立法會選舉2025｜鄧飛轉戰教育界 「國家隊」嚴剛爭取連任｜不斷更新｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】2025 年立法會選舉提名期在 10 月 24 日開始，部份宣布參選人士已經表示，會在提名期首日向選舉事務處報名參選。
截至 10 月 27 日上午 9 時半，已經有 28 名議員明確表示不再參選，包括全部 12 名年屆 70 歲或以上的議員。
現時仍然有個別議員未就會否競選連任表態，有機會要等到提名期結束才得知他們會否繼續參與來屆選舉。
【10 月 28 日】
朱國強棄選 鄧飛轉往教育界
現屆選舉委員會議員鄧飛今日（28 日）到政府總部報名，參選教育界功能界別議席。現屆教育界議員朱國強早前宣布不會爭取連任，鄧飛就指他在 1998 年起就成為註冊教師，憑藉多年業界經驗，將能夠更聚焦教育界議題。鄧飛表示，會關注學齡人口結構問題，又建議推動數字教育，引入人工智能減輕教師工作量和提升教學效率，另外亦會關注師生身心健康問題。鄧飛指，雖然他是教聯會副會長，但預計教聯會都會派人參選。
嚴剛爭取連任 現職招商局港口集團控股副主席
現屆商界（第三）議員嚴剛今日（28 日）亦到政總報名競逐連任。嚴剛在其競選廣告指，在過去 4 年任期內積極搭建政企溝通橋樑，並在「愛國者治港」原則指引下見證立法與行政良性互動；未來 4 年期望秉持駐港中資企業的發展理念，為中資企業爭取更多發展機遇，「為市民爭取更多獲得感、幸福感，共建更加美好的香港。」
根據公開資料，現年 53 歲的嚴剛在廈門大學畢業，曾於太古集團和新加坡海皇輪船（NOL）任職，現職招商局港口控股有限公司董事會副主席，他目前亦為香港特區選委會委員。
其他今日報名參選的人士，包括會計界的民建聯黃俊碩，醫療衞生界林哲玄，兩人都會爭取連任。另外無黨籍的林銘鋒將會參選航運交通界，
【10 月 27 日】
江旻憓據報不「劍指」立會 因持外國護照，地區支持較遜
政圈早前流傳，2024 年巴黎奧運奪金的「劍后」，現職馬會對外事務助理經理的江旻憓打算參選今屆立法會選舉，並且出戰地區直選。不過今日（27 日）最新流傳消息就指，曾經考慮參選的江最終不會「去馬」。
對於江旻憓不參選的主因，消息指江旻憓曾經在外國生活多年，持有外國國籍，不符合地區直選候選人不可持有外國國籍的規定，而就算她願意放棄外國國籍，恐怕亦未能在提名期完結前處理手續。亦有政界人士評估，江如果出戰地區，就要面對建制政黨和社團的「樁腳」票源，難度不低，如果最終低票落敗也有損「金牌得主」形象。
經民聯 14 人參選 工業界（第一）席位黨內對決
經民聯周一（27 日）宣布參選名單，共有 14 人參選，其中 4 人包括選舉委員會的梁美芬，鄉議局劉業強、工業界（第二）吳永嘉和紡織及製衣界陳祖恒爭取連任，名單內亦有 4 人出戰地方選區。
功能界別方面，香港工程師學會前會長卜國明將會出戰工程界，上屆選舉在地產及建造界輸給龍漢標的趙式浩，今次將會在同一界別再接再厲。至於由立法會主席梁君彥佔據的工業界（第一）議席將出現「同黨相爭」局面，經民聯派出兩名候選人許文俊和黃永威同時出戰。
陸瀚民不連任 累計 28 人棄選
另外，經民聯陸瀚民周一（27 日）在社交平台表示，不會競逐連任。經民聯在現屆立法會有 9 名議員，陸是第五名宣布棄選的經民聯議員。
陸瀚民說，有關決定經過慎重考慮，及與經民聯黨友和太太商量，展望將來會在未來新崗位上，「繼續連結各界，與各位攜手，促進經濟發展、推動文體旅，助力青年上流，為貢獻國家和香港特區一起努力」，縱使崗短不同仍會一如以往「報效國家，服務香港」。
