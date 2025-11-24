小一自行分配學位公布結果 附辦理註冊、叩門等日程
立法會選舉2025｜九巴部分路線投票日或延長服務時間 總站派員提供票站資訊
立法會換屆選舉下月7日投票，九巴和龍運巴士正審視需要，考慮當日提早、延後或調整部分路線的服務時間，為票站工作人員或市民提供所需交通。
各巴士總站會張貼投票日海報
九巴董事總經理李澤昌指，九巴和龍運當日將密切留意全部路線的服務需求，特別是途經較多投票站的區內路線，又會在多個巴士總站安排站務助理，向市民提供票站位置資訊。
此外，九巴和龍運會在各區巴士總站張貼宣傳海報、在巴士站到站預報顯示屏、車廂報站系統等提供投票日資訊，鼓勵市民參與立法會選舉。李澤昌稱，兩巴已透過內部通訊平台，鼓勵所有員工行使公民權利、履行社會責任，在投票日投票。
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/立法會選舉2025-九巴部分路線投票日或延長服務時間-總站派員提供票站資訊/621642
