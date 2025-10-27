立法會選舉2025｜港澳辦、國安公署先後表態 不容干擾選舉 盧文端：國安部門對敵對勢力嚴正警告｜Yahoo

立法會選舉提名期上周五（24日）開始，至 11 月 6 日結束。(Photo by Luo Minghao/VCG via Getty Images)

【Yahoo 新聞報道】立法會選舉提名期上周五（24日）開始，至 11 月 6 日結束。港澳辦上周發表文章，表示反中亂港勢力從未停止對選舉的干擾破壞，強調任何干擾破壞選舉的言論和行為，都逃不脫法律的追究和嚴懲。駐港國家安全公署發言人亦發文指，絕不允許任何破壞選舉，危害國家主權、安全和發展利益的行為。全國僑聯前副主席盧文端在報章撰文指，這不僅表明中央對今次立法會選舉的高度重視，而且是對內外反中亂港勢力發出的嚴正警告。

《明報》今日（27日）刊出盧文端的文章，他指香港正處於重要的發展階段，選好立法會可配合特區政府集中精力拼經濟、謀發展、惠民生，築牢香港良政善治根基，對香港具有重大意義。他提到，「外部勢力見不得香港好」，並分析稱中央是從國家安全的層面，看待內外勢力對香港今次立法會選舉的干擾破壞。他指出，這也是國安公署為何專門就立法會選舉發表聲明的原因。

盧文端提到，國安公署強調立法會選舉事關香港憲制秩序和民主發展，事關特區政權建設和政治穩定，事關特區良政善治和國家安全。此外，國安公署絕不允許任何破壞選舉，危害國家主權、安全和發展利益的行為，絕不允許任何干擾立法會選舉、擾亂特區憲制秩序的行為，絕不允許任何阻撓香港加快由治及興進程的選舉亂象。

盧文端指，這「三個事關」和「三個絕不允許」，是國家安全部門對於敵對勢力的嚴正警告——任何干擾破壞立法會選舉的言論和行徑，不單違反香港選舉法例，更觸犯《港區國安法》和《維護國家安全條例》，有關方面都會毫不手軟，堅決依法打擊。

駐港國家安全公署發言人\指，絕不允許任何破壞選舉。（資料圖片）

稱將出現前所未的選舉動員

盧文端指，外部勢力對香港的插手干預，從未停止過，並複述港澳辦所言，近期出現種種干擾破壞選舉的「奇談怪論」，例如編造所謂「中央干預選舉」偽命題、散布所謂「祝福名單」、詆毀第七屆立法會議員的表現等，目的就是否定新選制、挑戰中央全面管治權，妄想把香港再次拖入政治亂局。他續指，中央希望香港市民用選票選好立法會，也相信會有高過上一屆立法會選舉的投票率，香港社會將出現前所未有的選舉總動員。

翻查資料，上屆立法會直選投票率為 30.2%，2023 年區議會直選投票率則為 27.59%，同錄歷屆新低。