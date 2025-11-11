超市雙11優惠合集！
立法會選舉2025｜港澳平：「沒有必贏更無躺贏」 政府派2萬元予長者中心接送投票｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】立法會換屆選舉下月 7 日投票，港澳辦發表「港澳平」 署名文章，指今次選舉「競爭激烈程度顯著提升」，形容選民不僅是「有得選」，而且是「多樣選」，可「優中選」。文章並指，候選人要以政綱論高低，以能力決勝負，強調要堅決摒棄「山頭」、「圈子」等陋習積弊。
今屆選舉共有 161 人報名參選，地方界別有 51 人參選，較上屆選舉的 35 人明顯增加，選舉委員會界別就有 50 人參選，平均 1.25 人爭一個席位，跟上屆的 51 人相若；至於功能界別就有 60 人參選，較上屆選舉的 67 人減少。
中共中央港澳工作辦公室、國務院港澳事務辦公室網站發表題為《守正傳承 創新開拓 良性競爭 不斷鞏固發展符合香港實際高質量民主》的「港澳平」 署名文章。文章指，今次選舉是「良性競爭，優中選優」，地區直選候選人總數更增加 45.7%，「功能界別差額率達 100%，選委會界別差額率達 25%」，選民不僅是「有得選」，而且是「多樣選」，可「優中選」。
「一起激發高質量民主的活力與精彩」
文章指，對於候選人來說「沒有必贏更無躺贏」，大家期待各位候選人及其團隊展開公平良性競爭，「一起激發高質量民主的活力與精彩」，希望看到他們全力競選爭取選民支持。文章續指，大家希望看到各候選人「以政綱論高低、以能力決勝負、以形象爭認同」，堅決摒棄「山頭」、「圈子」等陋習積弊，並指「切不可像過往反中亂港分子那樣散播謠言、爆料抹黑、攻擊中傷、撕裂社群」。
政府官員繼續呼籲各界支持選舉，政務司司長陳國基及勞工及福利局局長孫玉菡，與東華三院、保良局、仁濟醫院、博愛醫院、九龍樂善堂、仁愛堂，舉行座談會，探討如何發揮善團力量支持選舉。
孫玉菡：長者中心獲2萬元資助 安排接送投票
孫玉菡指，六大善團宣布堅定支持選舉，會共同營造正面積極的選舉氛圍，善用社會網絡宣傳，以及推行各項便利措施，包括包彈性工作安排，並為每位已投票的員工提供半天額外假期，支持所有持份者踴躍參與。
為鼓勵長者和殘疾人士投票，勞福局和社署會向長者中心及殘疾人士地區支援中心提供一次性的 20,000 元資助，為長者、殘疾人士及其照顧者提供便利措施，並會在選舉日當天安排車輛和工作人員接送前往投票。
其他人也在看
立法會選舉．新界西南︱選舉論壇「打氣團」長者為主 無人質詢對手 郭芙蓉：我喺荃灣「七街瞓」︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】立法會選舉投票在即，新界西南選區今早於荃灣大會堂舉辦首場立法會選舉論壇。論壇以「愛國者同心治港」爲主題。論壇環節包括自我介紹、介紹政綱等，每名候選人可邀100名觀眾或義工到場、外加50名「打氣團」。介紹政綱後各設30秒打氣時間。Yahoo新聞 ・ 4 小時前
中國領事「斬首」回應高市「台灣有事」表態 日方強烈抗議：「言論極其不妥」
剛上任不久的日本首相高市早苗日前在眾議院稱，如果台灣「有事」，有可能構成安全保障法制中，日本能夠行使集體自衞權的「存亡危機事態」。中國駐大阪總領事薛劍其後在社交平台回應，表示「對於擅自伸過來的那個骯髒的腦袋，唯有毫不猶豫地砍掉」。高市早苗今日（10 日）在眾議院被要求撤回言論，但她拒絕。Yahoo新聞 ・ 22 小時前
