，跟周星馳是多年好友，對方亦不時跟他分享電影業看法；吳並指他的政綱包括推動加強支援對電影業發展，增加資助與投資額度，策略性投資中大型及賣埠電影，目標重振香港電影業，「多謝星爺再次支持我參選立法會。」
萬綺雯表姐身份支持沈豪傑
新界北地區直選候選人沈豪傑昨日亦在社交網站上載影片，表示獲得藝人萬綺雯支持，並透露跟對方有表姊弟關係。萬綺雯在片段中指，自小就知道表弟為人認真，有理想，希望選民能夠支持他。至於沈豪傑在帖文中就表示，自小跟表姐一起長大，後來對方成為藝人，甚至移居內地，大家見面機會愈來愈少；不過表姐知道參選消息後就義不容辭協助，讓他感到相當感激。
陳志雲信任葉劉交棒陳家珮：妳都唔差得去邊
至於接替葉劉淑儀出選港島西議席的新民黨陳家珮，上周末亦上載影片指獲得商業電台首席智囊陳志雲支持。作為前公務員的陳志雲在片段中形容，見到葉劉淑儀在議會多年的政策構思深思熟慮，而且建立到好的議政文化，「佢既然搵得妳嚟交棒，我諗妳都唔差得去邊。」陳家珮就表示，多年來從陳志雲的時事評論中獲得啟發，現時獲得對方鼓勵感到振奮，「亦提醒家珮在這條公共服務的道路上，要更加堅定不移。」
【候選人名單】
選舉委員會
梁美芬（經民聯） 陳永光（民建聯） 招國偉（公屋聯會） 陳曼琪（無黨籍）
吳英鵬（無黨籍） 文頴怡（無黨籍） 陳祖光（無黨籍） 黃錦輝（無黨籍）
莊家彬（無黨籍） 葛珮帆（民建聯） 李浩然（無黨籍） 陳仲尼（民建聯）
陳凱欣（無黨籍） 簡慧敏（無黨籍） 郭志華（無黨籍） 馮英倫（無黨籍）
何君堯（無黨籍） 鄧咏駿（無黨籍） 陳紹雄（獨立） 吳傑莊（無黨籍）
黃錦良（教聯） 伍煥杰（無黨籍） 劉智鵬（教聯） 柯家洋（無黨籍）
黃國（工聯會） 陳少波（無黨籍） 林琳（民建聯） 梁子穎（工聯會）
馬光如（工聯會） 曾志文（工聯會） 李家駒（無黨籍）蘇紹聰（無黨籍）
魏明德（無黨籍） 何敬康（新民黨） 何俊賢（民建聯） 陳恒鑌（民建聯）
朱立威（民建聯） 洪錦鉉（民建聯） 管浩鳴（無黨籍） 李鎮強（自由黨）
樓家強（無黨籍） 鄧銘心（經民聯） 伍婉婷（無黨籍）范駿華（無黨籍）
范凱傑（無黨籍） 林筱魯（無黨籍） 劉振江（無黨籍） 林振昇（勞聯）
姚柏良（無黨籍） 陳宗彝（無黨籍）
新界北直選
姚銘（民建聯） 曾勁聰（工聯會） 廖子聰（新民黨）沈豪傑（獨立）譚鎮國（新社聯）
港島西直選
陳家珮（新民黨） 陳學鋒（民建聯） 郭偉强（工聯會）楊哲安（自由黨）黃秋萍（無黨籍）
