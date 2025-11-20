立法會選舉2025｜國安處拘 68 歲男子 涉煽惑他人不投票或投白票等 被控發布煽動刊物下午提堂｜Yahoo

Trip.com酒店減$500、機票減$200
【Yahoo 新聞報道】警方國安處周二（18日）拘捕一名 68 歲男子，他涉嫌多次在社交平台發布具有煽動意圖的訊息，包括煽惑他人在選舉中不投票或投白票等。他今日（20日）被暫控一項「明知而發布具煽動意圖的刊物」罪，案件下午在西九龍裁判法院提堂。
國安處周二（18日）在東區採取執法行動，拘捕一名 68 歲男子，涉嫌違反《維護國家安全條例》第 24 條「明知而發布具煽動意圖的刊物」罪及香港法例第 554 章《選舉(舞弊及非法行為)條例》第 27A 條「在選舉期間內藉公開活動煽惑另一人不投票或投無效票的非法行為」罪。
警方調查顯示，該名被捕男子涉嫌多次透過社交平台持續發布具有煽動意圖的訊息，內容包括煽動他人引起對香港特區政府、司法機構及執法部門的憎恨，以及煽惑他人在選舉中不投票或投白票。
警方提醒市民，「明知而發布具煽動意圖的刊物」屬嚴重罪行，首次定罪可被判處監禁 7 年，市民切勿以身試法。