立法會選舉2025︱民建聯陳克勤疑借小學禮堂宣傳 校方聲明：不符借場原意 陳：溝通不足致誤會︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】立法會選舉下月 7 日舉行，今日起舉辦選舉論壇炒熱氣氛。其中報名參選新界東北地區直選的民建聯陳克勤，日前被指在大埔區一間小學禮堂疑作選舉宣傳。涉事學校事後發聲明表示，有團體借用場地作義工培訓，但加入宣傳活動，與學校借出場地的原意不符，並強調校方「無意參與或支持任何與候選人相關的選舉活動」。Yahoo新聞 ・ 4 小時前
立法會選舉︱江旻憓參選旅遊界 發文公布候選人編號 一度將界別寫成「選舉委員會界別」︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】立法會選舉將於 12 月 7 日舉行，候選人資格審查委員會今日確認所有 161 名參選人均符合「擁護《基本法》」及「效忠香港特區」的法定要求。奧運女子重劍金牌得主江旻憓報名競逐旅遊界議席，成功獲確認提名有效。不過，她其後在社交平台發文公布候選人編號時，誤把所屬界別寫成「選舉委員會界別」，貼文上載約一小時後便被刪除，再重新發布更正版。Yahoo新聞 ・ 17 小時前
俄羅斯警告任何一方都不應質疑千島群島領土歸屬
俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫警告，任何一方都不應質疑千島群島、即日本稱為北方四島的領土歸屬。 俄羅斯外交部早前強調，南千島群島根據二戰結束後簽訂的協議以及聯合國憲章，已歸屬俄羅斯。俄羅斯與日本在二戰結束後一直未能簽署和平條約。日本要求歸還南千島群島四島，作為與俄方簽訂和平條約的條件。兩國一度磋商合作開發四島；但俄烏戰事爆發後，日本向俄羅斯實施多輪制裁，俄方拒絕與日方就和平條約開展談判，取消日本公民前往南千島群島的免簽政策，暫停與日本開展經濟合作進行交流。(ST)infocast ・ 7 小時前
人人有錢分？｜特朗普稱人人派2000美元關稅紅利 貝森特：沒跟我討論 預計是減稅而非派現金
美國最高法院正檢視美國總統特朗普按《國際緊急經濟權力法》(IEEPA)實施關稅的合法性之際，特朗普在社交平台表...BossMind ・ 1 天前
捷克政權更替 將卸任外長示警新政府恐減少援烏
（法新社哥倫比亞聖馬塔9日電） 捷克外交部長利帕夫斯基（Jan Lipavsky）今天說，歐洲如果要阻止俄羅斯對烏克蘭戰爭，並確保自身安全，就必須投資烏克蘭防務。巴比斯若重新執政，捷克可能會與拒絕對烏克蘭提供軍事援助或制裁俄羅斯的匈牙利、斯洛伐克等國立場一致。法新社 ・ 1 天前
歐盟據報擬強制成員國逐步淘汰華為及中興設備 5 年前曾推建議成效未彰｜Yahoo
《彭博》引述消息人士報道，歐盟委員會正研究如何強制歐盟成員國逐步淘汰中國華為和中興通訊的設備。消息人士又指，歐盟委員會也正在考慮採取措施，勸阻非歐盟國家依賴中國供應商，包括扣留那些原本用於全球門戶計劃（Global Gateway）購置華為設備的國家的資金。歐盟委員會發言人雷尼爾（Thomas Regnier）表示，5G 網絡的安全對他們的經濟至關重要，但他拒絕對潛在禁令置評。華為目前亦未就消息回應。Yahoo新聞 ・ 6 小時前
史上最長停擺結束後 華爾街將迎「數據洪災」：經濟統計延宕數月且品質堪憂
美國史上最長的政府關門事件看來即將告一段落，但其造成的連鎖反應與問題並未終止。鉅亨網 ・ 2 小時前
美國政府停擺 歐洲國家催討美軍基地僱員薪水
美國聯邦政府停擺上周六（8 日）進入第 39 天，給美國國內食品救濟、航空運輸、醫療保障等民生領域造成衝突，這場政治鬧劇還波及美軍駐義大利、葡萄牙、德國等多國基地。鉅亨網 ・ 1 天前
美國參議院通過撥款法案 政府有望結束停擺
美國參議院以60票贊成、40票反對獲得通過一項撥款法案，使美國政府距離結束歷史上持續時間最長的停擺更近一步。AASTOCKS ・ 1 天前
