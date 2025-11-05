立法會選舉2025｜入境處呼籲選民踴躍投票 投入選舉共創未來

美國亞特蘭大第11巡迴上訴法院裁定，佛羅里達州可執行限制中國公民購買房地產與土地的法律，駁回了關於該法違反聯邦法律並歧視亞裔的指控。 該裁定結果，可能促使其他州效仿而採納類似的外國人土地法。美國逾30個州的立法者已通過或提出限制外國人擁有房地產的法案。 第11巡迴上訴法院表示，美國公民自由聯盟(ACLU)所代表的4名中國公民不具備起訴資格，無權就佛州2023年法律提起訴訟，因為該法僅適用於居住地在中國的人，而他們已在佛州居住多年。 法院亦駁回指控，稱該法要求中國公民向州政府登記其房產的條款，並未與聯邦管理外國投資的法律相衝突，也並非因對中國人及亞裔的種族偏見而不當制定。國家、個人、土地與糧食安全考量促成了該法律的制定。 佛州州長德桑蒂斯(Ron DeSantis)於2023年5月簽署3項新法案，其中最具爭議的SB264法案，基本上禁止包括中國公民在佛州任何地方擁有任何類型的財產，持非遊客簽證的中國人僅可購買一塊兩英畝以下的土地，且位置至少距離軍事設施8公里。同時禁止受關注國家的政府、公民和企業購入州內的農地，亦禁止向中國政府和其他受關注國家有關的利益方，出售位於軍事基地16公里範圍的物

Fortune Insight ・ 7 小時前