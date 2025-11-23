立法會選舉2025｜官方首辦選舉論壇 陳國基：政府或電視台主辦目的都一樣

小一自行分配學位公布結果 附辦理註冊、叩門等日程
立法會換屆選舉下月7日投票。政府在今屆選舉首次舉辦官方選舉論壇，惟未有商營電視台或電台成功舉辦論壇。政務司司長陳國基表示，不論選舉論壇由政府或電視台主辦，目的都一樣是讓候選人闡述政綱和抱負，「電視台都可以直播、一樣可以轉播，都冇問題。」
候選人不適論壇繼續進行以把握時間
陳國基在一個電視節目稱，電視台日後亦可訪問候選人，他們亦能就事情發表意見，「唔係話以後電視台要訪問佢，冇話唔可以，隨時可以訪問佢，佢亦都可以對某啲事發表意見。」
另外，香港島東地方選區選舉論壇舉行期間，候選人、民建聯李清霞突然因為身體不適送院，論壇暫停約10分鐘後，其餘4名候選人工聯會吳秋北、民建聯植潔鈴、新民黨郭浩景及自由黨阮建中繼續餘下環節。被問到做法會否造成不公，陳國基解釋是希望把握時間，在重播論壇時會把李清霞的片段和看法補回，「如果你話佢唔舒服嘅話就成個唔做，反而令到(同場)其他候選人都冇辦法向佢嘅選民介紹自己。」
