黃牛肆虐｜Cityline：設「心戰室」攔截搶飛 bot
立法會選舉2025｜姜嘉偉湯偉雄涉發文煽惑不投票被通緝 廉署起訴三名轉載文章者
廉政公署今日（20日）落案起訴兩男一女，控告他們涉嫌在立法會選舉期間，於網上轉載貼文，煽惑他人不投票，案件今日下午在西九龍裁判法院提訊。廉署獲裁判官簽發手令，通緝發布原始貼文的兩名男子，分別為國安處懸紅通緝，並獲保安局列為「潛逃者」的姜嘉偉，以及2019年上環衝突案中暴動罪脫的湯偉雄。
廉署上周五（14日）以涉嫌觸犯《選舉條例》第27A條拘捕三名人士，分別是黃建國，55歲，冷氣工程師；林建栻，66歲，無業；以及馬惠鈴，61歲，家庭主婦。三人各被控一項罪名，即在選舉期間內藉公開活動作出煽惑另一人不投票的非法行為，違反《選舉條例》第27A(1)(a)條。控罪指，三人涉嫌在立法會選舉期間，各自在其社交媒體專頁上轉載一則煽惑他人在該選舉中不投票的貼文。
廉署通緝姜嘉偉及湯偉雄
廉署獲裁判官簽發手令，通緝已離港的姜嘉偉及湯偉雄。控罪指，兩人涉嫌在2025年立法會選舉的選舉期間，各自在其社交媒體專頁，展示煽惑他人在該選舉中不投票的貼文。
姜嘉偉，34歲；及湯偉雄，44歲，各面對兩項控罪，即在選舉期間內藉公開活動作出煽惑另一人不投票的非法行為，違反《選舉條例》第27A(1)(a)條。
廉署：轉載相關內容亦屬違法
廉署嚴厲譴責不法之徒，在網上散播煽惑他人不投票的信息，試圖干擾及破壞本屆立法會選舉。廉署重申，在選舉期間內公開煽惑他人不投票或投無效票，會觸犯《選舉條例》第27A條，並強調轉載相關內容亦屬違法。
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/立法會選舉2025-姜嘉偉湯偉雄涉發文煽惑不投票被通緝-廉署起訴三名轉載文章者/620423?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
