立法會選舉2025｜港澳平：「沒有必贏更無躺贏」 勞福局派2萬元予長者中心接送投票｜Yahoo

立法會換屆選舉 12 月 7 日投票。(Photo by Luo Minghao/VCG via Getty Images)

【Yahoo 新聞報道】立法會換屆選舉下月 7 日投票，港澳辦發表「港澳平」 署名文章，指今次選舉「競爭激烈程度顯著提升」，形容選民不僅是「有得選」，而且是「多樣選」，可「優中選」。文章並指，候選人要以政綱論高低，以能力決勝負，強調要堅決摒棄「山頭」、「圈子」等陋習積弊。

今屆選舉共有 161 人報名參選，地方界別有 51 人參選，較上屆選舉的 35 人明顯增加，選舉委員會界別就有 50 人參選，平均 1.25 人爭一個席位，跟上屆的 51 人相若；至於功能界別就有 60 人參選，較上屆選舉的 67 人減少。

中共中央港澳工作辦公室、國務院港澳事務辦公室網站發表題為《守正傳承 創新開拓 良性競爭 不斷鞏固發展符合香港實際高質量民主》的「港澳平」 署名文章。文章指，今次選舉是「良性競爭，優中選優」，地區直選候選人總數更增加 45.7%，「功能界別差額率達 100%，選委會界別差額率達 25%」，選民不僅是「有得選」，而且是「多樣選」，可「優中選」。

「一起激發高質量民主的活力與精彩」

文章指，對於候選人來說「沒有必贏更無躺贏」，大家期待各位候選人及其團隊展開公平良性競爭，「一起激發高質量民主的活力與精彩」，希望看到他們全力競選爭取選民支持。文章續指，大家希望看到各候選人「以政綱論高低、以能力決勝負、以形象爭認同」，堅決摒棄「山頭」、「圈子」等陋習積弊，並指「切不可像過往反中亂港分子那樣散播謠言、爆料抹黑、攻擊中傷、撕裂社群」。

勞工及福利局局長孫玉菡表示，上周在政務司司長陳國基帶領下，與東華三院、保良局、仁濟醫院、博愛醫院、九龍樂善堂、仁愛堂舉行座談會，探討如何支持選舉。（勞福局 fb）

政府官員繼續呼籲各界支持選舉，政務司司長陳國基及勞工及福利局局長孫玉菡，與東華三院、保良局、仁濟醫院、博愛醫院、九龍樂善堂、仁愛堂，舉行座談會，探討如何發揮善團力量支持選舉。

孫玉菡：長者中心獲2萬元資助 安排接送投票

孫玉菡指，六大善團宣布堅定支持選舉，會共同營造正面積極的選舉氛圍，善用社會網絡宣傳，以及推行各項便利措施，包括包彈性工作安排，並為每位已投票的員工提供半天額外假期，支持所有持份者踴躍參與。

為鼓勵長者和殘疾人士投票，勞福局和社署會向長者中心及殘疾人士地區支援中心提供一次性的 20,000 元資助，為長者、殘疾人士及其照顧者提供便利措施，並會在選舉日當天安排車輛和工作人員接送前往投票。