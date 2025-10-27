立法會選舉2025｜港澳辦、國安公署先後表態 不容干擾選舉 盧文端：國安部門對敵對勢力嚴正警告｜Yahoo

葉劉淑儀棄選 縱橫政壇半世紀 金句節錄
【Yahoo 新聞報道】立法會選舉提名期上周五（24日）開始，至 11 月 6 日結束。港澳辦上周發表文章，表示反中亂港勢力從未停止對選舉的干擾破壞，強調任何干擾破壞選舉的言論和行為，都逃不脫法律的追究和嚴懲。駐港國家安全公署發言人亦發文指，絕不允許任何破壞選舉，危害國家主權、安全和發展利益的行為。全國僑聯前副主席盧文端在報章撰文指，這不僅表明中央對今次立法會選舉的高度重視，而且是對內外反中亂港勢力發出的嚴正警告。
《明報》今日（27日）刊出盧文端的文章，他指香港正處於重要的發展階段，選好立法會可配合特區政府集中精力拼經濟、謀發展、惠民生，築牢香港良政善治根基，對香港具有重大意義。他提到，「外部勢力見不得香港好」，並分析稱中央是從國家安全的層面，看待內外勢力對香港今次立法會選舉的干擾破壞。他指出，這也是國安公署為何專門就立法會選舉發表聲明的原因。
盧文端提到，國安公署強調立法會選舉事關香港憲制秩序和民主發展，事關特區政權建設和政治穩定，事關特區良政善治和國家安全。此外，國安公署絕不允許任何破壞選舉，危害國家主權、安全和發展利益的行為，絕不允許任何干擾立法會選舉、擾亂特區憲制秩序的行為，絕不允許任何阻撓香港加快由治及興進程的選舉亂象。
盧文端指，這「三個事關」和「三個絕不允許」，是國家安全部門對於敵對勢力的嚴正警告——任何干擾破壞立法會選舉的言論和行徑，不單違反香港選舉法例，更觸犯《港區國安法》和《維護國家安全條例》，有關方面都會毫不手軟，堅決依法打擊。
稱將出現前所未的選舉動員
盧文端指，外部勢力對香港的插手干預，從未停止過，並複述港澳辦所言，近期出現種種干擾破壞選舉的「奇談怪論」，例如編造所謂「中央干預選舉」偽命題、散布所謂「祝福名單」、詆毀第七屆立法會議員的表現等，目的就是否定新選制、挑戰中央全面管治權，妄想把香港再次拖入政治亂局。他續指，中央希望香港市民用選票選好立法會，也相信會有高過上一屆立法會選舉的投票率，香港社會將出現前所未有的選舉總動員。
翻查資料，上屆立法會直選投票率為 30.2%，2023 年區議會直選投票率則為 27.59%，同錄歷屆新低。
陳國基呼籲選民積極投票
【Now新聞台】政務司司長陳國基出席立法會選舉宣傳活動時，呼籲選民積極投票，選出最能夠代表自己的議員進入議會表達意見。 政務司司長陳國基：「市民都要選擇一個你認為與你利益最息息相關的議員，才是我們最希望做到的事，也是立法會的目的，希望立法會是一個小型的社會，每一位議員都能夠代表到香港的市民一起議政，對於我們的政策非常重要。市民不要覺得投不投票不關我事，其實並不是，每一個投票都是關你事。」#要聞now.com 新聞 ・ 15 小時前
【Now新聞台】立法會換屆選舉提名期第二日，新民黨公布參選名單，黨主席葉劉淑儀決定退位，交棒給執委陳家珮出選香港島西，另外有7人亦會競逐地區直選及選委界議席。在第七屆立法會佔六席的新民黨，公布今次換屆選舉的參選名單，其中執委陳家珮會擔大旗，「轉跑道」接替年過70歲的黨主席葉劉淑儀出選港島西。新民黨主席葉劉淑儀：「經過17年的(立法會)工作之後，我覺得、亦應該是時候交棒予年輕的人。我不是退休，我還有很多的平台工作，無論我的應援會或網民都不要失望，我不會離開各位，並會一直為各位服務。」立法會香港島西選區參選人陳家珮：「我今次一定會敢於創新，以及以迎難而上，最大的決心，全力以赴，保著我們新民黨港島西的這一席位。」同樣年過70歲的常務副主席黎棟國以及48歲副主席容海恩都會一同退下火線，只剩餘何敬康及李梓敬會競逐連任選委界以及新界東北議席。容海恩被問到退任決定，是否跟涉嫌違反國安法的家翁袁弓夷有關。新民黨副主席容海恩：「很高興在黨的培育下服務了市民兩屆，即9年的時間，(不參選)純粹是我自己個人的決定，當然在決定之間亦作出不同的考慮，都希望在現在新潮流下，可以發揮我自己法律專業方面的潛能，亦可以繼now.com 新聞 ・ 1 天前
立法會選舉2025｜陳國基盼投票氣氛「愈熱烈愈好」 愛國者候選人都有不同立場
新一屆立法會選舉12月7日投票，政務司司長陳國基出席選舉宣傳活動後，未有正面回應預計投票率多少、會否超越前年區議會選舉的27.59%，僅表示希望選舉愈熱烈愈好，又指即使候選人同為愛國者，各人都有不同的立場，呼籲市民投票選擇認為與其個人利益最相關、最能代表自己的立法會議員。 ▼官員參觀「選舉進社區」展覽及試玩遊戲▼am730 ・ 13 小時前
