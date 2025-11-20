立法會選舉2025｜廉署起訴 3 人涉轉載帖文煽惑不投票 另通緝姜嘉偉及湯偉雄涉發布文章｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】廉政公署今早（20 日）落案起訴兩男一女，控告他們涉嫌在立法會換屆選舉期間於網上轉載貼文，煽惑他人不投票，觸犯《選舉（舞弊及非法行為）條例》第 27A 條，案件今日下午在西九龍裁判法院提訊。廉署並獲裁判官簽發手令，通緝發布原始貼文的兩名男子，包括早前已經被警方國安處懸紅通緝，並獲保安局列為「潛逃者」的「姜牧師」姜嘉偉。

廉署表示，55 歲冷氣工程師黃建國，66 歲無業男林建栻，以及 61 歲家庭主婦馬惠鈴在上周五（14 日）以涉嫌觸犯《選舉條例》第 27A 條拘捕。3 人曾各自在其社交媒體專頁上，轉載一則煽惑他人在該選舉中不投票的貼文。

根據調查，轉載的帖文源自姜嘉偉及湯偉雄，他們曾各自於其社交媒體專頁發布煽惑他人不投票，其中黃建國轉載姜嘉偉的貼文，而林建栻及馬惠鈴就轉載湯偉雄的貼文。就此，廉署今早獲裁判官簽發手令，通緝已離港的姜嘉偉及湯偉雄。

廉署嚴厲譴責不法之徒在網上散播煽惑他人不投票的信息，試圖干擾及破壞本屆立法會選舉。廉署重申，在選舉期間內公開煽惑他人不投票或投無效票，會觸犯《選舉條例》，轉載相關內容亦屬違法，呼籲市民嚴守法規，認清事實真相，切勿被不法分子蒙蔽及利用。