立法會選舉2025｜棄選潮惹關注 曾國衞：加強宣傳鼓勵選民投票 公務員要以身作則｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】2025 年立法會換屆選舉將於 12 月 7 日舉行，提名期將於 10 月 24 日展開並至 11 月 6 日結束。近日已有 13 名議員宣布不角逐連任，棄選潮引起外界關注。政制及內地事務局局長曾國衞表示，正以多元及多渠道方式廣泛宣傳選舉，增強市民對選舉的認知，以鼓勵他們踴躍投票。曾國衞並指，公務員應以身作則行使公民責任投票，在社會上起帶頭作用。

行政長官李家超周二（14 日）回應立法會棄選潮。他指，立法會因換屆而出現人事更替是正常，他尊重議員的決定，又指不參選的議員來自不同年齡層。

立法會議員陳勇關注選舉的籌備情況、宣傳工作，政府如何增強選民投票的意欲等。曾國衞透過書面回覆稱，立法會換屆選舉的籌備工作正進行得如火如荼。他指，選舉事務處積極進行各方面工作，包括部署選務人手安排、為選舉工作人員安排培訓及演練、為選舉資訊科技系統進行多輪測試、設置投票站、制訂保安及應變計劃等。

2021 年 12 月 19 日第 7 屆立法會換屆選舉。(Photo by Alex Chan Tsz Yuk/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)

此外，曾國衞指政府正以多元及多渠道方式廣泛宣傳選舉，增強市民對選舉的認知，以鼓勵他們踴躍投票。政府會透過舉辦社區互動活動、懸掛戶外及交通廣告、運用傳統及社交媒體宣傳等。同時，政府稱會將選舉與全國運動會的宣傳工作相互配合，以產生協同宣傳效果。

曾國衞：全方位推動公務員投入選舉

被問政府如何鼓勵公務員積極參與投票，曾國衞回覆稱，公務員是特區政府治理體系中的重要部分，肩負貫徹落實「一國兩制」和支持特區政府施政的責任。公務員應以身作則行使公民責任投票，在社會上起帶頭作用。

他續指，在 2023 年區議會一般選舉期間，政府透過不同的宣傳方式，例如向公務員發信、向部門辦公室派發宣傳單張、於社交平台發帖文或短片、走訪社區活動等，呼籲全體公務員，以至全港選民積極參與投票。他形容有關安排「十分成功」，並獲得公務員及市民的熱烈響應。政府在今次立法會換屆選舉中會繼續運用多元化、全方位的形式，積極宣傳推廣，推動公務員投入選舉。