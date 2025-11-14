立法會選舉2025｜ 投票時間延長2小時 早上7時半至晚上11時半 11 安老院試行外展投票｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】立法會換屆選舉下月7日舉行，政府提出多項便利投票措施，選舉管理委員會今（14 日）表示，將設公務員、醫護人員、少數族裔、院舍共4類專屬票站，同時增加鄰近邊境票站，包括機場和港珠澳大橋口岸。另外，投票時間由上屆14小時延至16小時，會提早一小時至早上7時半開始，至晚上11時半結束。

選舉管理委員會表示，投票當日全港設615個一般投票站，場地涵蓋學校、政府設施等。政府亦會設立專屬投票站試行及先導安排，包括 10 個公務員專屬投票站；7 個分別位於七間大規模醫院附近的醫護人員專屬投票站；2個分別位於灣仔錫克廟及尖沙咀清真寺的少數族裔專屬投票站，另外為11間安老院及4間殘疾人士院舍，設立院舍外展投票站試行計劃，涉及3個地點，同時開放予院舍職員使用。

選管會主席：長者佔一定比例

選管會主席陸啟康表示，公務員、醫護人員在投票日有機會要當值，難以離開工作崗位，所以設專屬投票站，讓包括紀律部隊人員投票後可盡快返回工作崗位；另外，長者佔整體選民一定比例份額，當局希望以試點方式，希望讓相關群體行使投票權。

專屬票站的使用率方面，陸啟康表示屬先導計劃，會於選舉完成後檢視有關措施；政制及內地事務局長曾國衞估計，會有逾萬公務員在專屬投票站投票。