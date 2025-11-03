雙11優惠｜全球酒店優惠一覽！
立法會選舉2025｜提名期最後一日 江旻憓覆選舉主任：曾參與「賽馬旅遊」項目｜不斷更新｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】2025 年立法會選舉提名期在 10 月 24 日開始，至 11 月 6 日結束。截至 11 月 5 日，已經有 29 名議員明確表示不再參選，包括全部 12 名年屆 70 歲或以上的議員。
現時仍然有 6 位議員未就會否競選連任表態，有機會要等到提名期結束才得知他們會否繼續參與來屆選舉。
【11 月 6 日】
江旻憓向選舉主任說明與旅遊界關係
《有線新聞》、《明報》等媒體今日報道，他們派員到選舉事務處查閱旅遊界功能界別參選人江旻憓的參選提名表格。選舉主任在周一（3 日）曾經向江發電郵，要求她闡述與旅遊業的關係。江旻憓之後回覆選舉主任，指她在任職馬會對外事務助理經理期間，曾經參與「賽馬旅遊生態圈」項目；而「賽馬旅遊生態圈」獲納入為《香港旅遊業發展藍圖 2.0》核心戰略，她任職期間「成功將沙田馬場打造成為亞洲頂級體育旅遊綜合體」，並於馬會積極推動「賽事經濟 + 鄉村旅遊」模式。
至於旅遊界另一位參選人，為同時任職觀塘區議員的遊學教育有限公司董事總經理馬軼超，他獲得富力地產創辦人李思廉、工程師司徒家成等 17 名選委提名。
截至昨日 161 人參選
立法會選舉提名期將於今日（6 日）下午 5 時結束。選舉事務處昨日（5 日）並無收到任何新增參選表格。
《Yahoo 新聞》統計，選舉事務處截至昨日下午 5 時共收到 161 份參選表格，其中地方界別有 51 份；選舉委員會就有 50 份，比例為 1.25 人爭一個席位；至於功能界別就有 60 人參選。
上屆議員當中，已經有 29 人宣布不競逐連任。現時只有選委會界別的 6 名議員，包括謝偉俊、譚岳衡、陳月明、梁毓偉、尚海龍和洪雯還未回應會否棄選。如果選舉事務處在今午 5 時前都收不到他們的參選表格，不競逐連任的議員將會以 35 人作結。
【11 月 3 日】
江旻憓下午現身炮台山公布參選
江旻憓下午 2 時在炮台山藝術展覽場地「油街實現」外會見傳媒，正式宣布參選旅遊界功能界別議席。江透露，她正在申請放棄加拿大護照。早前有政界消息指，放棄加拿大護照需時多月，如果江需要參選，須於容許持外國籍人士參選的界別出戰。
江又表示，希望透過成為立法會議員，能夠擦亮香港旅遊業的「金招牌」。被問到自己跟旅遊界有何關係，江未正面回應，但就指體育精神適用於所有界別。
信和主席、旅議會主席站台
在合照環節，有 8 名人士跟江旻憓站台。《Yahoo 新聞》翻查資料，下圖左一戴湖水綠色領呔人士為恒基兆業旗下美麗華集團首席營運總裁陳宗彝，他都有報名競選選委會界別議席。左三為嘉里建設主席郭孔華，他是嘉里建設創辦人郭鶴年的兒子；左四則為信和集團主席黃永光。至於右四男子為旅遊業議會主席譚光舜。
江旻憓上午通知傳媒參選決定
江旻憓競選辦公室通知傳媒，江旻憓將於下午報名參與今屆立法會選舉，競逐旅遊界功能界別議席。
馬會上周六（1 日）表示，江旻憓在馬會的所有職務已經暫停。
江旻憓並在早上 10 時許更新個人 Instagram，表示「本人在此帖文以前發布的所有資訊均與 2025 年立法會換屆選舉無關，謹此聲明。」
