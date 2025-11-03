立法會選舉2025｜江旻憓出戰旅遊界頻稱「為港爭光」 申棄加國護照 慌問記者「食咗飯未」｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】前香港劍擊代表、巴黎奧運金牌得主江旻憓今日（3 日）宣布報名出戰旅遊界立法會議員選舉。她表示已申請放棄木加國護照，冀以運動精神繼續「為港爭光」，惟未透露具體參選目標和政綱，以及未回應為何不於運動界出選。

奧運金牌得主、前港隊劍擊代表江旻憓今日宣布參選立法會。

「呈現香港最好一面」

今日（3 日）下午，江旻憓由多名旅遊界人士陪同下召開記者會，包括信和集團主席黃永光、旅議會主席譚光舜、美麗華集團首席營運總裁陳宗彝等。江首先感謝多位旅遊界人士支持，表示期待與業界「呈現香港最好一面，擦亮我哋旅遊界金招牌，繼續為港爭光」，未有透露參選政綱。被問到為何參選，她稱其初心一直是服務香港社會，退役全職運動員後亦不變，「我一直喺學校同小朋友講要有勇氣追夢、要唔怕辛苦、唔怕攰。我自己一定要以身作則，講得出做得到」，因此捉緊機會服務香港，又再次提及「為香港爭光」。

有「微笑劍后」之稱的江旻憓未回應為何不競逐體育、演藝、文化及出版界別議席。

稱出國比賽時常宣傳香港

立法會選舉規定功能界別參選人必須與業界及業界投票人有密切聯繫，江回應稱，退役後轉行才發現體育精神適用於所有界別。她提及以往出賽時亦經常對外介紹香港，「我作為運動員一直努力，希望攞金牌為港爭光，去世界各地時，啲運動員都會問 Where are you from（你從哪裡來）？」她續稱與旅遊業界都相信香港「超級有吸引力，全世界都應該過嚟同我哋一樣咁熱愛呢個城市」。江亦未有回應為何不在運動界出選。

已入紙放棄加國護照

31歲的江旻憓，去年取得巴黎奧運金牌後宣布退役，隨即加入馬會出任對外事務助理經理。馬會日前宣布，江旻憓已於本月1日起暫停職務。早前有傳她有意出戰地區直選界別，惟因持加拿大護照未能參選，而參選旅遊界功能組別則可持有外國護照。江在記者會表示已申請放棄護照，但未有回應何時入紙，也未有解釋為何參選旅遊界也決定放棄護照。

江步行前往報名時被大批傳媒追訪，場面混亂。

大批傳媒緊隨追問 江慌張：「大家食咗飯未」

記者會開始時先拍大合照，江甫影過合照即笑說「Byebye（再見）」，回答記者提問時亦頻頻回頭望向身後業界人士。她又數度表示不知要望向甚麼位置、應回答哪條提問，表現緊張。江回答三條問題後匆匆離去，大批傳媒緊隨她步行至附近李寧大廈立法會選舉管理委員會遞交報名表，吸引不少市民圍觀，場面混亂。江亦一度尖叫稱鏡頭太近「好大頭呀」。被追問參選理念、對現任議員姚柏良疑讓路的看法等等，江露出招牌微笑僅以「多謝」回應，又問記者：「大家食咗飯未？」

江由多名旅遊界及商界人士陪同出席記者會。

僅 12 席容外國護照持有人參選

《立法會條例》就規定，地區直選界別、選委會界別，以及大部份功能界別參選人必須沒有中華人民共和國以外國家的居留權，但有 12 個功能界別就不受相關限制，它們包括法律界、會計界、工程界、建築、測量、都市規劃及園境界、地產及建造界、旅遊界、商界（第一）、工業界（第一）、金融界、金融服務界、進出口界及保險界。《基本法》則規定擁有外國國籍的立法會議員不可多於全體議席 20%。

現任姚柏良「讓路」同日改報選委界

立法會選舉於本周四（6日）截止報名，旅遊界另一參選人為馬軼超，他是現任觀塘區議員、旅行社董事總經理。現屆旅遊界議員、香港中旅社董事長姚柏良則於同日宣佈轉至選委會界參選，不爭取於同界別連任。