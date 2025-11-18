四大飲食平台網購優惠碼大放送！
立法會選舉2025｜愉景灣外籍男涉刑毀宣傳海報被捕 警強調對干擾選舉行為「零容忍」｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】愉景灣一名 66 歲外籍男子涉嫌破壞立法會選舉候選人的宣傳海報，被警方拘捕。
警方指，11 月 14 日中午時分，有保安發現在愉景灣 11 號外對出的巴士站壁報上，一名候選人的宣傳海報被人撕毀。到 11 月 17 日清晨，分別在巴士站壁報上和愉景灣屋苑地下大堂兩處，有 4 名候選人的宣傳海報被撕毀。警方經調查後，鎖定一名 66 歲外籍男子，昨日（17日）以涉嫌刑事毀壞罪名將他拘捕。被捕人報稱為行政人員，獲准保釋候查，下月向警方報到。
大嶼山警區刑事調查隊督察唐慧琪強調，警方對任何企圖干擾、破壞或擾亂立法會換屆選舉的行為，採取「零容忍」態度，不會姑息有關罪犯，會嚴正執法，確保選民 12 月 7 日在安全環境下投票，令選舉安然有序進行。
