立法會選舉2025｜李家超、葉劉、李梓敬等遭「起底」 選民資料被放上網 私隱署：已立即執法｜Yahoo

立法會換屆選舉將於 12 月 7 日投票。 (Photo by Sawayasu Tsuji/Getty Images)

【Yahoo 新聞報道】立法會選舉投票日在即，警方及廉署近日持續拘捕涉嫌煽惑他人不投票或投白票的人。不過，繼續有人在 Threads 上呼籲他人不投票，更披露政界名人等選民登記資料，涉及全名和登記住址。受影響的包括行政長官李家超、現屆立法會議員葉劉淑儀、李梓敬、李慧琼、梁美芬、何君堯、管浩鳴等，另亦涉及《國安法》指定法官蘇惠德、前區議員及警員等。私穩署指事件涉「起底」罪，已立即採取執法行動。記者傍晚發現有關帖文已刪除。

最高可監禁五年

個人資料私隱專員公署向《Yahoo新聞》回覆時稱，留意到有關事件涉嫌違反《個人資料(私隱)條例》非法「起底」罪行，公署已立即採取執法行動；公署強烈譴責有關違法行為，會果斷執法，並呼籲市民不要隨便轉載或披露相關「起底」訊息，以免觸犯法例。公署強調，隨意或惡意在未經資料當事人的同意下轉載或披露其個人資料，可以構成「起底」罪行，違例者最高可被處罰款100萬元及監禁五年。

受害人包括袁志偉、屈穎妍

涉披露選民資料的 Threads 帳戶在今日（21日）凌晨起持續發布帖文，內容是按照選民登記資料格式，公開選民的姓名、登記住址、立法會地方選區、選委會界別分組等。截至下午 4 時，受影響的已有 20 人，包括特首和多名現屆立法會議員，另外行會成員湯家驊、無綫電視助理總經理（新聞及資訊）袁志偉、資深傳媒人屈穎妍等亦受影響。

根據《選舉管理委員會條例》，任何人為與選舉以外的目的複製登記冊的詳情，使用或准許另一人使用資料，將資料傳給其他人，即屬犯罪，可被判罰款 5000 元及監禁 6 個月。此外，如果未徵得當事人的書面同意，透過「選民資料網上查閱系統」查閱另一人的登記資料，可能違反《個人資料（私隱）條例》。

Threads 上有人披露選民登記資料，受影響的包括特首和多名現屆立法會議員。