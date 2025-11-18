iHerb破萬好評洗護產品64折起！
立法會選舉2025｜金澤培：港鐵於投票日提早開出頭班車 持續鼓勵員工及市民投票｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】立法會選舉 12 月 7 日舉行，政府以至不同企業都陸續推出措施鼓勵員工和公眾投票。政府早前指選舉的投票開始和結束時間都會分別提早和延遲 1 小時，由早上 7 時半至晚上 11 時半；港鐵行政總裁金澤培今日（18 日）亦在《星島日報》專欄撰文，表示因應今次延長投票時間，港鐵將在選舉日提早開出頭班車，便利票站人員早作準備。
金澤培說，港鐵會善用站內廣告燈箱及部分出入閘機張貼出選舉的提示資訊，又會配合選舉事務處指引及便利身在內地的登記選民前往邊境票站，公司同時會積極配合政府選舉安排的部署，鼓勵和支持市民大眾投票。
為了鼓勵港鐵員工投票，金澤培說已透過內部通訊平台、辦公室張貼海報等宣傳選舉。考慮到部分港鐵員工需於選舉日值班，當日亦會加派人手當值，以作靈活調配和便利同事投票。
