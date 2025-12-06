立法會選舉2025｜火災後如期選舉不顧民情？選管會主席陸啟康：選出議員盡快處理災後檢討才是負責任做法｜Yahoo

選舉管理委員會主席陸啟康今日（6日）發表《香港家書》。（政府新聞處）

【Yahoo 新聞報道】大埔宏福苑上周發生五級火災，造成嚴重傷亡，居民家園盡毀。行政長官李家超早前宣布立法會選舉如期於明日（12月7日）舉行，呼籲市民投票，形容這一票是「代表推動改革嘅一票，係代表我哋守護災民嘅一票」。選舉管理委員會主席陸啟康亦表示，在很多有選舉的地方，選舉日期不可輕易改動，有嚴謹規定，香港亦不例外。陸指出，選出新一屆立法會議員在明年履職後，會盡快處理災後需要實行的檢討和改革，防止悲劇重演，他形容這「才是為受災市民和廣大社會負責任的做法」。

陸啟康今日（6日）在港台發表《香港家書》，他說與全港市民一樣，目睹大埔一場吞噬家園、奪走很多性命的無情大火，很多災民痛失至親和家園，刺痛每一個香港人的心。他說被朋友問到：「在整個社會彌漫着一片憂傷的氣氛下，仍然舉行選舉是否不顧民情？這次選舉到底有甚麼急切性？或者應該押後選舉，以集中資源做好火災善後工作？」

陸啟康解釋，選舉日期在法理上有一定的重要性，稱在很多有選舉的地方，選舉日期都不可輕易改動，否則政府便可以任何不相關的理由，輕易更改選舉日期，很多地方的法例對更改選舉日期都有嚴謹的規定，香港亦不例外。

他認為，如期舉行選舉，選出有能力、有擔當的人士擔任立法會議員，避免立法會出現真空，是非常重要。他並指，新一屆議員在 1 月 1 日履職後定會盡快處理災後需要實行的檢討和改革，防止悲劇重演，形容這才是為受災市民和廣大社會負責任的做法。他說：「所以即使在這個困難的時刻，選民應該以更加嚴肅的態度去面對他們的公民責任，積極向前看，選出新一屆立法會以發揮他們重要的功能，才符合香港整體利益。」