立法會選舉2025｜大公報社評促政府推優惠鼓勵投票：合法合情合理 不應自縛手腳｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】12 月 7 日是立法會換屆選舉投票日，政府繼續鋪天蓋地宣傳攻勢，鼓勵市民投票，宣傳開支達 1.77 億元。官媒《大公報》今日（25 日）就在社評指，社會各界已經紛紛用實際行動為選舉助力，提供投票便利和消費優惠，觀乎特區政府以往亦有在重要節日推出節慶優惠，現時亦有必要打破固定思維，帶頭用創新手法鼓勵大家投票，「既能刺激經濟，搞活氣氛，又能提升公民意識，何樂而不為！」

引述選舉條例：未指名支持個別人士不違法

社評提到，有意見認為向投票市民送贈禮物或提供消費優惠，涉及利益回報，其實是「對法律的一知半解」，因為《選舉條例》只表示透過利益促使他人支持或不支持個別候選人才屬於違法；如果透過鼓勵市民投票，不會影響選舉公正性，「非但不違法，反而是合情合理。」

廣告 廣告

社評又指，外地都有提供「選舉優惠」的先例，例如送咖啡、送甜點、送玫瑰花，或者將投票日列為公眾假期等，五花八門，都只為活躍選舉氣氛，提升投票意欲，「特區政府可參考有關做法，不應自縛手腳、踟躕不前。」

稱優惠可讓年輕人關注選舉「旺丁又旺財」

對於特區政府目前僅限口頭呼籲，社評認為力度稍嫌不夠，如果政府落手採取鼓勵行動將會「更權威、更有號召力」；社評又指，政府鼓勵投票既可以提升市民投票意欲，有效動員年輕人或政治冷感的市民關注選舉，亦可以振興本地經濟，鼓勵留港消費，達致「旺丁又旺財」的效果。