現年 41 歲的陸瀚民，曾於馬會、新世界發展和麗新集團任職，2021 年代表經民聯出選選舉委員會，最終當選。陸瀚民妻子為前亞洲電視新聞部記者洪綺敏。
【10 月 25 日】
盛傳棄選的葉劉淑儀周六（25 日）終公布去向，今屆不會競逐連任。新民黨公布，陳家珮將代替主席葉劉淑儀出戰港島西。除葉劉淑儀外，副主席容海恩、常務副主席黎棟國亦不在參選名單上。換言之，現屆立法會所有七旬議員都不競逐連任。
【10 月 24 日】
方國珊第六度挑戰立會 陳智思汪明荃有份提名
專業動力西貢區議員方國珊在提名期首日（10 月 24 日）報名參與新界東南選區直選。今次是方國珊第六度爭取立法會議席，她指自己已經服務社會 17 年，又指從來沒有放棄過參選的想法。
方國珊又透露，她從行政會議前召集人陳智思、前全國政協委員汪明荃等人獲得提名。
新界東南現屆兩個議席，由專業動力林素蔚和民建聯李世榮掌握，但兩人都放棄連任。民建聯表示，會派葉傲冬空降，至於工聯會就會派出李貞儀出選。
管浩鳴被問如何跟進陳同佳議題：今日講選舉
選委會議員管浩鳴今早到政府總部報名，爭取連任，他今屆以「愛心共惠澤民生」作為競選口號。管浩鳴說，獲得 15 至 16 個提名，提名他的人士跟 4 年前差不多，有教友，亦有來自社福界，他不會猜測自己的勝算。
管浩鳴過往 6 年因為處理「台灣殺人案」疑兇陳同佳的去向而為外界認識。被問到當選後會如何跟進陳同佳議題，管就回答指「今日講選舉，我就唔回答呢個問題。」
經民聯尚未公布名單 梁美芬率先報名
另一位選委會議員，經民聯的梁美芬亦在今日到政總報名，競逐連任。基本法委員會前副主任譚惠珠亦有到場，為梁美芬簽署支持同意書。
梁美芬是經民聯第一名報名參選人士，該黨目前仍未公布整體出選名單，梁表示經民聯會很快公布。
經民聯在今屆有 9 名議員，不過工程界的盧偉國，地產及建造界的龍漢標，工業界（第一）的立法會主席梁君彥，以及商界（第一）的林健鋒 4 名七旬議員都表示不再連任。亦有政界消息指，選委會的陸瀚民可能「無得留低」。
現屆議員不參選名單
28 名議員明確表示不再參選，按年齡順序排列如下：
張宇人（76 歲，自由黨，飲食界）
葉劉淑儀（75 歲，新民黨，香港島西）
田北辰（75 歲，實政圓桌，新界西北）
梁君彥（74 歲，經民聯，工業界（第一））
龍漢標（74 歲，經民聯，地產及建造界）
林健鋒（73 歲，經民聯，商界（第一））
黎棟國（73 歲，新民黨，選舉委員會）
易志明（72 歲，自由黨，航運交通界）
盧偉國（71 歲，經民聯，工程界）
陳健波（71 歲，無黨籍，保險界）
馬逢國（70 歲，新世紀論壇，選舉委員會）
謝偉銓（70 歲，無黨籍，建築、測量、都市規劃及園境界）
廖長江（68 歲，無黨籍，商界（第二））
狄志遠（68 歲，新思維，社會福利界）
林順潮（65 歲，無黨籍，選舉委員會）
蘇長荣（65 歲，無黨籍，選舉委員會）
黃英豪（62 歲，民建聯，進出口界）
江玉歡（55 歲，無黨籍，選舉委員會）
容海恩（48 歲，新民黨，選舉委員會）
朱國強（48 歲，教聯會，教育界）
郭玲麗（46 歲，民建聯，選舉委員會）
周文港（44 歲，無黨籍，選舉委員會）
劉國勳（44 歲，民建聯，新界北）
李世榮（42 歲，民建聯，新界東南）
陸瀚民（41 歲，經民聯，選舉委員會）
梁熙（40 歲，民建聯，香港島東）
林素蔚（37 歲，專業動力，新界東南）
張欣宇（36 歲，香港新方向，新界北）
