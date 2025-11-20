黃牛肆虐｜Cityline：設「心戰室」攔截搶飛 bot
立法會選舉2025｜廉署起訴 3 人涉轉載帖文煽惑不投票 另通緝姜嘉偉及湯偉雄涉發布文章｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】廉政公署今早（20 日）落案起訴兩男一女，控告他們涉嫌在立法會換屆選舉期間於網上轉載貼文，煽惑他人不投票，觸犯《選舉（舞弊及非法行為）條例》第 27A 條，案件今日下午在西九龍裁判法院提訊。廉署並獲裁判官簽發手令，通緝發布原始貼文的兩名男子，包括早前已經被警方國安處懸紅通緝，並獲保安局列為「潛逃者」的「姜牧師」姜嘉偉。
廉署表示，55 歲冷氣工程師黃建國，66 歲無業男林建栻，以及 61 歲家庭主婦馬惠鈴在上周五（14 日）以涉嫌觸犯《選舉條例》第 27A 條拘捕。3 人曾各自在其社交媒體專頁上，轉載一則煽惑他人在該選舉中不投票的貼文。
根據調查，轉載的帖文源自姜嘉偉及湯偉雄，他們曾各自於其社交媒體專頁發布煽惑他人不投票，其中黃建國轉載姜嘉偉的貼文，而林建栻及馬惠鈴就轉載湯偉雄的貼文。就此，廉署今早獲裁判官簽發手令，通緝已離港的姜嘉偉及湯偉雄。
廉署嚴厲譴責不法之徒在網上散播煽惑他人不投票的信息，試圖干擾及破壞本屆立法會選舉。廉署重申，在選舉期間內公開煽惑他人不投票或投無效票，會觸犯《選舉條例》，轉載相關內容亦屬違法，呼籲市民嚴守法規，認清事實真相，切勿被不法分子蒙蔽及利用。
其他人也在看
地盤工涉持刀強姦非法禁錮女拳手 辯稱為性交易非強姦全罪脫
一名地盤工人在酒吧認識兼職女拳手後，將女方誘至油麻地的家中非禮後持刀威脅，並捆綁女方雙手及封口，繼而強姦。他否認3罪受審，案件完成7日審訊，4男3女陪審團今日(19日)退庭商議近4小時後，裁定被告全部罪名不成立，獲當庭釋放。 被告陳漢邦(46歲)，被控猥褻侵犯、強姦及非法禁錮共3罪，涉於2023年8月11日在油麻am730 ・ 19 小時前
美國囚犯可以「Work from Prison」！有人直逼百萬年薪 出獄即做業主
美國掀起囚犯「Work from Prison」潮流，緬因州囚犯可用手提電腦遠距上班，有人年薪六位數兼買樓，被視為更務實的改造模式。Yahoo財經 ・ 26 分鐘前
死因庭裁陳輝旺非法被殺 警員林偉榮再申覆核挑戰押明年訊 官拒頒令有結果前禁檢控
的士司機陳輝旺與乘客爭執，被警員拘捕時遭「箍頸」，其後全身癱瘓、留醫期間死亡。事件經歷兩次死因研訊，陪審團均裁定陳「非法被殺」。警員林偉榮早前入稟高院提司法覆核，再次要求推翻死因庭裁決，並申請臨時禁制令，禁止律政司在司法覆核有結果前，採取檢控行動。法庭線 ・ 20 小時前
閃兵案︱王大陸當庭鞠躬認罪稱「無知犯錯」 陳柏霖等藝人遭求重判
【on.cc東網專訊】台灣藝人王大陸早前曾因涉嫌花360萬新台幣（下同，約90萬港元），透過「逃兵集團」偽造文書逃兵役遭逮捕，佢依家按規定服一年替代役；同時，案件牽扯出另外多位男藝人包括修杰楷、陳柏霖、張書偉、謝坤達及廖允杰5人同涉閃兵。王大陸今日（18日）現身東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
清潔工去錯地址遭槍殺 印第安納州62 歲男戶主被控過失殺人 掀自衛界線爭議｜Yahoo
