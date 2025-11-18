天氣轉涼｜今晚市區最低氣溫 15 度
立法會選舉2025｜上環干諾道西行人天橋多張海報遭損毀 警列刑毀跟進
上環發生刑事毀壞案。
今日（18日）上午10時38分，上環橫跨干諾道西近中山紀念公園的行人天橋，有約15張掛於天橋兩側的小型宣傳海報有不同程度的損毀。警方接報後到場調查，將案件列作「刑事毀壞」跟進。
立法會換屆選舉下月7日舉行，近期接連發生多宗與選舉物品有關的刑事毀壞案。
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/立法會選舉2025-上環干諾道西行人天橋多張海報遭損毀-警列刑毀跟進/619613?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