特朗普：離政府結束停擺已經很近了
在美國聯邦政府停擺 40 天之際，美國總統特朗普周日（9 日）晚間在返回白宮時表示：「看起來我們離結束停擺已經很近了。」鉅亨網 ・ 1 天前
立法會選舉2025｜林定國：各界投入程度關係中央對港看法 楊何蓓茵：公務員可短暫離崗投票｜Yahoo
立法會換屆選舉投票日為 12 月 7 日，政府官員近期不斷呼籲社會各界支持選舉，鼓勵投票。律政司司長林定國表示，立法會選舉的結果，直接關係到香港的治理素質，社會各界對選舉的支持與投入程度，「也關係到中央對香港的看法」。他認為，要確保「一國兩制」行穩致遠，「很重要的一點是讓中央對香港市民有信心、對香港發展感到安心」。Yahoo新聞 ・ 23 小時前
美國落實「特習會」協議 正式將出口管制穿透性規則推遲一年
【彭博】— 特朗普政府落實了其在最新美中貿易休戰協議中的又一項關鍵讓步，正式推遲實施旨在打擊向被制裁實體控股的公司出口的管制新規。Bloomberg ・ 13 小時前
立法會選舉2025｜楊何蓓茵率公務員事務局高層人員 向前線公務員呼籲投票
公務員事務局局長楊何蓓茵今日（十一月十日）率領局內高層人員到駱克道市政大廈，向部門派駐分區辦事處和場地的前線公務員宣傳立法會選舉，呼籲公務員踴躍投票、支持選舉，亦向市政大廈街市商販宣傳立法會選舉。 楊何蓓茵與公務員事務局常任秘書長梁卓文聯同副秘書長組成小隊，探訪食物環境衞生署港島及離島區檢控及牌照組、灣仔區環境衞am730 ・ 1 天前
[深度] 民主黨對共和黨似在以退為進 為中期選舉謀取道義優勢
Democratic Senators Tim Kaine, from left, Jeanne Shaheen and Catherine Cortez Masto speak to reporters in the Capitol on Sunday night after voting to advance the GOP bill.More stories like this are available on bloomberg.Bloomberg ・ 13 小時前
FBI局長上周秘密出訪中國 磋商芬太尼與執法合作
路透引述兩名知情人士報導，10 月底川習會後，美國聯邦調查局 (FBI) 局長巴特爾在上周秘密訪問中國，磋商芬太尼以及執法合作等議題。 消息知情人士表示，巴特爾 11 月 7 日密訪北京，8 日與中國官員磋商，僅停留一日。此次高級別會談旨在解決跨境毒品問題，並加強兩國執法機構間鉅亨網 ・ 4 小時前
特朗普稱贊成參議院通過結束政府停擺協議
美國總統特朗普周一表示，他支持參議院正在審議的結束政府停擺的協議。 該項由部分民主黨人和共和黨人協商達成的法案正在參議院推進。特朗普在橢圓形辦公室指出，他表示支持該協議。任何旨在為政府提供資金並結束目前已持續41日的政府停擺的法案，都需經特朗普簽署才能生效。 (sw/t)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 11 小時前
敘利亞前聖戰士總統夏拉 會見川普談雙邊關係
（法新社華盛頓10日電） 敘利亞總統夏拉（Ahmed al-Sharaa）今天在白宮與美國總統川普舉行歷史性會談。敘利亞總統府也發布夏拉與川普在白宮橢圓形辦公室「堅毅書桌」（Resolute desk）旁的握手照。法新社 ・ 9 小時前
美國政府關門最終章？眾院議長強生促議員返華府 準備表決參院協議
根據《CNBC》報導，美國政府關門進入第 42 天，眾院議長強生 (Mike Johnson) 周一 (10 日) 呼籲眾議員立即返回華府，以便儘快表決參議院剛通過的協議案，為結束史上最長政府停擺鋪路。若眾院順利通過該協議，總統川普簽鉅亨網 ・ 14 小時前