【Yahoo新聞報道】美國印第安納州一名危地馬拉外勞婦人與丈夫受僱於清潔公司，被派往上門清潔時去錯地址，被一名 62 歲男戶主誤以為爆竊故開槍擊斃。男戶主被檢控過失殺人罪，面臨最高10 至 30 年監禁、罰款 1 萬 美元（約 78,000 元）。該案在當地掀起「就地自衛」（stand-your-ground law）自衛法爭議，警方表示，沒有證據顯示死者在被槍擊前曾進入房屋。Yahoo新聞 ・ 1 天前
59歲貨車司機撞斃孕婦被控危駕致死 被告不作供 押後12.17結案
懷孕 16 至 18 周孕婦，2024 年 1 月 9 日在觀塘橫過馬路時，遭貨車撞倒昏迷，留醫兩日後不治。涉事 59 歲男司機被控「危駕致他人死亡」罪，他否認控罪，案件周二（18 日）在區域法院踏入第二日審訊。辯方指被告不作供，亦不傳召證人，官押後至 12 月 17 日結案陳詞。法庭線 ・ 1 天前
6 人涉毀選舉海報及恐嚇被捕 有人疑不滿街站聲浪過大 4名男童貪玩破壞海報｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】立法會換屆選舉將於12月7日舉行，警方今（19日）表示，近日接獲三宗案件涉不滿街站聲浪作出刑事恐嚇、惡意破壞選舉海報，共拘捕 6 人。Yahoo新聞 ・ 17 小時前
火炭黑幫謀殺案｜警再拘 3 人 涉謀殺及串謀謀殺 累計 10 人被捕｜Yahoo
今年 3 月 16 日，火炭發生一宗黑幫謀殺案，綽號「蛤蟆東」的 52 歲男子在街頭被人斬傷不治。警方周二（18日）拘捕多 3 名男子，分別涉嫌謀殺及串謀謀殺。警方早前已就此案拘捕 5 名男子及 2 名女子被捕，其中有 3 人被落案起訴。案件累計 10 人被捕。Yahoo新聞 ・ 44 分鐘前
旺角街頭2毒男遇查 檢176萬元貨當場就逮
【on.cc東網專訊】深水埗區警員經深入調查後，昨日（18日）在旺角展開打擊毒品行動。行動中，人員在塘尾道發現一名43歲本地男子和一名38歲內地男子形迹可疑，遂上前截查，並在他們身上檢獲共約3008克的懷疑海洛英，毒品市值約176萬港元。經初步調查，人員以涉嫌「on.cc 東網 ・ 1 天前
8.25葵涌｜3人認串謀非法集結、申刑罰上訴失敗 上訴庭：與暴動僅一線之差
2019 年 8 月 25 日的「荃葵青遊行」原獲警方批准，及後有人堵路，遭警方驅散。3 人開審前承認串謀非法集結等罪，分別判監 30 個月、28 個月及 25 個月，他們提出刑罰上訴但被駁回，上訴庭周二（18 日）頒下判詞。法庭線 ・ 20 小時前
委內瑞拉女子 語音訊息批總統判30年
（法新社加拉加斯17日綜合外電報導）委內瑞拉人權組織今天表示，1名醫生因在WhatsApp語音訊息批評總統馬杜洛（Nicolas Maduro），遭法院處以30年徒刑。委內瑞拉非政府組織「刑事司法論壇」（Foro Penal）表示，委內瑞拉監獄中約有882名「政治犯」。法新社 ・ 1 天前
台慶2025｜曾志偉親回離巢傳聞「都會繼續掛」 為神秘嘉賓「甩底」及抽獎爭議解畫
一年一度TVB台慶昨晚（19日）圓滿結束，一眾男女藝員盛裝出席兼帶來精彩演出。曾志偉於活動完結後接受訪問，親自回應早前有報道指其將於11月完約離開TVB傳聞，以及台慶上神秘嘉賓及抽獎爭議。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
TVB台慶2025 九大焦點｜ 張振朗林俊其被指似玩屎 終極大抽獎被網民質疑「造馬」
