立法會選舉2025｜高官家鄉話宣傳 號召福建鄉親、山東老鄉、潮州「自己人」投票｜睇片｜Yahoo

多名官員以不同家鄉話，包括客家、閩南、山東、潮州、廣東話及普通話，呼籲鄉親投票。（楊何蓓茵 facebook 片段截圖）

【Yahoo 新聞報道】政府官員為推動社會各界支持選舉，各出奇謀。公務員事務局局長楊何蓓茵邀請了多名司局長和特首辦主任拍攝宣傳片，用各自的家鄉話呼籲鄉親們投票。

「支持咱的候選人」

參與拍攝的包括律政司副司長張國鈞，他用客家話呼籲投票。之後兩位祖籍福建的教育局局長蔡若蓮和財經事務及庫務局局長許正宇，就以閩南話說：「盼望各位福建鄉親選民，一起去投票，支持咱的候選人」。

「投票才會嬴」

本身是山東人的勞工及福利局局長孫玉菡，用山東話說：「山東老鄉一定要出來投票，選出你喜歡的議員。」至於特首辦主任葉文娟是潮州人，她以潮州話向「自己人」呼籲：「投票才會嬴」。

楊何蓓茵是廣東番禺人，她在片末分別用廣東話和普通話呼籲投票：「無論您的家鄉在哪裡，大家一定要一起去投票」。