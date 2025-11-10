立法會選舉2025｜林定國：各界投入程度關係中央對港看法 楊何蓓茵：公務員可短暫離崗投票｜Yahoo

律政司司長林定國表示，社會各界對選舉的支持與投入程度，也關係到中央對香港的看法。（林定國 fb 片段截圖）

【Yahoo 新聞報道】立法會換屆選舉投票日為 12 月 7 日，政府官員近期不斷呼籲社會各界支持選舉，鼓勵投票。律政司司長林定國表示，立法會選舉的結果，直接關係到香港的治理素質，社會各界對選舉的支持與投入程度，「也關係到中央對香港的看法」。他認為，要確保「一國兩制」行穩致遠，「很重要的一點是讓中央對香港市民有信心、對香港發展感到安心」。

林定國表示，這次立法會換屆選舉，是完善選舉制度後的第二次選舉，「不僅是一次重要實踐，更是香港人向中央展示，在這個憲制秩序下，我們堅定支持落實愛國者治港原則下的選舉制度。」他說過去兩周出席多場活動，把握機會呼籲各界支持選舉，並帶動親友共同參與。

公務員事務局局長楊何蓓茵今日（10日）率領高層人員，到駱克道市政大廈向不同部門的前線公務員派發宣傳單張，又到街市呼籲檔販踴躍投票。

楊何蓓茵表示，今天接觸到的公務員來自不同職系，包括衞生督察、小販管理主任、管工、康樂事務經理、圖書館館長、康樂助理員、文化工作助理員、一般職系的同事，以及在櫃枱處理市民申請的員工。她希望每個部門上上下下的公務員都清楚接收到齊投票的信息，展現團隊精神，又指公務員有責任以身作則，支持立法會選舉，投票選出代議士。她趁此向需要輪班工作的公務員解釋，不會有同事因輪班工作而不能前往投票，因部門會與同事協商投票時間表，「部門亦會為他們提供適當的便利，讓同事可短暫離開工作崗位前往所屬票站投票。」

楊何蓓茵（左）在康文署灣仔區康樂事務辦事處詢問處呼籲前線同事在投票日踴躍投票。（政府新聞處）

楊何蓓茵（左三）向市政大廈街市商販宣傳立法會選舉。旁為公務員事務局常任秘書長梁卓文（左一）。（政府新聞處）