【11 月 1 日】
馬會：已暫停江旻憓所有職務
現職馬會對外事務助理經理的江旻憓，消息指她可能角逐立法會旅遊界功能界別議席。馬會周六（1 日）表示，已經暫停江旻憓在馬會的所有職務。
馬會早前表示，會鼓勵同事、顧客及會員投票，個別同事如果有意參選，馬會不會參與，亦不會評論。
【10 月 31 日】
江旻憓擬出戰旅遊界
2024 年巴黎奧運奪金的「劍后」，現職馬會對外事務助理經理的江旻憓早前被傳會參加立法會地區直選，但最終不出戰的原因是放棄加拿大國籍需時，無法趕及。不過最新政圈消息就指，江旻憓會選擇旅遊界功能界別，現時正在積極收集提名，預計最快在下周二（11 月 4 日）報名參選。
現屆旅遊界議員是香港中旅社董事長姚柏良。早前有消息指姚柏良會「讓路」至選委會界別，但最新消息建制陣營正協調姚能否留在旅遊界爭取連任。至於在上屆參選旅遊界的馬軼超，昨日報名再次競逐旅遊界。
《基本法》規定，擁有外國國籍的立法會議員不可多於全體議席百分之 20。《立法會條例》就規定，地區直選界別、選委會界別，以及大部份功能界別參選人必須沒有中華人民共和國以外國家的居留權，但有 12 個功能界別就不受相關限制，它們包括法律界、會計界、工程界、建築、測量、都市規劃及園境界、地產及建造界、旅遊界、商界（第一）、工業界（第一）、金融界、金融服務界、進出口界，以及保險界。
經民聯多人報名陳祖恒爭連任 趙式浩：選代議士非選聰明人
今日繼續有多名功能界別參選人到政府總部報名。其中經民聯秘書長陳祖恒會在紡織及製衣界爭取連任，他獲得經民聯監事委員會主席林建岳、立法會主席兼經民聯榮譽主席梁君彥、主席盧偉國、副主席林健鋒等人到場支持。香港紡織商會常務副會長兼秘書長蕭勁樺今日亦都報名競逐紡織及製衣界，對撼陳祖恒。
同樣在今日報名參選的經民聯成員，還包括富商趙世曾長子，帝皇資本地產董事總經理趙式浩，他將會出戰地產及建造界。趙式浩指，最重要是選出有心服務社會及服務業界的人出任。他指出，界別組成除了包括地產商外，亦有建造商，機電商等，如果由偏向某方的持份者出任會影響行業生態平衡，又指現時「是選代議士，不是在選聰明人。」
趙式浩上屆都曾經參選地產及建造界，不過輸給經民聯龍漢標。龍在今屆不參選，但他在日前現身支持恒基地產執行董事黃浩明報名參選。除了龍漢標外，地產建設商會主席梁志堅、新鴻基地產執行董事郭基煇亦站台支持黃浩明。
【10 月 30 日】
李慧琼爭取連任九龍中議席
身兼全國人大常委的民建聯九龍中議員李慧琼，今日（30 日）報名參選，她表示會憑藉 20 年地區經驗，以及人大履歷，推動香港積極融入國家發展大局，改善民生。
包括李慧琼在內，九龍中選區已經有 5 人報名，包括爭取連任的無黨籍楊永杰、工聯會丘燿誠、無黨籍楊諾軒和無黨籍譚莉儀，至於經民聯早前亦宣布會派李超宇出選，預計最終九龍中會出現 6 人爭 2 席的混戰局面。李慧琼表示，候選人均擁有服務社會經驗，沒有一位有必然勝算，她呼籲支持者在投票日積極參與，相信市民會選擇合適的候選人。
恒基地產執董黃浩明出戰地產及建造界 龍漢標郭基煇梁志堅站台
74 歲經民聯龍漢標宣布不連任地產及建造界，而經民聯早前宣布會派南區區議員，帝皇資本地產董事總經理趙式浩出戰。今日，恒基地產執行董事黃浩明報名參選角逐地產及建造界，除了獲地產建設商會主席梁志堅、新鴻基地產執行董事郭基煇站台外，龍漢標亦到場支持。
