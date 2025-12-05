立法會選舉2025｜政界料投票率未必達 3 成 陳克勤拍告急片：民建聯選情非常嚴峻｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】大埔宏福苑五級火上周三（11 月 26 日）發生後社會全力救災，行政長官李家超周二（2 日）宣布選舉將於周日（12 月 7 日）如期舉行。《明報》政情專欄「聞風筆動」今日引述不同黨派政界的消息人士指，評估投票率「不樂觀」，能否保住上屆 3 成投票率亦成疑問。專欄並引述尋求連任的議員直言，周日投票已變成「走程序」。至於建制派第一大黨民建聯昨日（4 日）就發布影片「告急」，主席陳克勤在片中批評有人「以災亂港」，抹黑民建聯，選情「非常嚴峻」，呼籲選民投票支持。

投票率低 勢打擊中產政黨選情

專欄引述官員說，政府在火災後仍然會提點公務員投票，但已經不如災前「鋪天蓋地」式宣傳；至於之前商界原本打算透過「投票心意卡」提供優惠以至抽獎，在災後均告取消。至於競選方面，火災後不少候選人都提出相關政綱，例如要巡查棚架棚網，改革樓宇維修制度等。

至於投票率方面，專欄引述政界人士推算，如果投票人數維持在 2021 年上屆選舉的 135 萬，今屆投票率將達 32.63%，高過上屆的 30.2%；但因應登記選民人數減少了 33 萬，如果投票率仍然維持在 3 成，投票人數將錄明顯減少；按過往經驗而言，流失的選票主要源於中產選民，但民建聯和工聯會的「基層票」就會影響較小。

大火陰霾下，政界中人對選舉投票率不樂觀。(AP Photo/Chan Long Hei)

陳克勤：民建聯面對「極不負責任中傷詆毀」

在宏福苑五級火事件中，民建聯大埔南區議員黃碧嬌因曾擔任上屆法團事務顧問而飽受抨擊，甚至影響民建聯的選舉工程。參與新界東北直選的民建聯主席陳克勤就在宣傳影片中表示，民建聯在火災之後第一時間暫停選舉工程，在最前線支援救災，向災民連日慰問，並轉介個案予社福團體跟進。不過陳克勤表示，社會上「別有用心」的人以災情抹黑民建聯，「我喺度嚴厲譴責呢啲毫無事實根據極不負責任嘅中傷同詆毀。」

陳克勤表示，民建聯支持「獨立全面咁去調查成件事」，期望做到堵塞漏洞，「一查到底」，追究責任並還死傷者公道。陳並稱，議會需要推動工程監管制度改革，民建聯並需要選民手中一票讓改革方案得以落實，因此呼籲選民在周日投票支持。

新界東北直選 5 名候選人，除了陳克勤外，亦包括新民黨李梓敬、工聯會古偉冰、經民聯鄧肇峰和無黨籍黃頴灝。