立法會選舉2025｜四大商會提供半天有薪假 鼓勵員工投票
香港中華總商會、香港中華廠商聯合會、香港工業總會及香港總商會表示，將積極發揮業界引領作用，推動多項具體行動鼓勵投票，包括為參與投票的員工提供半天有薪假期，鼓勵履行公民責任。
四大商會呼籲，所有會員企業及其他工商界企業，盡可能採取彈性上班及補假安排，便利員工投票，展現工商界的承擔與團結。
四大商會強調，香港正處於「由治及興」的關鍵時刻，同時面對多重挑戰，亦迎來國家發展帶來的歷史性新機遇與新使命。四大商會指，社會各界有責任選出愛國愛港和德才兼備的立法會議員，以組成一個更高效、更高水平的立法會，與特區政府攜手推動香港穩步前行、開創新局。
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/立法會選舉2025-四大商會提供半天有薪假-鼓勵員工投票/614904?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