TVB迎來58周年，《萬千星輝賀台慶》於昨晚（19日）圓滿結束，司儀陣容有汪明荃、朱凱婷、Bob林盛斌，以及《萬千星輝頒獎典禮2024》得獎藝員，包括「最佳女主角」龔嘉欣、「最佳男女主持」區永權、陳貝兒、「飛躍進步男女藝員」阮浩棕、陳曉華、「最佳男女新人」張馳豪、陳懿德。《萬千星輝賀台慶》匯聚TVB全台藝員及歌手傾力演出，不過網民們都對節目有唔少意見。Yahoo 娛樂圈 ・ 28 分鐘前
張振朗楊偲泳愛得低調 疑被網民捕獲見女方家長
現年38歲嘅無綫小生張振朗近年備受力捧，喺年初舉行嘅《萬千星輝頒獎典禮2024》中奪得「最佳男主角」和「馬來西亞最喜愛TVB男主角」，成為雙料視帝。愛情和事業兩得意嘅張振朗，2019年公開與楊偲泳（Renci）戀情，二人一直愛得低調，近日有網民見到張振朗喺餐廳食飯，疑似與楊偲泳見家長。Yahoo 娛樂圈 ・ 32 分鐘前
大圍男女涉食霸王餐 餐廳網上尋人促找數
大圍一間餐廳發生懷疑食霸王餐事件。社交平台流傳一則帖子並有閉路電視截圖，表示「如認識這兩位人士的朋友或當時人見到此訊息，你們在昨晚10:40左右，忘記付款了，請自行回店處理」。 涉事餐廳的相關人士周二(18日)於facebook「沙田之友」群組發布帖子及閉路電視影片截圖，指有一對男女於星期一(17日)晚上10時4am730 ・ 1 天前
447呎單位變10人外勞宿舍！業主崩潰：「當初明明是租給一家人」
近年輸入外勞人數持續上升，帶動住宿需求。有業主發現，租出的單位竟然在不知情的情況下變成外勞宿舍！28Hse.com ・ 22 小時前
中日外交戰升溫：高市早苗內閣接連出招 日本正往「正常化國家」邁進嗎？
Getty Images上任不到一個月，高市早苗接連的言行及內閣提案，被稱觸碰北京紅線。 日本首相高市早苗上任僅一個月，其一系列涉及區域安全、台灣及日本防衛政策的言論及行動，點燃了北京的怒火並遭到抨擊。外界分析稱，這有可能是高市個人保守派風格的延續，更有可能是地緣政治動盪下的戰略轉向。 從11月7日這位日本首位女首相在眾議院預算委員會針對在野黨有關「台灣有事，日本有事」的直白回應，到隨後探討修改日本「無核三原則」及自衛隊軍銜改革提案，相關言行如同一連串的引信，觸動中國敏感神經並引發北京激烈的外交回擊，包括召見日本駐華大使、發布赴日旅行警示，其外交官及官媒的社交媒體或評論甚至使用「滿嘴糞言」及「毒苗」等字眼抨擊高市早苗。 ...BBC News 中文 ・ 1 天前
Eve Jobs「蘋果之父小女兒」是人生勝利組？27歲的她沒繼承任何遺產，憑實力當上超模走出自己的道路
Steve Jobs 的小女兒 Eve Jobs 早前舉辦盛大婚禮，據指「上流婚禮」花費 5 千萬於英國舉行，當大家認為是「富二代」理所當然時，原來 Eve Jobs 從沒有繼承管理 Steve Jobs 的遺產，而是靠一己之力在努力建立自己的事業。Yahoo Style HK ・ 4 小時前
好人好事｜職員協助拉喼上樓梯受非議 港鐵：乘客手部不適
有網民在社交媒體上分享一段影片，拍攝者指，一港鐵女職員於旺角站出口幫一名外籍女子拉行李箱行樓梯。從影片中可見，職員一級一級慢慢拉動行李箱，相當吃力，可見行李箱有一定重量，該外籍女子行樓梯時，並未有理會職員，影片引起網民熱議。 職員行徑惹非議 對於職員幫拉行李箱，不少網民質疑，「職員做多咗」、「吓，地鐵職員有am730 ・ 20 小時前
乖女想為父母圓置業夢卻感無力｜買過居屋就唔可以再排公屋？ 五大特殊情況 可獲房署酌情處理！
樓市近年回落，惟對不少市叫民而言，樓價依然高不可攀。近日有網民在社交平台Threads貼文，指自己與父母已租樓多年，父母年逾50，渴望置業，然而各自手頭上的現金不足100萬元；樓主為獨生女，月入約3萬元，盼替父母圓置業夢卻感無力。28Hse.com ・ 19 小時前