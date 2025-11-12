立法會選舉2025｜公務員團體總動員支持選舉 呼籲部門同事齊投票

陳國基及楊何蓓茵與4個公務員中央評議會職方代表和4個主要跨部門公務員團體代表會面。(政府新聞處)

政務司司長陳國基及公務員事務局局長楊何蓓茵今日(12日)與4個公務員中央評議會職方代表和4個主要跨部門公務員團體代表會面，籌劃下一步推動公務員踴躍支持立法會選舉投票的工作。各代表均表示會總動員全力支持立法會選舉，並匯報了他們已進行及正在積極籌備推動公務員投票的宣傳工作。他們均表示會呼籲親友投票履行公民責任，選出新一屆立法會議員。

陳國基及楊何蓓茵隨後聯同公務員團體代表，一起到金鐘政府合署多個樓層，呼籲不同部門的同事在立法會選舉齊投票。參與部門探訪活動包括公務員事務局常任秘書長梁卓文及局內同事，以及政府不同部門的代表。

圖示陳國基（右二）、楊何蓓茵（右三）、食物環境衞生署（食環署）署長吳文傑（左二）和公務員團體代表在食環署的工作間合照。(政府新聞處)

公務員應以身作則

陳國基表示，立法會與公務員的工作密不可分，而投票選出務實有為的立法會議員，對實現香港特別行政區良政善治、長治久安具有重大意義。公務員作為政府團隊一員，應以身作則，積極投票，而公務員團體推動並參與宣傳選舉活動，凝聚公務員力量，在投票日為香港選賢任能，同樣至關重要。

鼓勵親友投票非常重要

楊何蓓茵表示，立法會是政府施政的重要夥伴，公務員上下一心投入選舉，齊心協力，積極履行公民責任，並鼓勵身邊的家人和朋友一同在立法會選舉投票非常重要，亦是共同推動社會向前的重要力量。投票日當天，當值的公務員會致力在不同崗位確保選舉公平、公正、誠實、安全有序進行，而政府亦有措施便利公務員投票。