黃浩明暫時未透露獲提名詳情，但表示自己在地產行業數十年，希望將業界聲音帶入議會。至於有份站台的郭基煇就表示，對黃浩明參選感高興，又稱讚黃浩明處時公正，熟悉行業，新地會全力呼籲公司員工和家屬積極參與投票。
【10 月 28 日】
朱國強棄選 鄧飛轉往教育界
現屆選舉委員會議員鄧飛今日（28 日）到政府總部報名，參選教育界功能界別議席。現屆教育界議員朱國強早前宣布不會爭取連任，鄧飛就指他在 1998 年起就成為註冊教師，憑藉多年業界經驗，將能夠更聚焦教育界議題。鄧飛表示，會關注學齡人口結構問題，又建議推動數字教育，引入人工智能減輕教師工作量和提升教學效率，另外亦會關注師生身心健康問題。鄧飛指，雖然他是教聯會副會長，但預計教聯會都會派人參選。
嚴剛爭取連任 現職招商局港口集團控股副主席
現屆商界（第三）議員嚴剛今日（28 日）亦到政總報名競逐連任。嚴剛在其競選廣告指，在過去 4 年任期內積極搭建政企溝通橋樑，並在「愛國者治港」原則指引下見證立法與行政良性互動；未來 4 年期望秉持駐港中資企業的發展理念，為中資企業爭取更多發展機遇，「為市民爭取更多獲得感、幸福感，共建更加美好的香港。」
根據公開資料，現年 53 歲的嚴剛在廈門大學畢業，曾於太古集團和新加坡海皇輪船（NOL）任職，現職招商局港口控股有限公司董事會副主席，他目前亦為香港特區選委會委員。
其他今日報名參選的人士，包括會計界的民建聯黃俊碩，醫療衞生界林哲玄，兩人都會爭取連任。另外無黨籍的林銘鋒將會參選航運交通界，
【10 月 27 日】
江旻憓據報不「劍指」立會 因持外國護照，地區支持較遜
政圈早前流傳，2024 年巴黎奧運奪金的「劍后」，現職馬會對外事務助理經理的江旻憓打算參選今屆立法會選舉，並且出戰地區直選。不過今日（27 日）最新流傳消息就指，曾經考慮參選的江最終不會「去馬」。
對於江旻憓不參選的主因，消息指江旻憓曾經在外國生活多年，持有外國國籍，不符合地區直選候選人不可持有外國國籍的規定，而就算她願意放棄外國國籍，恐怕亦未能在提名期完結前處理手續。亦有政界人士評估，江如果出戰地區，就要面對建制政黨和社團的「樁腳」票源，難度不低，如果最終低票落敗也有損「金牌得主」形象。
經民聯 14 人參選 工業界（第一）席位黨內對決
經民聯周一（27 日）宣布參選名單，共有 14 人參選，其中 4 人包括選舉委員會的梁美芬，鄉議局劉業強、工業界（第二）吳永嘉和紡織及製衣界陳祖恒爭取連任，名單內亦有 4 人出戰地方選區。
功能界別方面，香港工程師學會前會長卜國明將會出戰工程界，上屆選舉在地產及建造界輸給龍漢標的趙式浩，今次將會在同一界別再接再厲。至於由立法會主席梁君彥佔據的工業界（第一）議席將出現「同黨相爭」局面，經民聯派出兩名候選人許文俊和黃永威同時出戰。
陸瀚民不連任 累計 28 人棄選
另外，經民聯陸瀚民周一（27 日）在社交平台表示，不會競逐連任。經民聯在現屆立法會有 9 名議員，陸是第五名宣布棄選的經民聯議員。
陸瀚民說，有關決定經過慎重考慮，及與經民聯黨友和太太商量，展望將來會在未來新崗位上，「繼續連結各界，與各位攜手，促進經濟發展、推動文體旅，助力青年上流，為貢獻國家和香港特區一起努力」，縱使崗短不同仍會一如以往「報效國家，服務香港」。
現年 41 歲的陸瀚民，曾於馬會、新世界發展和麗新集團任職，2021 年代表經民聯出選選舉委員會，最終當選。陸瀚民妻子為前亞洲電視新聞部記者洪綺敏。
【10 月 25 日】
