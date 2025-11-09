iHerb雙11優惠全網限時74折
立法會選舉2025｜將軍澳參選人易拉架遭毀壞 警列刑毀跟進
立法會換屆選舉將下月7日舉行。今日(9日)上午11時許，警方接獲一名政黨男職員報案，指4個放置在將軍澳文曲里行人路的參選人易拉架遭撕毀。
警方接報到場，初步調查後，將案件列作「刑事毀壞」；交由將軍澳警區刑事調查隊第五隊跟進，暫未有人被捕。
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/立法會選舉2025-將軍澳參選人易拉架遭毀壞-警列刑毀跟進/616646?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
