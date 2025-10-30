立法會選舉2025︱傳「劍后」江旻憓轉戰旅遊界 少數界別可擁外國居留權

江旻憓 (路透社資料圖片)

立法會選舉開始提名，早前政圈流傳有「微笑劍后」之稱的奧運女子重劍金牌得主、賽馬會對外事務助理經理江旻憓「空降」新界北地區直選，但消息指她因持外國護照未能參選。昨日政圈再度傳出，「劍后」有機會轉戰容許持外國居留權人士參選的旅遊界功能界別，令有意角逐連任的現任旅遊界議員姚柏良，或有機會轉戰選委界。

近日有報道引政圈流傳，江旻憓或「劍指」新界北地區直選，有關方面認為「明星效應」可以對投票起鼓勵作用，不過原來江旻憓幼年曾隨家人一度移居加拿大，據悉持有外國護照，若參加地區直選，並不符合沒有外國居留權的規定，即使放棄護照亦趕不及在提名期結束前完成手續。

姚柏良或有機會變陣選委界出選

消息沉靜了數天後，政圈再流出江有望排除「技術障礙」，向容許有外國居留權的界別尋機會，指有意「空降」到立法會旅遊界別。有政圈人士指，江旻憓本身為運動員出身，體演文出界較為合適，但該界別不可有外國居留權參選，而根據《立法會條例》規定有12個容許有外國居留權的界別中，大部分屬專業界別，江旻憓欠相關資歷，惟有選擇較接近的旅遊界。

12個功能界別議員可擁外國藉

立法會旅遊界別目前未有人報名參選，選民均屬團體票，現有176張。政圈分析現任旅遊界別議員姚柏良本身是香港中旅社董事長，有不少旅行社、酒店鐵票，若爭連任勝算較高，但隨着江旻憓或「劍指」該界，有傳姚會轉到選委界參選。政圈流傳，觀塘區議員、香港文化體育旅遊協會副主席馬軼超，也有意參選旅遊界。

根據《立法會條例》規定，有12個功能界別容許持有外國居留權人士，包括法律界、會計界、工程界、建測規園界、地產及建造界、旅遊界、商界(第一)功能界別、工業界(第一)、金融界、金融服務界、進出口界、保險界，此項安排原意是有利吸納各行各業的優秀人才。

現行法例下，功能界別參選人須是該界別的投票人或與該界別有密切聯繫，只要該功能界別選舉主任信納有關的「密切聯繫」，相關人士便有成為候選人的資格。