盛傳棄選的葉劉淑儀周六（25 日）終公布去向，今屆不會競逐連任。新民黨公布，陳家珮將代替主席葉劉淑儀出戰港島西。除葉劉淑儀外，副主席容海恩、常務副主席黎棟國亦不在參選名單上。換言之，現屆立法會所有七旬議員都不競逐連任。
立法會選舉 2025｜葉劉淑儀不競逐連任 陳家珮代出戰港島西 容海恩黎棟國均棄選｜Yahoo
葉劉淑儀棄選︱縱橫政壇半世紀 推銷23條「放長雙眼」論引譁然終下台 兩選特首入閘失敗 附金句節錄︱Yahoo
【10 月 24 日】
方國珊第六度挑戰立會 陳智思汪明荃有份提名
專業動力西貢區議員方國珊在提名期首日（10 月 24 日）報名參與新界東南選區直選。今次是方國珊第六度爭取立法會議席，她指自己已經服務社會 17 年，又指從來沒有放棄過參選的想法。
方國珊又透露，她從行政會議前召集人陳智思、前全國政協委員汪明荃等人獲得提名。
新界東南現屆兩個議席，由專業動力林素蔚和民建聯李世榮掌握，但兩人都放棄連任。民建聯表示，會派葉傲冬空降，至於工聯會就會派出李貞儀出選。
管浩鳴被問如何跟進陳同佳議題：今日講選舉
選委會議員管浩鳴今早到政府總部報名，爭取連任，他今屆以「愛心共惠澤民生」作為競選口號。管浩鳴說，獲得 15 至 16 個提名，提名他的人士跟 4 年前差不多，有教友，亦有來自社福界，他不會猜測自己的勝算。
管浩鳴過往 6 年因為處理「台灣殺人案」疑兇陳同佳的去向而為外界認識。被問到當選後會如何跟進陳同佳議題，管就回答指「今日講選舉，我就唔回答呢個問題。」
經民聯尚未公布名單 梁美芬率先報名
另一位選委會議員，經民聯的梁美芬亦在今日到政總報名，競逐連任。基本法委員會前副主任譚惠珠亦有到場，為梁美芬簽署支持同意書。
梁美芬是經民聯第一名報名參選人士，該黨目前仍未公布整體出選名單，梁表示經民聯會很快公布。
經民聯在今屆有 9 名議員，不過工程界的盧偉國，地產及建造界的龍漢標，工業界（第一）的立法會主席梁君彥，以及商界（第一）的林健鋒 4 名七旬議員都表示不再連任。亦有政界消息指，選委會的陸瀚民可能「無得留低」。
現屆議員不參選名單
29 名議員明確表示不再參選，按年齡順序排列如下：
張宇人（76 歲，自由黨，飲食界）
葉劉淑儀（75 歲，新民黨，香港島西）
田北辰（75 歲，實政圓桌，新界西北）
梁君彥（74 歲，經民聯，工業界（第一））
龍漢標（74 歲，經民聯，地產及建造界）
林健鋒（73 歲，經民聯，商界（第一））
黎棟國（73 歲，新民黨，選舉委員會）
易志明（72 歲，自由黨，航運交通界）
盧偉國（71 歲，經民聯，工程界）
陳健波（71 歲，無黨籍，保險界）
馬逢國（70 歲，新世紀論壇，選舉委員會）
謝偉銓（70 歲，無黨籍，建築、測量、都市規劃及園境界）
廖長江（68 歲，無黨籍，商界（第二））
狄志遠（68 歲，新思維，社會福利界）
林順潮（65 歲，無黨籍，選舉委員會）
蘇長荣（65 歲，無黨籍，選舉委員會）
林新強（64 歲，無黨籍，法律界）
黃英豪（62 歲，民建聯，進出口界）
江玉歡（55 歲，無黨籍，選舉委員會）
容海恩（48 歲，新民黨，選舉委員會）
朱國強（48 歲，教聯會，教育界）
郭玲麗（46 歲，民建聯，選舉委員會）
周文港（44 歲，無黨籍，選舉委員會）
劉國勳（44 歲，民建聯，新界北）
李世榮（42 歲，民建聯，新界東南）
陸瀚民（41 歲，經民聯，選舉委員會）
梁熙（40 歲，民建聯，香港島東）
林素蔚（37 歲，專業動力，新界東南）
張欣宇（36 歲，香港新方向，新界北）
