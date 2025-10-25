焦點

新民黨公布參選名單　葉劉淑儀黎棟國容海恩不連任

立法會選舉2025｜葉劉淑儀不競逐連任 陳家珮代出戰港島西 容海恩黎棟國均棄選｜Yahoo

新民黨今公布立法會參選名單，葉劉淑儀表示不會參選。
【Yahoo 新聞報道】新一屆立法會選舉提名期展開，多個政黨和界別陸續派員參選。盛傳棄選的葉劉淑儀今天終公布去向，今屆不會競逐連任。新民黨公布，陳家珮將代替主席葉劉淑儀出戰港島西。除葉劉淑儀外，副主席容海恩、常務副主席黎棟國亦不在參選名單上。葉劉淑儀指，不參選屬個人決定，與年齡無關，只認為是時候交棒予年輕人。

新民黨派出 8 人參選立法會。
新民黨今早召開記招，宣布立法會參選名單，派出 8 人出戰，包括爭取連任的陳家珮和李梓敬。葉劉淑儀、容海恩以及黎棟國均不在名單上，意味 3 人棄選。

葉劉淑儀指，自己已任 17 年議員，認為是時候交棒。
葉太回顧指，自己已擔任 17 年立法會議員，「喺呢 17 年裡面，立法會係經歷咗好黑暗嘅時期，好紛亂，甚至畀人佔領，嚴重影響運作」，但見證政府完善選舉制度後，立法會運作重回正軌。她指，在任內與其他議員合作通過不同條例，「特別係《維護國家安全條例》係我素來最關心嘅」，為本屆立法會完成歷史使命。

葉太續指，經歷 17 年任期，她有感是時候交棒予年輕人，陳家珮是她帶領 15 年的最佳人選。她感謝選民多年的支持，並向支持者承諾自己並非退休，未來將會繼續行政會議、匯賢智庫等工作，亦會時常在社交網絡與市民互動，籲市民不要感失望和擔心。

港島西一席將會由陳家珮（右）代替葉劉淑儀出征。
繼葉劉淑儀及黎棟國棄選，本屆所有達「七十大限」的議員均離席。被問到年齡是否考慮因素，她兩次強調與年齡無關，「《基本法》冇年齡限制，香港亦都冇年齡歧視，係我本人覺得自己做咗 17 年，而我培育多年嘅接班人陳家珮係絕對有能力喺港島西參選，繼續為專業人士、中產同熱愛香港嘅人士發聲，呢啲純粹係我個人決定嚟嘅啫」。

葉劉淑儀認為任內政續問心無愧，但遺憾於 2003 年未能落實 23 條立法。
被問到自己任內政續，葉太指自己問心無愧，「我服務香港 50 年，喺政府做過，喺議會做過，政策研究做過，推動國際民間外交做過」。她指，任內憾事是未能在 2003 年落實 23 條立法，但目前此任務亦已達成，「我可以撫心自問，咁多年來都係為國為民，為香港服務」。有記者問到為何盛傳一段時間後，今天才宣布棄選，她指新民黨希望以團體方式宣布參選事宜。

新民黨副主席容海恩指，自己參選與否是個人決定，與老爺袁弓夷無關。
容海恩多次被問到，棄選與老爺袁弓夷涉嫌違反國安法被通緝有否關係，她指這說法是傳言和揣測，是否參選完全是個人決定，並不會受外來因素或他人影響。

新民黨常務副主席黎棟國指，任內盡心盡力研究不同法例草案。
黎棟國指，自己任內提出很多意見均被政府接受，每次審議法案都相當花精力和時間，「我非常高興喺 4 年任期入面，所有立法會同事、法律顧問、所有政府官員，都係本着一個初心，就係法例嘅草擬必須要做到最好」，表示任期圓滿。

【新民黨參選名單】

陳家珮 港島西

李梓敬 新界東北

郭浩景 港島東

甘文鋒 新界西北

張文嘉 新界西南

陳志豪 新界東南

廖子聰 新界北

何敬康 選舉委員會界別

新民黨今日（25日）開記者會公布立法會出選名單。
葉劉淑儀與新民黨眾人合照。
新民黨主席葉劉淑儀（中）、副主席容海恩（右七）、常務副主席黎棟國（右六）均棄選下屆立法會。
新民黨今日（25日）公布下屆立法會選舉出選名單。
