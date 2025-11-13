立法會選舉2025｜民主成分不足？林定國：普選議員最終目標仍在：搭巴士總站未變｜Yahoo

律政司司長林定國表示，大家積極參與選舉，可顯示對「愛國者治港」原則的支持，亦必會增強中央對「港人治港」的信心和有利推動「一國兩制」行穩致遠。 （林定國 facebook）

【Yahoo 新聞報道】距離立法會換屆選舉 12 月 7 日投票尚有三星期多，政府持續呼籲各界踴躍支持。律政司司長林定國早前指出，社會各界對選舉的支持與投入程度，「關係到中央對香港的看法」。他昨日（12日）再說，2021 年修改選舉辦法時，《基本法》第 68 條並未作任何改動，即立法會最終達致全部議員由普選產生的目標仍然存在，「立法會未來的發展取決於能否給予中央信心」。他更用搭巴士作為比喻，形容「總站未變」，只是過去「司機行錯路需調整路線」，「但最重要的是願意上車」。

林定國在 Facebook 專頁表示，大家積極參與選舉，可顯示對「愛國者治港」原則的支持，亦必會增強中央對「港人治港」的信心和有利推動「一國兩制」行穩致遠。

「立法會未來的發展取決於能否給予中央信心」

他分析或許有兩個原因可能影響投票意欲，其中可能是對修改後的選舉辦法感到不滿意，認為民主成分未足夠。他認為大家必須留意的是，2021 年修改選舉辦法時，《基本法》第 68 條並未作任何改動，即立法會最終達致全部議員由普選產生的目標仍然存在，「立法會未來的發展取決於能否給予中央信心」。

他形容：「如同搭巴士，總站未變，但因過去司機行錯路需調整路線。此刻無法預測還有多少站、路線如何、何時到達，但最重要的是願意上車，顯示關心行程並爭取共同規劃新路線。不上車不會讓巴士更快到達，只會更慢甚至停滯。」

不熟悉候選人 不等於不勝任

林定國提出另一個可能影響投票意欲的原因，是對候選人不熟悉，不知如何選擇。他認為，不熟悉不等於不勝任，認為大家應主動了解候選人，「其中總有相對較能勝任者」。他在文末再重申，希望大家深思熟慮後行使《基本法》第 26 條保障的選舉權，投入選舉。