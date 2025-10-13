張宇人、陳健波不競逐連任立法會 過去爭議一覽
立法會選舉2025｜多名70歲以上議員不競逐連任 葉劉淑儀：適當時候宣布
立法會選舉提名期本月24日開始，現屆立法會議員至今已有9人宣布不競逐連任，其中5人年齡超過70歲，身兼行政會議召集人的葉劉淑儀今日未有回應參選意向。75歲的新民黨主席葉劉淑儀和多名議員早上出席發展事務委員會會議，被記者追問時回應「我哋新民黨適當時候會宣布，請各位唔好騷擾我。」，73歲的新民黨副主席黎棟國就說未有決定。
葉劉淑儀上周出席立法會會議後被問到對政圈流傳70歲或以上議員需退休的看法時指「我覺得冇可能一刀切、冇可能」。對於年齡是否議員競選時應考慮因素，葉劉稱「我諗最緊要有能力」，譬如功能組別候選人是代表整個業界去選，總不能忽然間「叫人哋搵個後生替你」。
劉兆佳：中央希望立法會年輕化意向清晰
全國港澳研究會顧問劉兆佳今日於電台節目表示，不清楚是否有年齡劃線，但中央希望立法會年輕化的意向很清晰，合乎國內推動領導人走向年輕化趨勢，相信部分議員在考慮年紀或競爭壓力後，而不尋求連任。劉不認為，缺乏70歲以上的資深議員會影響議政質素，指現屆仍有不少60歲以上「老前輩」，一些有能力及有良好往績的年紀較大議員可在下屆作「以老帶新」作用，表現一定要比其他年長議員更優秀，否則難以服眾。 劉兆佳又認為在「愛國者治港」實行初期，仍需從實踐中累積經驗，估計有議員在立法機關的體驗與預期有落差，對相當比例的議員不再尋求連任，不會感詫異。
譚耀宗：樂見有新面孔
全國港澳研究會副會長譚耀宗表示尊重議員決定，樂見議會有新面孔，做了多屆的資深議員讓位給年輕人「上位」，是對政壇新人的鍛鍊，若有關人士有長時間服務地區的經驗，競選立法會是更上一層樓。 他又指，在新選舉制度下，立法會議席增至90個，經過4年工作，現屆議員因應個人感受及體驗，作出決定並不奇怪。他又舉例自己在2016年離開立法會，當社會平靜理性，議會能務實工作，就算不繼續做議員都覺得安心。
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/立法會選舉2025-多名70歲以上議員不競逐連任-葉劉淑儀-適當時候宣布/607942?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
