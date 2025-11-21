立法會選舉2025｜商界候選人冀業界盡早介入盛事 「等熱氣球可以升空」

立法會選舉12月7日舉行，今早上演商界(第一)功能界別選舉論壇

立法會選舉12月7日舉行，今早上演商界(第一)功能界別選舉論壇。兩名候選人都希望透過盛事，促進香港經濟發展。

李家聰無政黨背景

獨立候選人李家聰希望本港承辦更多國際盛事，指「我哋可能損失咗Taylor Swift，但贏咗Coldplay(來港演出)。我哋可能冇Lady Gaga，但贏咗G-Dragon同G.E.M演唱會」。不過，他指「沒有最好、只有更好」，希望政府及商界未來可盡早介入大型項目，確保盛事順利舉行，「等熱氣球可以升空，等出名球員落場踢波」。

李家聰指自己無政黨支持，但有總商會每一位的支持，可以真正代表總商會的利益。他指在創業過程中經歷所有難題，包括企業融資、申請資助、開拓市場、吸納人才等。他希望利用過去20多年在投資銀行、兩地創業等的經驗，將商界聲音經過立法會帶到政府，推動更高效的營商環境，協助企業融入國家發展大局。

林偉全指獲林健鋒支持

另一名候選人林偉全來自經民聯，指得到「師父」、現任商界(第一)立法會議員林健鋒的全力支持。他指自己是紮根香港的企業家，同時熟悉各個市場，會協助香港及內地企業「走出去」；推動香港在更多新興市場開設經貿辦事處；促進政府開辦更多外訪團，發掘新機遇。

林偉全亦提及香港盛事，例如香港有美食之都的美譽，「夜繽紛」活動除了售賣地道美食魚蛋，亦可加入更多國際化新元素，提供不同菜式選擇。

