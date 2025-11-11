立法會換屆選舉12月7日舉行 (資料圖片)

立法會換屆選舉12月7日舉行，勞工及福利局局長孫玉菡於社交平台表示，勞福局和社會福利署參考並擴大2023年區議會一般選舉做法，邀請各資助長者中心和殘疾人士地區支援中心為長者和殘疾人士提供便利措施，並舉辦有關選舉活動和講座，以增加長者和殘疾人士及其照顧者對選舉的認識，從而加強他們的投票意識。



勞福局會向長者中心及殘疾人士地區支援中心提供一次性的兩萬元資助，為長者、殘疾人士及其照顧者提供便利措施。在選舉日當天，全港各區長者中心和殘疾人士地區支援中心將會安排車輛和工作人員接送有需要的長者、殘疾人士及其照顧者前往票站投票，並在照顧者前往投票期間協助他們，為長者及殘疾人士提供看顧服務，以及鼓勵他們積極參與投票。

孫玉菡表示，上星期政府與六大善團東華三院、保良局、仁濟醫院、博愛醫院、九龍樂善堂、仁愛堂舉行座談會，共同探討如何發揮力量支持選舉。六大善團宣布善用社會網絡，在各單位及社區層面進行全方位宣傳；以及推行各項便利措施，包括包彈性工作安排，並為每位已投票的員工提供半天額外假期。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/立法會選舉2025-勞福局提供兩萬資助-助長者殘疾中心安排車輛接送投票/617221?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral