立法會選舉2025｜政府投票日免費開放康文署游泳池及科學館等 持「投票心意卡」將獲商戶優惠｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】立法會選舉還有不足兩星期就舉行，政府繼續構思不同招數鼓勵市民投票。《明報》專欄「聞風筆動」今日（26 日）指，康文署轄下康樂設施以及博物館將會在選舉前夕的 12 月 6 日以及 12 月 7 日投票日免費開放。政務司司長陳國基和政制及內地事務局局長曾國衞上午 11 時半見記者，陳國基宣布在 12 月 6 日和 7 日，香港濕地公園，康文署轄下各游泳池、太空館、科學館和藝術館都會免費開放。陳國基表示，詳細優惠和鼓勵措施會在下午公布。

與國慶優惠措施相近「創造歡樂氣氛」

《明報》專欄提到，安排康文署康樂設施以及博物館免費開放的做法，跟近年每逢七一回歸日，以及十一國慶日的優惠措施相近。至於措施面向全港市民，不只限於投票人士獨享的原因，專欄就引述消息人士指，設施屬於公共資源，如果只向投票人士提供措施恐怕會惹來爭議，讓全部市民受惠則可以為社會「創造歡樂氣氛」。至於《星島日報》專欄「大棋盤」就引述政府消息人士指，港人周末北上消遣成風，政府希望在周六、日推出措施以鼓勵市民留港投票。

料商場、食肆、零售商店等參與「投票心意卡」優惠

至於商界方面，《明報》專欄就引述消息指將會跟投票人士掛鈎：完成投票的市民將會在票站獲得「投票心意卡」，成為「已經投票」的證明，商戶就可以憑卡提供優惠，預料商場、食肆、零售商店等都會參與，甚至有咖啡連鎖店將會推出「買一送一」優惠，駕車人士到油站入油亦有折扣。

對於商戶提供優惠會否構成賄選，政府的《選舉條例》已經列明，只要優惠提供者並無指明要支持或不支持個別候選人，就不會影響選舉公正性，不會違法。官媒《大公報》昨日在社評就表示，外國早有提供「選舉優惠」的先例，例如送咖啡、送甜點、送玫瑰花，或者將投票日列為公眾假期等，五花八門，都只為活躍選舉氣氛，政府亦應該著手推出實際措施鼓勵投票。

